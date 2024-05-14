Интересные экскурсии для школьного возраста в Кириллове

Найдено 4 экскурсии в категории «Для школьников» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Добро пожаловать в Кириллов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов
Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Индивидуальная
4.5 часа
49 отзывов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
11 июня в 17:00
12 июня в 15:00
10 670 за всё до 10 чел.
Гора Маура и Сокольский бор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гора Маура и Сокольский бор
Познакомиться с природными сокровищами национального парка «Русский Север»
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 14:00
11 июня в 17:00
6 670 за всё до 10 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Была очень плохая погода, но мы даже не заметили. Выверенный маршрут, удачно подобранные перерывы, великолепная (я бы сказал академическая в
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    лучших традициях экскурсоводов-историков-искусствоведов) манера рассказа, сделали казалось бы провальную поездку незабываемой. Экскурсия длинная на весь день, но уезжать не хотелось. Кирилло-Белозерский монастырь огромный, хорошо бы ещё раз приехать. Евгению большое спасибо за внимание даже к мелочам, за профессионализм. Не побоюсь быть пафосным - за то, что открыл нам "Русский Север"

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
  • В
    Виолетта
    7 мая 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Евгений -профессионал своего дела! Необыкновенный рассказчик! Мы провели вместе практически весь день. Посмотрели три монастыря.
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    Погода менялась от ветра и дождя до голубого неба и солнца. Программу экскурсии Евгений составил заранее, все было расписано по минутам, было выделено время на самостоятельный осмотр, на обед. Евгений всегда был на связи. Мы успели посмотреть все что хотели, и никто не устал. Евгений очень приятный в общении человек, грамотный профессиональный экскурсовод, любящий и знающий свой город и край. Во время экскурсии так легко преподносил факты прошлого и современности, исторические даты и события нанизывал как бусинки на нитку, и в конце экскурсии получились целые бусы))) Мы очень рады, что познакомились с таким человеком, с таким гидом! Мы обязательно вернемся. Всем от души рекомендую Евгения!

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
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    пятачке центра городка без посещения монастыря, но очень насыщенная. Экскурсовод Надежда увлекла рассказом о прошлом и настоящем Кириллова. Позже мы самостоятельно посетили действительно огромный монастырь. Рекомендуем посетить даже не смотря на удалённость Кириллова от основных туристических путей.

    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. СпасибоОгромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Нашим гидом была Надежда. Это суперпрофи, очень интересный рассказ, отличное знание предмета, заботливая и пунктуальная. Очень рекомендуем.
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
  • Н
    Надежда
    13 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
  • К
    Константин
    3 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Хотим выразить благодарность нашему гиду Евгению за очень интересную, подробную экскурсию, включившую в себя гору Маура и Сокольский бор. Мы узнали
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    много нового о местных достопримечательностях, особенностях региона, о природе, культуре, истории и особенностях социальной жизни. Планируем обязательно вернуться и вновь заказать экскурсию у Евгения, но уже по монастырям. Желаем успехов в работе!

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Кириллов
  2. Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
  3. Гора Маура и Сокольский бор
  4. В гостях у мастера корабельного дела
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Кирилло-Белозерский монастырь
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июне 2024
Сейчас в Кириллове в категории "Для школьников" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Кириллове на 2024 год для школьников, 110 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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