К Константин Знакомьтесь, Кемерово

За два часа он увлекательно рассказал об истории Кемерово, провез нас по самым красивым и значимым местам города, погрузил в его самобытную атмосферу!

На нас произвели огромное впечатление монумент воину-освободителю, памятник шахтерам Домбасса, Парк ангелов, грандиозная архитектура Советского проспекта и его площадей, вид на город с Красной горки!

Спасибо Сергею за его труд и просветительскую миссию!

Д Дмитрий Знакомьтесь, Кемерово Спасибо Сергею за информативную и увлекательную экскурсию. Содержание полностью соответствует описанию.

Л Лариса Знакомьтесь, Кемерово В октябре 2025 посетили замечательный город Кемерово. Для знакомства с городом выбрали экскурсию с Сергеем. Всё прошло отлично. Очень много узнали и посмотрели. Сергей очень хороший гид и безопасный водитель. Рекомендую и экскурсию, и гида.

Д Дмитрий Знакомьтесь, Кемерово

7 декабря посетил экскурсионный маршрут «Знакомьтесь, Кемерово». Экскурсия началась в 10:30 и закончилась в 12:40, всё прошло по таймингу.



Вместе с Сергеем посетили несколько локаций, а именно:

- Смотровую площадку «Красная горка» и монумент Памяти шахтёров Кузбасса;

- Парк Ангелов;

- Памятник Воину-освободителю;

- Московскую площадь и набережную реки Томи.



Е Евгений Знакомьтесь, Кемерово Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной край, приятный в общении, с которым нам было очень комфортно. Эта была экскурсия с фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.

Н Нина Знакомьтесь, Кемерово знает свой город. Интересно составлен маршрут экскурсии, даёт представление о городе. Были в Кемерово первый раз и хочется вернуться сюда ещё. Спасибо огромное Сергею! Очень понравилась экскурсия знакомьтесь,Кемерово! Экскурсовод Сергей отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает о своем городе. Видно что человек любит и

В Валерия Знакомьтесь, Кемерово Прекрасная экскурсия, спасибо гиду Сергею!

М Михаил Знакомьтесь, Кемерово и познавательно. В городе был впервые, но благодаря экскурсии, есть желание вернуться сюда. Очень понравилось то что были подарены буклеты с ценной информацией, карта города. В автомобиле чисто и комфортно,Сергей хороший опытный водитель. Экскурсия превзошла мои ожидания. Однозначно рекомендую Экскурсия прошла на ура! Сергей отлично знает материал и преподносит его так, что слушаешь с удовольствием. Было очень интересно, увлекательно

Л Лариса Знакомьтесь, Кемерово и архитектуре города вовлекает в ми эти эмоции и слушателя.

Все этапы заказа выполнены точно в согласованные сроки.

Сергей ведет экскурсию хорошим русским языком, без воды и междометий. Рассказ логично выстроен, профессионально проработан: показано много дополнительных иллюстративных материалов, карт, фотографий. Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое отношение Сергея к истории