Идеальное время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для активного отдыха на свежем воздухе, а зелёные пейзажи создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя температура может быть немного ниже, но всё ещё приятной. В другие месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут ограничить некоторые активности на открытом воздухе.

Музей «Галинские паруса» приглашает вас на уникальную экскурсию, где можно узнать о традиционном судостроении, увидеть лодки разных эпох и культур, а также попробовать свои силы в мастерской. Гости смогут отработать

греблю, установить парус и испытать плавучесть моделей судов. В завершение экскурсии - чаепитие с блинами. Экскурсия проходит в деревне Галинское, Вологодской области, и подходит для всей семьи. Добраться можно на личном автомобиле из Кириллова, Череповца или Вологды

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему корабельное дело?

Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую!

В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвящённый моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь ещё с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.

Что вас ожидает

Лодки и лодочные премудрости

Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведённым по древним технологиям.

Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются верёвки.

Интерактив: трогать всё можно и НУЖНО

От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:

отработка гребли разными видами вёсел

установка паруса из плащ-палатки

испытание плавучести моделей судов разных конструкций

работа с картами

ловля рыбы

стрельба из пушки и другие развлечения

В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.

Организационные детали