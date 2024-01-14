2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:00 Завтрак с собой, выезд из отеля с вещами.

8:30 Перевал Чике-Таман и Семинский.

10:30 Слияние Чуи и Катуни.

13:00 Гейзеровое озеро (входные билеты оплачиваются отдельно) и вид на ледник Куркуре, обед в кафе (не входит в стоимость).

14:30 Путешествуем дальше: Курайская степь, Северо-Чуйский хребет и вид на ледники.

Джип-тур на автомобилях повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин, прогулки по Алтайскому Марсу, фотосессия.

19:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха, в домики с необычным дизайном с комфортом или частичным комфортом (на ваш выбор), уточнять вариант проживания у менеджера. BBQ, вечер у костра, баня (для желающих, доп. плата).