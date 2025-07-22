города театром имени А. Островского. Галина с упоением рассказывала даже больше отведенного времени. Галина с любовью рассказывает о городе. приятно провели время, с удовольствием вернемся

В Виктор

Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.