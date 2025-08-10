читать дальше

заявлено. Гид нас не торопил, ждал. Были с детьми (дошкольница и подросток), Сергей учитывал и их интересы тоже.

В автомобиле чисто и комфортно, гид аккуратно управлял транспортным средством.

Вместо 2-х часов в Томской писанице провели три. Сразу скажу, что 2-х часов мало. Берите экскурсию. В Томской писанице очень повезло с экскурсоводом - Александра просто чудо! Если будет возможность выбора, просите, чтобы вам назначили её.

Обязательно в писаницу берите с собой репелленты и питьевую воду. Очень много мошки, которая болезненно кусается.