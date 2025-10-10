Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кирилло-Белозерского монастыря
Узнайте о Кирилле Белозерском и его монастыре, полюбуйтесь крепостными стенами и башнями, насладитесь красотой Сиверского озера
Начало: У монастыря
Завтра в 15:00
11 окт в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в октябре 2025
Сейчас в Кириллове в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 12 667. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Кириллове на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 179 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь