Интерактивная экскурсия «В гостях у дедушки Таная» в музее Кемерово приглашает в увлекательное путешествие к истокам сибирской цивилизации.
Участники смогут не только познакомиться с артефактами бронзового века, но и принять участие в викторине, а также изготовить керамический сосуд по древним технологиям.
Особое внимание уделено фото-прогулке в костюмах ирменской и андроновской культур, что позволит сохранить уникальные моменты этого дня
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото в исторических костюмах
- 🏺 Мастер-класс по древним технологиям
- 🗺️ Погружение в историю Сибири
- 🎥 Просмотр фильма о раскопках
- 🧠 Викторина для закрепления знаний
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия проходит в помещении, поэтому она доступна круглый год. Лучшее время для посещения - с сентября по май, когда в Кемерово комфортная погода для прогулок и меньше туристов. Летом также можно насладиться программой, но стоит учитывать большую загруженность музея. В остальные месяцы экскурсия остаётся доступной, но лучше планировать визит заранее.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей Кемерово
- Озеро Танай
Описание фото-прогулки
Просмотр фильма-презентации «Тайны озера Танай: по следам Сибирской экспедиции». Он расскажет, как в течение 20 лет археологи Южно-Сибирской экспедиции изучали этот район, и чем уникальны их находки.
Экскурсия по залу бронзового века музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ: знакомство с подлинными артефактами и реконструкциями древнего быта.
Мини-викторина для закрепления впечатлений и знаний.
Фото в костюмах ирменской и андроновской культур: мы предоставляем одежду, вы переодеваетесь и фотографируетесь самостоятельно.
Мастер-класс (40–60 минут): изготовление керамического сосуда по технологии бронзовой эпохи — с тем же орнаментом, смысл которого вы узнаете во время экскурсии.
Вы узнаете:
- кто и как вёл раскопки в окрестностях озера Танай, и как найденные предметы попали в музей
- чем жила Сибирь 5 тысяч лет назад: как строили дома, добывали пищу, изготавливали одежду и украшения
- что означают узоры на древних керамических сосудах и как учёным удалось их расшифровать
- как выглядел быт людей бронзового века — и как он отзывается в нас сегодня
Организационные детали
- Приглашаем взрослых и детей от 7 лет
- Все материалы для мастер-класса включены в стоимость
- Экскурсию по залу, викторину и мастер-класс проведёт гид из нашей команды. Фотосессию вы проводите самостоятельно — мы предоставляем костюмы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Археология, этнография и экология Сибири»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — Организатор в Кемерово
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Майя. Родилась и живу в Кузбассе — в уникальном и легендарном крае! Была первым гидом на маршруте в теперь уже известное на весь мир село Шестаково
