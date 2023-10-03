А после Актру нас ждет спуск в Курайскую степь и продолжение прекрасных экскурсий по Чуйскому тракту.
мая
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Альплагерь Актру
Завтрак в кафе (не входит в стоимость).
Семинский перевал, Чике-таман, слияние Чуи и Катуни, Гейзеровое озеро, Курайская степь.
16:00 Заброска в альплагерь Актру на авто повышенной проходимости.
18:00 Заселение, знакомство с окрестностями, баня, ужин.
Поход на Голубое озеро
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на Голубое озеро.
Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, Голубое озеро, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов.
16:00 Спуск в альплагерь.
18:00 Баня, ужин, посиделки у костра.
Алтайский Марс и Курайская степь
8:00-9:00 Завтрак, спуск в Курайскую степь.
11:00 Экскурсия на Алтайский Марс и Марс 2.
16:00 Заселение на базу отдыха.
18:00 Заключительный вечер, по желанию группы концерт горлового пения (не входит в стоимость).
Дорога домой
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд обратно с заездом на экскурсии: водопад "Девичьи слезы", памятник Кольке Снегиреву, перевалы.
14:00 Обед в кафе (не входит в стоимость).
Экскурсия-бонус – Водопад Камышлинский.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в альплагере.
Варианты проживания
Горный центр «Алтай-Актру»
База «Зеленый колобок» или аналогичная
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Заброска в горы на авто повышенной проходимости
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (полное питание в альплагере Актру)
- Экскурсионная программа
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в пути, завтрак и обед в 1 день, обеды и ужин в Курайской степи
- Прокат снаряжения в альплагере (ботинки, палочки)
- Концерт горлового пения 500 руб. /чел
- WiFi в альплагере (100 руб. в час, или 400 руб. в сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка на детей до 12 лет включительно - 10%
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
- г. Кемерово в 00:00 Летний вокзал;
- г. Новокузнецк в 00:30 Прокопьевское кольцо;
- г. Новосибирск в 01:00 ЖД вокзал;
- г. Барнаул в 04:00 кафе "Облепиха";
- г. Горно-Алтайск в 9:00 Аэропорт;
- ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 19:00;
- ориентировочное прибытие в Новосибирск в 02:00;
- ориентировочное время прибытие в Барнаул в 22:00;
- ориентировочное прибытие в Кемерово в 03:00.
Какой транспорт будет в туре?
- микроавтобус Ford Transit, количество посадочных мест - 16 мест, в том числе и на заднем ряду. Есть кондиционер;
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах!
Тур организован на 10/10.