Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
18 янв в 09:00
25 янв в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу»
Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
«Здесь я познакомлю вас с историей города, а по ходу движения в музей расскажу интересные факты и истории»
13 дек в 10:00
14 дек в 14:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия «В гостях у дедушки Таная»
Путешествие в прошлое Сибири: музей Кемерово приглашает на интерактивную экскурсию с викторинами и фото в костюмах древних культур
Начало: У музея «Археология, этнография и экология Сибири»
«Экскурсия по залу бронзового века музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ: знакомство с подлинными артефактами и реконструкциями древнего быта»
11 дек в 11:00
13 дек в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 августа 2025Все понравилось, спасибо!
- ННадежда26 июля 2025Сергей хорошо знает и любит свой город. У него большой объем знаний по теме экскурсии. Продолжительность экскурсии была большая, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в декабре 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 4800 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемерово на 2025 год по теме «Музеи», 43 ⭐ отзыва, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль