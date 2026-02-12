Мои заказы

Экскурсии по Кемерово на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Кемерово, цены от 5850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Знакомьтесь, Кемерово
На машине
2 часа
-
10%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кемерово 360°
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Кемерово 360°
Узнайте историю Кемерово через его улицы и памятники. Прогулка от набережной Томи до Московской площади откроет вам индустриальный дух города
Завтра в 17:00
25 фев в 17:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    12 февраля 2026
    Знакомьтесь, Кемерово
    Сергей провел сегодня для нас замечательную экскурсию!
    За два часа он увлекательно рассказал об истории Кемерово, провез нас по самым красивым
    читать дальше

    и значимым местам города, погрузил в его самобытную атмосферу!
    На нас произвели огромное впечатление монумент воину-освободителю, памятник шахтерам Домбасса, Парк ангелов, грандиозная архитектура Советского проспекта и его площадей, вид на город с Красной горки!
    Спасибо Сергею за его труд и просветительскую миссию!
    Обязательно еще приедем в Кемерово, посетим новые достопримечательности вместе с Сергеем!

  • Д
    Дмитрий
    12 февраля 2026
    Знакомьтесь, Кемерово
    Спасибо Сергею за информативную и увлекательную экскурсию. Содержание полностью соответствует описанию.
  • Л
    Лариса
    25 января 2026
    Знакомьтесь, Кемерово
    В октябре 2025 посетили замечательный город Кемерово. Для знакомства с городом выбрали экскурсию с Сергеем. Всё прошло отлично. Очень много узнали и посмотрели. Сергей очень хороший гид и безопасный водитель. Рекомендую и экскурсию, и гида.
  • Д
    Дмитрий
    18 декабря 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Добрый день.
    7 декабря посетил экскурсионный маршрут «Знакомьтесь, Кемерово». Экскурсия началась в 10:30 и закончилась в 12:40, всё прошло по таймингу.

    Вместе
    читать дальше

    с Сергеем посетили несколько локаций, а именно:
    - Смотровую площадку «Красная горка» и монумент Памяти шахтёров Кузбасса;
    - Парк Ангелов;
    - Памятник Воину-освободителю;
    - Московскую площадь и набережную реки Томи.

    Экскурсия была интересной, Сергей - профессиональный и знающий своё дело гид. Моё первое знакомство с городом получилось приятным и познавательным. Спасибо. Отдельная благодарность за подарок в виде карты города и путеводителя.

    
  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной край, приятный в общении, с которым нам было очень комфортно. Эта была экскурсия с фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.
    Благодарим Сергея за отличную экскурсию по г. Кемерово. Замечательный молодой человек, знающий и любящий свой родной край, приятный в общении, с которым нам было очень комфортно. Эта была экскурсия с фактами и событиями о которых,просто необходимо знать и помнить.
  • Н
    Нина
    3 ноября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Очень понравилась экскурсия знакомьтесь,Кемерово! Экскурсовод Сергей отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает о своем городе. Видно что человек любит и
    читать дальше

    знает свой город. Интересно составлен маршрут экскурсии, даёт представление о городе. Были в Кемерово первый раз и хочется вернуться сюда ещё. Спасибо огромное Сергею!

  • В
    Валерия
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Прекрасная экскурсия, спасибо гиду Сергею!
  • М
    Михаил
    12 сентября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Экскурсия прошла на ура! Сергей отлично знает материал и преподносит его так, что слушаешь с удовольствием. Было очень интересно, увлекательно
    читать дальше

    и познавательно. В городе был впервые, но благодаря экскурсии, есть желание вернуться сюда. Очень понравилось то что были подарены буклеты с ценной информацией, карта города. В автомобиле чисто и комфортно,Сергей хороший опытный водитель. Экскурсия превзошла мои ожидания. Однозначно рекомендую

  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Рекомендую. Для первого знакомства с городом это отличный маршрут и тайминг. Очень красивый город, и теплое отношение Сергея к истории
    читать дальше

    и архитектуре города вовлекает в ми эти эмоции и слушателя.
    Все этапы заказа выполнены точно в согласованные сроки.
    Сергей ведет экскурсию хорошим русским языком, без воды и междометий. Рассказ логично выстроен, профессионально проработан: показано много дополнительных иллюстративных материалов, карт, фотографий.

    
  • П
    Подопригора
    7 сентября 2025
    Знакомьтесь, Кемерово
    Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все достопримечательностям. Много узнали интересного. Город очень расстроился. Спасибо за интересную экскурсию.
    Все было отлично. Встретил у подь езда, подарили карту и буклет о Кемерово. Провели по все достопримечательностям. Много узнали интересного. Город очень расстроился. Спасибо за интересную экскурсию.

