Вас ждёт увлекательное путешествие в Кириллов конца 19 века. В старинном особняке купцов Сизьминых воссоздана настоящая торговая лавка.
Здесь вы узнаете, как жили и вели дела кирилловские купцы, какие товары были
Здесь вы узнаете, как жили и вели дела кирилловские купцы, какие товары были
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Аутентичные вещи царской России
- 🛍️ История торговли и купечества
- 🕰️ Атмосфера дореволюционного города
- 🍵 Традиции купеческого чаепития
- 📜 Роль северных монастырей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Старинный особняк купцов Сизьминых
- Торговая лавка конца 19 века
- Предметы дореволюционной эпохи
- Северные монастыри
Описание экскурсии
- Вы увидите аутентичные вещи времён царской России до периода Октябрьской революции.
- Узнаете о жизни купечества уездного города Кириллова: как купцы отдыхали, чем торговали, какие товары в их лавках были востребованными, а какие нет.
- Выясните, в чём особенности малых северных городов и почувствуете атмосферу дореволюционного города через предметы той эпохи.
- Поймёте, какую роль сыграли северные монастыри в развитии купечества.
- Познакомитесь с традициями купеческого чаепития и историей появления чая в России.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Пролетарской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кириллове
Провёл экскурсии для 1265 туристов
Меня зовут Евгений, я работаю в туризме и музейном деле более 15 лет. Очень люблю родной Кириллов, интересуюсь его историей. С радостью проведу вас по старинным тихим улочкам нашего уютного провинциального города и поделюсь накопленными знаниями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
23 июл 2025
Отличная экскурсия! Ребята 15 лет в восторге! Сказали, что еще раз хотели бы посетить музей. Евгений очень увлекательно и доступно доносит информацию. Узнали много интересных и познавательных фактов! Успехов и процветания музею! Обязательно вернемся снова.
Входит в следующие категории Кириллова
Похожие экскурсии из Кириллова
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
12 ноя в 09:00
13 ноя в 15:00
12 667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов: фрески Дионисия и монастыри
Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.