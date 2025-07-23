Мои заказы

Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ

Посетите уникальный музей-лавку в Кириллове и ощутите атмосферу дореволюционного времени. Узнайте о жизни купцов и традициях чаепития
Вас ждёт увлекательное путешествие в Кириллов конца 19 века. В старинном особняке купцов Сизьминых воссоздана настоящая торговая лавка.

Здесь вы узнаете, как жили и вели дела кирилловские купцы, какие товары были
популярны и как северные монастыри повлияли на развитие купечества. Аутентичные вещи и интерактивные элементы помогут почувствовать атмосферу дореволюционного города. Особое внимание уделено традициям купеческого чаепития и истории появления чая в России

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Аутентичные вещи царской России
  • 🛍️ История торговли и купечества
  • 🕰️ Атмосфера дореволюционного города
  • 🍵 Традиции купеческого чаепития
  • 📜 Роль северных монастырей
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ© Евгений
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ© Евгений
Экскурсия в музей-лавку Кирилловских купцовъ© Евгений
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Старинный особняк купцов Сизьминых
  • Торговая лавка конца 19 века
  • Предметы дореволюционной эпохи
  • Северные монастыри

Описание экскурсии

  • Вы увидите аутентичные вещи времён царской России до периода Октябрьской революции.
  • Узнаете о жизни купечества уездного города Кириллова: как купцы отдыхали, чем торговали, какие товары в их лавках были востребованными, а какие нет.
  • Выясните, в чём особенности малых северных городов и почувствуете атмосферу дореволюционного города через предметы той эпохи.
  • Поймёте, какую роль сыграли северные монастыри в развитии купечества.
  • Познакомитесь с традициями купеческого чаепития и историей появления чая в России.

Выбрать дату

Евгений
Евгений — ваш гид в Кириллове
Провёл экскурсии для 1265 туристов
Меня зовут Евгений, я работаю в туризме и музейном деле более 15 лет. Очень люблю родной Кириллов, интересуюсь его историей. С радостью проведу вас по старинным тихим улочкам нашего уютного провинциального города и поделюсь накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
O
Olga
23 июл 2025
Отличная экскурсия! Ребята 15 лет в восторге! Сказали, что еще раз хотели бы посетить музей. Евгений очень увлекательно и доступно доносит информацию. Узнали много интересных и познавательных фактов! Успехов и процветания музею! Обязательно вернемся снова.

