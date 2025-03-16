Пешие экскурсии-прогулки в Кинешме с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кинешме, цены от 2800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Неспешная прогулка по старинной Кинешме
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неспешная прогулка по старинной Кинешме: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по Кинешме: узнайте о знаменитых жителях и их наследии, прогуляйтесь по живописным местам города
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Пешая
1.5 часа
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма - город на Волге
Погрузитесь в атмосферу Кинешмы, где снимались культовые фильмы и процветала купеческая жизнь. Откройте для себя её историю и архитектуру
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2800 ₽3500 ₽ за всё до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Пешая
1.5 часа
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинешма глазами драматурга А.Н. Островского
Познакомиться с городом, который вдохновил автора "Бесприданницы" и "Грозы"
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2800 ₽3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    16 марта 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Нам все очень понравилось! Юлия рассказала нам всё о Кинешме — от истории города до его современных особенностей. Экскурсия была
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    не просто информативной, но и очень душевной. Юлия увлечённо делилась интересными фактами, легендами и местными традициями, благодаря чему мы почувствовали особую атмосферу города. Особенно запомнилось посещение набережной Волги и прогулка по старинным улочкам, где каждый дом хранит свою историю. Экскурсовод создала тёплую и дружелюбную атмосферу, отвечала на все наши вопросы и даже предложила несколько мест, куда стоит заглянуть самостоятельно после экскурсии. Спасибо Юлии за такое увлекательное путешествие! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Кинешме и кинешемцах, насладиться красотой этого уютного городка.

  • Н
    Наталия
    9 марта 2025
    Кинешма - город на Волге
    Большое спасибо, Галине за экскурсию!!!! Открыла для себя этот прекрасный "уездный" городок на Волге!!!!! За время экскурсии получили краткий, но
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    очень объемный рассказ про историю города от времен смуды до настоящего времени!!!!!! Было приятно познакомиться не только с самим городом, но и с его "байками"!!!!!!!

  • С
    Сергей
    22 февраля 2025
    Кинешма - город на Волге
    Хотим выразить благодарность Галине за отличную экскурсию. Мы прогулялись по всему историческому центру и узнали множество интересных фактов о городе
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    Кинешма. Галина не только делилась увлекательными историями, но и мастерски передавала атмосферу этого замечательного места. Также нам понравилась продуманный маршрут, который позволил увидеть все главные достопримечательности. Всем, кто приезжает в город Кинешма первый раз, рекомендуем эту экскурсию!

  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Очень понравилось - и гид, и город. Было информативно и увлекательно, спасибо замечательной Юлии!
  • О
    Оксана
    3 января 2025
    Неспешная прогулка по старинной Кинешме
    Экскурсия понравилась. Юлия интересный рассказчик. Узнали много нового и интересного. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кинешме в марте 2025
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