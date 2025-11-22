Мои заказы

Интерактивная экскурсия «В гостях у дедушки Таная» в музее Кемерово

Путешествие в прошлое Сибири: музей Кемерово приглашает на интерактивную экскурсию с викторинами и фото в костюмах древних культур
Интерактивная экскурсия «В гостях у дедушки Таная» в музее Кемерово приглашает в увлекательное путешествие к истокам сибирской цивилизации.

Участники смогут не только познакомиться с артефактами бронзового века, но и принять участие в викторине, а также изготовить керамический сосуд по древним технологиям.

Особое внимание уделено фото-прогулке в костюмах ирменской и андроновской культур, что позволит сохранить уникальные моменты этого дня

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото в исторических костюмах
  • 🏺 Мастер-класс по древним технологиям
  • 🗺️ Погружение в историю Сибири
  • 🎥 Просмотр фильма о раскопках
  • 🧠 Викторина для закрепления знаний

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия проходит в помещении, поэтому она доступна круглый год. Лучшее время для посещения - с сентября по май, когда в Кемерово комфортная погода для прогулок и меньше туристов. Летом также можно насладиться программой, но стоит учитывать большую загруженность музея. В остальные месяцы экскурсия остаётся доступной, но лучше планировать визит заранее.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Музей Кемерово
  • Озеро Танай

Описание фото-прогулки

Просмотр фильма-презентации «Тайны озера Танай: по следам Сибирской экспедиции». Он расскажет, как в течение 20 лет археологи Южно-Сибирской экспедиции изучали этот район, и чем уникальны их находки.

Экскурсия по залу бронзового века музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ: знакомство с подлинными артефактами и реконструкциями древнего быта.

Мини-викторина для закрепления впечатлений и знаний.

Фото в костюмах ирменской и андроновской культур: мы предоставляем одежду, вы переодеваетесь и фотографируетесь самостоятельно.

Мастер-класс (40–60 минут): изготовление керамического сосуда по технологии бронзовой эпохи — с тем же орнаментом, смысл которого вы узнаете во время экскурсии.

Вы узнаете:

  • кто и как вёл раскопки в окрестностях озера Танай, и как найденные предметы попали в музей
  • чем жила Сибирь 5 тысяч лет назад: как строили дома, добывали пищу, изготавливали одежду и украшения
  • что означают узоры на древних керамических сосудах и как учёным удалось их расшифровать
  • как выглядел быт людей бронзового века — и как он отзывается в нас сегодня

Организационные детали

  • Приглашаем взрослых и детей от 7 лет
  • Все материалы для мастер-класса включены в стоимость
  • Экскурсию по залу, викторину и мастер-класс проведёт гид из нашей команды. Фотосессию вы проводите самостоятельно — мы предоставляем костюмы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея «Археология, этнография и экология Сибири»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя
Майя — Организатор в Кемерово
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Майя. Родилась и живу в Кузбассе — в уникальном и легендарном крае! Была первым гидом на маршруте в теперь уже известное на весь мир село Шестаково
читать дальше

— родину динозавров. Именно мне посчастливилось показывать самые первые палеонтологические раскопки, рассказывать о древнем мире динозавров, о редчайшей профессии палеоиллюстратора и о многом другом, что происходило на нашей планете 130 млн лет тому назад. Музейные экскурсии наше агентство предлагает активным любителям археологии. Тем, кто стремится не только слушать, но и овладевать творческими навыками: например, изучать древнюю технологию изготовления керамического сосуда.

Входит в следующие категории Кемерово

