Алтайский Марс и цветение маральника

Групповой тур в Кемерово
5
3 отзыва
Насыщенный яркими впечатлениями тур выходного дня в Горный Алтай.

Только представьте это великолепное волшебное чувство: прокатиться по одной из самых красивых трасс планеты с видом на горы, утопающие в фиолетовых цветах маральника, а утром проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду – кругом огромные массивы гор!
Алтайский Марс и цветение маральника
Алтайский Марс и цветение маральника
Алтайский Марс и цветение маральника

Что вас ожидает:

Цветущие фиолетовые горы
Цветущие фиолетовые горы
Сделаем крутые фото в разгар цветения маральника, когда горы Алтая приобретают невероятный розово-сиреневый цвет
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Необычные ландшафты красного цвета словно перенесут нас в инопланетную реальность
Камышлинский водопад
Камышлинский водопад
Совершим небольшой бодрящий трекинг и пройдем через красивый подвесной мост к знаменитому водопаду

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в Тавдинские пещеры

9:00 Завтрак (не входит в стоимость) и экскурсия в Тавдинские пещеры (входные билеты оплачиваются отдельно).

13:00 Треккинг к Камышлинскому водопаду (входные билеты оплачиваются отдельно) через качающийся красивый мост, обратно можно вернуться на моторафтах по Катуни (моторафты оплачиваются дополнительно).

15:00 Заселение на базу отдыха,

Отдых свободное время.

18:00 Совместный ужин на мангале (по желанию, не входит в стоимость).

20:00 Баня по желанию (доп. плата).

Прибытие. Экскурсия в Тавдинские пещерыПрибытие. Экскурсия в Тавдинские пещерыПрибытие. Экскурсия в Тавдинские пещеры
2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:00 Завтрак с собой, выезд из отеля с вещами.

8:30 Перевал Чике-Таман и Семинский.

10:30 Слияние Чуи и Катуни.

13:00 Гейзеровое озеро (входные билеты оплачиваются отдельно) и вид на ледник Куркуре, обед в кафе (не входит в стоимость).

14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.

Джип-тур на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотосессия.

19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор), уточнять вариант проживания у менеджера. BBQ, вечер у костра, баня (для желающих, доп. плата).

Чуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский Марс
3 день

Фиолетовые горы и возвращение

8:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами, по пути остановки и фотосессии в локациях, памятник Кольке Снегирёву, на перевалах и сувенирных рынках.

Фиолетовые горы и возвращениеФиолетовые горы и возвращениеФиолетовые горы и возвращение

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха (удобства на выбор).

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание по запросу.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на базе отдыха, руб:

  • размещение с частичным комфортом на базе отдыха – 22 900 руб. /чел.;
  • размещение с полным комфортом на базе отдыха – 23 900 руб. /чел.

Проживание:

  • Первая ночь - база отдыха “2 медведя”, 2-3-хместное размещение, номера с комфортом.
  • Вторая ночь - база отдыха “Зеленый Колобок”, номера с комфортом либо частичным комфортом.

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%

Варианты проживания

База отдыха «2 медведя»

1 ночь

База отдыха “2 медведя”, 2-3-хместное размещение, номера с комфортом.

База находится в живописном уголке Республики Алтай, на берегу реки Катунь, неподалеку от главных туристических достопримечательностей. У нас есть собственная благоустроенная территория, со всем необходимым для спортивных игр, активных развлечений и спокойного время препровождения на природе.

База отдыха «2 медведя»База отдыха «2 медведя»

База отдыха «Зеленый Колобок»

1 ночь

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).

Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание на базах отдыха по выбранному тарифу
  • Питание: завтраки (кроме дня заезда)
  • Экскурсионная программа
  • Джип-туры на экскурсию на Марс
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Новосибирска/г. Кемерово и обратно
  • Завтрак в день приезда - средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 700 руб
  • Входные билеты (Тавдинские Пещеры, Камышлинский водопад, Гейзерное озеро) - 650 руб
  • Моторафтинг по Катуни - 500 руб. /чел
  • Баня
  • Страховка от клеща - 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок - 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом - 20%.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Mercedes Sprinter, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Место и время встречи:

  • Кемерово, Летний Автовокзал 28 апреля в 21:30;
  • Новосибирск, Ж. д. Вокзал 29 апреля в 01:00
  • Горно-Алтайск, Аэропорт 29 апреля в 09:00

Место и время возвращения (ориентировочное время прибытия):

  • в Горно-Алтайск в 18:00
  • в Новосибирск 01:00
  • в Кемерово 04:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

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