Только представьте это великолепное волшебное чувство: прокатиться по одной из самых красивых трасс планеты с видом на горы, утопающие в фиолетовых цветах маральника, а утром проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду – кругом огромные массивы гор!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в Тавдинские пещеры
9:00 Завтрак (не входит в стоимость) и экскурсия в Тавдинские пещеры (входные билеты оплачиваются отдельно).
13:00 Треккинг к Камышлинскому водопаду (входные билеты оплачиваются отдельно) через качающийся красивый мост, обратно можно вернуться на моторафтах по Катуни (моторафты оплачиваются дополнительно).
15:00 Заселение на базу отдыха,
Отдых свободное время.
18:00 Совместный ужин на мангале (по желанию, не входит в стоимость).
20:00 Баня по желанию (доп. плата).
Чуйский тракт и Алтайский Марс
7:00 Завтрак с собой, выезд из отеля с вещами.
8:30 Перевал Чике-Таман и Семинский.
10:30 Слияние Чуи и Катуни.
13:00 Гейзеровое озеро (входные билеты оплачиваются отдельно) и вид на ледник Куркуре, обед в кафе (не входит в стоимость).
14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.
Джип-тур на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотосессия.
19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор), уточнять вариант проживания у менеджера. BBQ, вечер у костра, баня (для желающих, доп. плата).
Фиолетовые горы и возвращение
8:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами, по пути остановки и фотосессии в локациях, памятник Кольке Снегирёву, на перевалах и сувенирных рынках.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха (удобства на выбор).
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание по запросу.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на базе отдыха, руб:
- размещение с частичным комфортом на базе отдыха – 22 900 руб. /чел.;
- размещение с полным комфортом на базе отдыха – 23 900 руб. /чел.
Проживание:
- Первая ночь - база отдыха “2 медведя”, 2-3-хместное размещение, номера с комфортом.
- Вторая ночь - база отдыха “Зеленый Колобок”, номера с комфортом либо частичным комфортом.
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%
Варианты проживания
База отдыха «2 медведя»
База отдыха “2 медведя”, 2-3-хместное размещение, номера с комфортом.
База находится в живописном уголке Республики Алтай, на берегу реки Катунь, неподалеку от главных туристических достопримечательностей. У нас есть собственная благоустроенная территория, со всем необходимым для спортивных игр, активных развлечений и спокойного время препровождения на природе.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).
Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание на базах отдыха по выбранному тарифу
- Питание: завтраки (кроме дня заезда)
- Экскурсионная программа
- Джип-туры на экскурсию на Марс
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Новосибирска/г. Кемерово и обратно
- Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
- Обеды, ужины - средний чек 700 руб
- Входные билеты (Тавдинские Пещеры, Камышлинский водопад, Гейзерное озеро) - 650 руб
- Моторафтинг по Катуни - 500 руб. /чел
- Баня
- Страховка от клеща - 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%.
Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Mercedes Sprinter, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Место и время встречи:
- Кемерово, Летний Автовокзал 28 апреля в 21:30;
- Новосибирск, Ж. д. Вокзал 29 апреля в 01:00
- Горно-Алтайск, Аэропорт 29 апреля в 09:00
Место и время возвращения (ориентировочное время прибытия):
- в Горно-Алтайск в 18:00
- в Новосибирск 01:00
- в Кемерово 04:00