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не просто информативной, но и очень душевной. Юлия увлечённо делилась интересными фактами, легендами и местными традициями, благодаря чему мы почувствовали особую атмосферу города. Особенно запомнилось посещение набережной Волги и прогулка по старинным улочкам, где каждый дом хранит свою историю. Экскурсовод создала тёплую и дружелюбную атмосферу, отвечала на все наши вопросы и даже предложила несколько мест, куда стоит заглянуть самостоятельно после экскурсии. Спасибо Юлии за такое увлекательное путешествие! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Кинешме и кинешемцах, насладиться красотой этого уютного городка.