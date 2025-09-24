Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
Завтра в 13:00
27 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей-лавка Кирилловских купцовъ
Посетите уникальный музей-лавку в Кириллове и ощутите атмосферу дореволюционного времени. Узнайте о жизни купцов и традициях чаепития
Начало: В районе ул. Пролетарской
Завтра в 15:00
28 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в сентябре 2025
Сейчас в Кириллове в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Кириллове на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 17 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь