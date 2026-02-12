-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
5850 ₽
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кемерово 360°
Узнайте историю Кемерово через его улицы и памятники. Прогулка от набережной Томи до Московской площади откроет вам индустриальный дух города
Завтра в 17:00
25 фев в 17:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин12 февраля 2026Сергей провел сегодня для нас замечательную экскурсию!
За два часа он увлекательно рассказал об истории Кемерово, провез нас по самым красивым
- ДДмитрий12 февраля 2026Спасибо Сергею за информативную и увлекательную экскурсию. Содержание полностью соответствует описанию.
- ЛЛариса25 января 2026В октябре 2025 посетили замечательный город Кемерово. Для знакомства с городом выбрали экскурсию с Сергеем. Всё прошло отлично. Очень много узнали и посмотрели. Сергей очень хороший гид и безопасный водитель. Рекомендую и экскурсию, и гида.
- ДДмитрий18 декабря 2025Добрый день.
7 декабря посетил экскурсионный маршрут «Знакомьтесь, Кемерово». Экскурсия началась в 10:30 и закончилась в 12:40, всё прошло по таймингу.
Вместе
- ЕЕвгений23 ноября 2025Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной край, приятный в общении, с которым нам было очень комфортно. Эта была экскурсия с фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.
- ННина3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия знакомьтесь,Кемерово! Экскурсовод Сергей отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает о своем городе. Видно что человек любит и
- ВВалерия27 октября 2025Прекрасная экскурсия, спасибо гиду Сергею!
- ММихаил12 сентября 2025Экскурсия прошла на ура! Сергей отлично знает материал и преподносит его так, что слушаешь с удовольствием. Было очень интересно, увлекательно
- ЛЛариса7 сентября 2025Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое отношение Сергея к истории
- ППодопригора7 сентября 2025Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все достопримечательностям. Много узнали интересного. Город очень расстроился. Спасибо за интересную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в феврале 2026
Сейчас в Кемерово в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 5850 до 11 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемерово на 2026 год на машине, 30 ⭐ отзывов, цены от 5850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель