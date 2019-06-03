3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»

Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы не отправитесь изучать стандартные топ-5 достопримечательностей, а увидите нетуристический Кемерово.

Обратите внимание на городские изюминки, посчитаете многочисленные арки, найдёте следы разных стран, узнаете о необычном арт-проекте современного художника и прогуляетесь по набережной.

А сопровождать вас будут интересные сюжеты, забавные случаи и современные истории.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча возле филармонии Кузбасса
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»

Что вас ожидает

Закулисье улиц и проспектов
С главных улиц — Орджоникидзе, Кирова, Весенней, Советского проспекта — мы будем заходить в необычные дворики: вы узнаете, откуда в Кемерове столько арок и для чего нужны эркерные окна. На Арочной улице познакомитесь с архитектурой Эрнста Мая — градостроителя Франкфурта, на площади Пушкина узнаете о проходивших здесь городских событиях, а гуляя по набережной, полюбуетесь видом реликтового леса на территории города. Кроме того, вы заглянете в городской отель, где на первом этаже рассмотрите старые фотографии Кемерова.

О чём не пишут в путеводителях
Я помогу обратить внимание на интересные детали города и расскажу о неизвестных исторических фактах, которые по крупицам собираю с другими жителями, любящими Кемерово. Вы узнаете о названии улицы Ноградской, о том, что в Кемерове делали голландцы, и найдёте отголоски других стран на улицах. Заглянете в очень колоритное местечко — легендарный бар «Белочка», где можно попробовать вкуснейшую солянку. И услышите об интересных жителях — художниках, музыкантах, актёрах, журналистах — и их современных проектах.

Организационные детали

Питание по желанию и оплачивается дополнительно.

Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле филармонии Кузбасса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я родилась в городе Кемерово. По образованию музыкант и культуролог. c 2005 по 2011 год работала в Москве в эвент-индустрии. В 2012 году вернулась в родной город и открыла антикафе. Я очень люблю общаться, поэтому знаю много интересных людей и мест в нашем городе, и могу вас с радостью с ними познакомить.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 июня 2019
Все отлично! Можно часами гулять по Кемерово, даже неожиданно, но всего столько интересного, неизвестного. Казалось бы, небольшой город в Сибири, относительно молодой, но с такой великой историей! Ольге спасибо, рассказала/показала много того, о чем мы даже и не подозревали, хоть и живем в городе несколько лет.
28 декабря 2018
Лучшей экскурсии у меня не было в этой Жизни. Оля просто Молодчина, знает свой город до самых самых тонкостейи
10 октября 2018
Благодарю Ольгу за великолепную экскурсию. Она любит свой город и знает о нем много интересного. Время пролетело незаметно, но осталось много положительных эмоций. Хочется снова вернуться в Кемерово и прогуляться по его улочкам.

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