Я — счастливый человек. У меня получилось реализовать свою мечту — делать то, что мне нравится! В семейном музее «Галинские паруса» мы создаем сказку и делимся ею с вами. У нас в деревне вы увидите лодки (много лодок!) и узнаете, как строили суда в древности. Будете взаимодействовать друг с другом, с творческим мастером и с изделиями. Поднимете парус и зарядитесь жизнелюбием!

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Описание

Почему корабельное дело?

Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую!

В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвященный моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь еще с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.

Что вас ожидает

Лодки и лодочные премудрости

Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведенным по древним технологиям.

Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются веревки.

Интерактив: трогать всё можно и НУЖНО

От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:

отработка гребли разными видами весел

установка паруса из плащ-палатки

испытание плавучести моделей судов разных конструкций

работа с картами

ловля рыбы

стрельба из пушки и другие развлечения

В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.

Организационные детали