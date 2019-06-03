3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Закулисье улиц и проспектов

С главных улиц — Орджоникидзе, Кирова, Весенней, Советского проспекта — мы будем заходить в необычные дворики: вы узнаете, откуда в Кемерове столько арок и для чего нужны эркерные окна. На Арочной улице познакомитесь с архитектурой Эрнста Мая — градостроителя Франкфурта, на площади Пушкина узнаете о проходивших здесь городских событиях, а гуляя по набережной, полюбуетесь видом реликтового леса на территории города. Кроме того, вы заглянете в городской отель, где на первом этаже рассмотрите старые фотографии Кемерова.

О чём не пишут в путеводителях

Я помогу обратить внимание на интересные детали города и расскажу о неизвестных исторических фактах, которые по крупицам собираю с другими жителями, любящими Кемерово. Вы узнаете о названии улицы Ноградской, о том, что в Кемерове делали голландцы, и найдёте отголоски других стран на улицах. Заглянете в очень колоритное местечко — легендарный бар «Белочка», где можно попробовать вкуснейшую солянку. И услышите об интересных жителях — художниках, музыкантах, актёрах, журналистах — и их современных проектах.