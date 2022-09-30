Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Почему корабельное дело?
Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую! В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвященный моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь еще с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.
Что вас ожидает
Лодки и лодочные премудрости
Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведенным по древним технологиям.
Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются веревки.
Интерактив: трогать всё можно и НУЖНО
От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:
отработка гребли разными видами весел
установка паруса из плащ-палатки
испытание плавучести моделей судов разных конструкций
работа с картами
ловля рыбы
стрельба из пушки и другие развлечения
В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.
Организационные детали
Мы ждем вас в гости в деревне Галинское Вологодской области. Добраться к нам вы можете на личном автомобиле: из Кириллова (30 км — 20 мин в пути), из Череповца (70 км — 50 мин в пути), из Вологды (158 км от — 2 часа в пути через Кириллов). Также к нам удобно заехать по пути в Кирилло-Белозерский монастырь и в Карелию.
Программа рассчитана на 3 часа, содержание может меняться в зависимости от погоды
Чаепитие с блинами включено в стоимость. Дополнительно по желанию вы можете сделать монетку на удачу «Везет тому, кто везет» (100 руб.).
Одевайтесь по погоде, большая часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В дождь мы выдаем плащ-палатки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в деревне Галинское (Череповецкий район Вологодской области)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Кириллове
Добрый день, меня зовут Сергей. Я приглашаю вас в настоящую деревню Вологодской области, где расскажу об истории деревянного судостроения и бытовых традициях Русского Севера. Вы попадете в мою творческую мастерскую — частный музей «Галинские паруса», где не только услышите и увидите, но и прикоснетесь более чем к 150 экспонатам ручной работы. Я вовлеку вас в настоящий исторический квест на свежем воздухе при помощи своих изделий — деревянных лодок, приспособлений, механизмов и традиционных игр, переделанных на современный лад. Вы окунетесь в деревенскую атмосферу, почувствуете себя ремесленником и философом, рассуждающим о ценностях, и ощутите себя вне времени. В своем музее я принял уже более 5 000 гостей и точно знаю, что и дети, и взрослые получат огромное количество положительных эмоций и впечатлений, каждый унесет с собой необычный опыт и яркие воспоминания.