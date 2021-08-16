Групповой трансфер из аэропорта г. Кемерово в 10:30 в Шерегеш.
В пути 4,5 часа.
Заселение в отель/коттедж (согласно купленным путевкам).
Обзорная экскурсия по курорту Шерегеш для новичков.
Берем в аренду лыжи/сноуборд если необходимо.
Идем кататься до закрытия подъемников.
Можно взять инструктора по лыжам или сноуборду.
08:00-08:40 – завтрак (согласно купленным путевкам).
Самостоятельное катание.
12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.
18:30 Встреча с тур-лидером.
Можно обсудить вопросы по катанию, активностям на курорте.
20:30-22:30 – баня (согласно купленным путевкам).
08:00-08:40 – завтрак (согласно купленным путевкам).
Самостоятельное катание.
12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.
19:00 – на ратраке поднимаемся на вершину горы к ресторану Каришал (оплачивается отдельно).
Ужин (самостоятельный).
Встреча с тур-лидером.
Можно обсудить вопросы по катанию, активностям на курорте.
23:00 – спуск обратно.
08:00-08:40 – завтрак (согласно купленным путевкам).
Самостоятельное катание.
12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.
17:00-20:00 – по желанию можно посетить SPA комплекс (оплачивается отдельно).
08:00-08:30 – завтрак (согласно купленным путевкам).
08:45 – самостоятельное катание.
14:00 – обедаем в душевном кафе с панорамными окнами (оплачивается самостоятельно).
Продолжаем катать.
19:00 – заключительный ужин в баре (оплачивается самостоятельно).
Ранний завтрак.
Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.
Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).
В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.
Тур не предусматривает проживания.
Проживание в отеле/коттедже бронируется согласно вашему запросу и оплачивается отдельно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Данный пакет тура предполагает индивидуальный подход к уровню проживания. В нашем распоряжении 30 отелей под разные потребности. Мы подберем вам наилучший вариант на выбранные даты из имеющихся.
Человек, который находится в Шерегеш. Вы сможете ему позвонить, задать уточняющие вопросы. В первый день он вам покажет, что и где находится, где лучше взять в прокат снаряжение, где лучше покушать.
Да, данный пакет тура предполагает, что вы можете запросить любые даты отдыха – мы подберем вам оптимальный.