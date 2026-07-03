5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Узнать секреты судостроения
- 🛶 Увидеть лодки разных эпох
- ⚓ Попробовать свои силы в мастерской
- 🌊 Испытать плавучесть моделей судов
- 🍵 Насладиться чаем с блинами
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Семейный музей «Галинские паруса»
- Волшебная сарайка
- Домашняя судоверфь
Описание экскурсии
Почему корабельное дело?
Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую!
В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвящённый моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь ещё с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.
Что вас ожидает
Лодки и лодочные премудрости
Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведённым по древним технологиям.
Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются верёвки.
Интерактив: трогать всё можно и НУЖНО
От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:
- отработка гребли разными видами вёсел
- установка паруса из плащ-палатки
- испытание плавучести моделей судов разных конструкций
- работа с картами
- ловля рыбы
- стрельба из пушки и другие развлечения
В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.
Организационные детали
- Мы ждём вас в гости в деревне Галинское Вологодской области. Добраться к нам вы можете на личном автомобиле: из Кириллова (30 км — 20 мин в пути), из Череповца (70 км — 50 мин в пути), из Вологды (158 км от — 2 часа в пути через Кириллов). Также к нам удобно заехать по пути в Кирилло-Белозерский монастырь и в Карелию.
- Программа рассчитана на 3 часа, содержание может меняться в зависимости от погоды
- Чаепитие с блинами включено в стоимость. Дополнительно по желанию вы можете сделать монетку на удачу «Везет тому, кто везет» (100 руб.).
- Одевайтесь по погоде, большая часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В дождь мы выдаём плащ-палатки.