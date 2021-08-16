Шерегеш. Горнолыжный курорт

В Шерегеш едут за пухляком, который известен по своему составу всем любителям горных лыж

4.7
3 отзыва
В Шерегеш едут за пухляком, который известен по своему составу всем любителям горных лыж и сноуборда. Тур понравится любителям горнолыжного отдыха, желающим вдоволь покатать по крутым склонам. Изюминкой тура будет возможность выбора размещения в отелях и коттеджах на любой вкус.
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Шерегеш. Горнолыжный курорт
Ближайшие даты:
23
янв
30
янв
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13
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20
фев
27
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даты

Что вас ожидает 🤩

Подъем на ратраке
Подъем на ратраке
По желанию поднимемся на вершину горы к ресторану Каришал на ратраке
Отдых в SPA комплексе
Отдых в SPA комплексе
По желанию расслабимся в SPA после насыщенного дня
Знаменитый сибирский курорт
Знаменитый сибирский курорт
Насладимся мягким снегом Сибири на 16-ти горнолыжных трассах различной сложности

Программа тура по дням

1 день
г. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катание

Групповой трансфер из аэропорта г. Кемерово в 10:30 в Шерегеш.

В пути 4,5 часа.

Заселение в отель/коттедж (согласно купленным путевкам).

Обзорная экскурсия по курорту Шерегеш для новичков.

Берем в аренду лыжи/сноуборд если необходимо.

Идем кататься до закрытия подъемников.

Можно взять инструктора по лыжам или сноуборду.

г. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катание
2 день
Знакомство с трассами, катание.

08:00-08:40 – завтрак (согласно купленным путевкам).

Самостоятельное катание.

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

18:30 Встреча с тур-лидером.

Можно обсудить вопросы по катанию, активностям на курорте.

20:30-22:30 – баня (согласно купленным путевкам).

Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.
3 день
Самостоятельное катание. Сектор А

08:00-08:40 – завтрак (согласно купленным путевкам).

Самостоятельное катание.

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

19:00 – на ратраке поднимаемся на вершину горы к ресторану Каришал (оплачивается отдельно).

Ужин (самостоятельный). 

Встреча с тур-лидером.

Можно обсудить вопросы по катанию, активностям на курорте.

23:00 – спуск обратно.

Самостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор А
4 день
Самостоятельное катание

08:00-08:40 – завтрак (согласно купленным путевкам).

Самостоятельное катание.

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

17:00-20:00 – по желанию можно посетить SPA комплекс (оплачивается отдельно).

Самостоятельное катаниеСамостоятельное катаниеСамостоятельное катаниеСамостоятельное катаниеСамостоятельное катание
5 день
Самостоятельное катание

08:00-08:30 – завтрак (согласно купленным путевкам).

08:45 – самостоятельное катание.

14:00 – обедаем в душевном кафе с панорамными окнами (оплачивается самостоятельно).

Продолжаем катать.

19:00 – заключительный ужин в баре (оплачивается самостоятельно).

Самостоятельное катаниеСамостоятельное катаниеСамостоятельное катаниеСамостоятельное катаниеСамостоятельное катание
6 день
Отъезд

Ранний завтрак.

Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.

Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).

В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.

Проживание

Тур не предусматривает проживания. 

Проживание в отеле/коттедже бронируется согласно вашему запросу и оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Кемерово – Шерегеш – Кемерово
  • Сопровождение тур-лидером
  • Горнолыжная страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно
  • Проживание в отеле/коттедже. Бронируется согласно вашему запросу
  • Питание
  • Прокат личного снаряжения
  • Посещение SPA
  • Подъемы на ратраках
  • Снегоходные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Кемерово
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Почему проживание не входит в стоимость?

Данный пакет тура предполагает индивидуальный подход к уровню проживания. В нашем распоряжении 30 отелей под разные потребности. Мы подберем вам наилучший вариант на выбранные даты из имеющихся.

Кто такой тур-лидер?

Человек, который находится в Шерегеш. Вы сможете ему позвонить, задать уточняющие вопросы. В первый день он вам покажет, что и где находится, где лучше взять в прокат снаряжение, где лучше покушать.

Можно ли выбрать другие даты тура?

Да, данный пакет тура предполагает, что вы можете запросить любые даты отдыха – мы подберем вам оптимальный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро
И
22 июля 2021
Организация чёткая!
Всё разъяснено до мельчайших подробностей.
Всё чётко скоординировано:
Место встречи, время…

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