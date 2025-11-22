Интерактивная экскурсия «В гостях у дедушки Таная» в музее Кемерово приглашает в увлекательное путешествие к истокам сибирской цивилизации.



Участники смогут не только познакомиться с артефактами бронзового века, но и принять участие в викторине, а также изготовить керамический сосуд по древним технологиям.



Особое внимание уделено фото-прогулке в костюмах ирменской и андроновской культур, что позволит сохранить уникальные моменты этого дня

Лучшее время для посещения

Экскурсия проходит в помещении, поэтому она доступна круглый год. Лучшее время для посещения - с сентября по май, когда в Кемерово комфортная погода для прогулок и меньше туристов. Летом также можно насладиться программой, но стоит учитывать большую загруженность музея. В остальные месяцы экскурсия остаётся доступной, но лучше планировать визит заранее.

