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В гостях у мастера корабельного дела

Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Музей «Галинские паруса» приглашает вас на уникальную экскурсию, где можно узнать о традиционном судостроении, увидеть лодки разных эпох и культур, а также попробовать свои силы в мастерской. Гости смогут отработать
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греблю, установить парус и испытать плавучесть моделей судов. В завершение экскурсии - чаепитие с блинами. Экскурсия проходит в деревне Галинское, Вологодской области, и подходит для всей семьи. Добраться можно на личном автомобиле из Кириллова, Череповца или Вологды

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Узнать секреты судостроения
  • 🛶 Увидеть лодки разных эпох
  • ⚓ Попробовать свои силы в мастерской
  • 🌊 Испытать плавучесть моделей судов
  • 🍵 Насладиться чаем с блинами

Лучшее время для посещения

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Идеальное время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для активного отдыха на свежем воздухе, а зелёные пейзажи создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя температура может быть немного ниже, но всё ещё приятной. В другие месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут ограничить некоторые активности на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела
В гостях у мастера корабельного дела

Что можно увидеть

  • Семейный музей «Галинские паруса»
  • Волшебная сарайка
  • Домашняя судоверфь

Описание экскурсии

Почему корабельное дело?

Сколько себя помню, каждый раз, когда я видел лодку, по телу проходила дрожь — «Я тоже хочу сделать такую лодку!» — у меня рождался неистовый интерес. Я и по сей день его чувствую!
В 2017 году наша семья осуществила мечту: мы открыли свой частный музей, посвящённый моему творчеству. Более 40 лет я работаю с деревом, создаю лодки, корабли, фигуры — а теперь ещё с радостью рассказываю гостям о своем деле и дарю вдохновение.

Что вас ожидает

Лодки и лодочные премудрости

Традиционные лодки России, Древней Греции, Азии, Европы — вы рассмотрите многочисленные экспонаты нашего музея. Особое внимание уделим долбленым лодкам из цельного ствола дерева, произведённым по древним технологиям.

Заглядывайте в «Волшебную сарайку»: здесь хранятся истории традиционного судостроения, любопытные факты деревенской жизни, инструменты и механизмы. Вы услышите вдохновляющие истории про пессимизм и оптимизм, «деревянный рубль», «каюк» и «кормильца», познакомитесь со сказочными персонажами. А на «Домашней судоверфи» увидите, как строится деревянная лодка и вьются верёвки.

Интерактив: трогать всё можно и НУЖНО

От теории переходим к практике — время попробовать свои силы в мастерской и у испытательного бассейна. Отдать команды, покрутить морской штурвал и просмотреть горизонт в поисках пиратов. И взрослых, и детей ждут:

  • отработка гребли разными видами вёсел
  • установка паруса из плащ-палатки
  • испытание плавучести моделей судов разных конструкций
  • работа с картами
  • ловля рыбы
  • стрельба из пушки и другие развлечения

В заключение приятно посидим-поговорим в доме за чаем из старинного самовара с вкуснейшими домашними блинами.

Организационные детали

  • Мы ждём вас в гости в деревне Галинское Вологодской области. Добраться к нам вы можете на личном автомобиле: из Кириллова (30 км — 20 мин в пути), из Череповца (70 км — 50 мин в пути), из Вологды (158 км от — 2 часа в пути через Кириллов). Также к нам удобно заехать по пути в Кирилло-Белозерский монастырь и в Карелию.
  • Программа рассчитана на 3 часа, содержание может меняться в зависимости от погоды
  • Чаепитие с блинами включено в стоимость. Дополнительно по желанию вы можете сделать монетку на удачу «Везет тому, кто везет» (100 руб.).
  • Одевайтесь по погоде, большая часть экскурсии проходит на свежем воздухе. В дождь мы выдаём плащ-палатки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодской области)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Кириллове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 173 туристов
Добрый день, меня зовут Сергей. Я приглашаю вас в настоящую деревню Вологодской области, где расскажу об истории деревянного судостроения и бытовых традициях Русского Севера. Вы попадете в мою творческую мастерскую
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— частный музей «Галинские паруса», где не только услышите и увидите, но и прикоснетесь более чем к 150 экспонатам ручной работы. Я вовлеку вас в настоящий исторический квест на свежем воздухе при помощи своих изделий — деревянных лодок, приспособлений, механизмов и традиционных игр, переделанных на современный лад. Вы окунетесь в деревенскую атмосферу, почувствуете себя ремесленником и философом, рассуждающим о ценностях, и ощутите себя вне времени. В своем музее я принял уже более 5 000 гостей и точно знаю, что и дети, и взрослые получат огромное количество положительных эмоций и впечатлений, каждый унесет с собой необычный опыт и яркие воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Друзья, если вы думаете,что уже видели все и вас не удивить- приезжайте в Галинск е паруса к Сергею. Вы такого точно нигде и никогда не увидите и не услышите, гарантия.
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Совершенно ни на что не похожий, удивительный и уникальный частный музей, я бы даже сказала- шоу-экшн- арт- пространство!
Дети будут в восторге, это точно!
На лодке покатаетесь, на свинье, на козе, на деревянной лошадке, на корабле с пиратом, на ладье из сериала "Князь Андрей"! Ребенок сам сможет погрести веслами на лодочке в маленьком безопасном пруду. Поиграете в веселые игры, услышите много мудрых и важных вещей от Сергея, с его неповторимым юмором и остроумием!
Сергей - яркий пример того, что если человек любит свое дело, то все будет космос!
А чай с блинами и сгущенкой от Сергея - это что-то. .
и конечно лодки, много лодок, очень много лодок, самых разных эпох и стран, а будет и ещё больше!
А ещё -это то место, где можно загадать желание, и оно обязательно сбудется, если чуточку приложить усилий и ловкости! Но это секрет, приезжайте, и увидите все сами в насыщенной трёхчасовой экскурсии, которая махом пролетит, и даже не заметите!

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Анна
Рядом с Кирилловым не очень много "светских" достопримечательностей, поэтому Галинские паруса - отличный вариант для детского путешествия. Чтобы не очень утомлять детей монастырями и фресками, стоит заехать к Сергею. Для нашего шестилетнего участника эта поездка стала самой запоминающейся: много игр, самостоятельное катание на лодке-долбленке (пруд крошечный, поэтому совсем нестрашно), дистанционное управление моделями, даже из пушечки пострелял.
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Входит в следующие категории Кириллова

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