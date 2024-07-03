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Индивидуальная
1.5 часа
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Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и легенды горы Маура: индивидуальная экскурсия
Посетите заповедник в окрестностях Кириллова, где обитают редкие виды растений и животных. Узнайте о краснокнижных орхидеях и легендах горы Маура
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июля 2024Невероятная экскурсия: очень интересно и познавательно. Евгений обладает невероятными знаниями и любовью к своему родному краю. Несмотря на то, что
- ММарина30 июня 20243 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев, в Ферапонтово посмотреть необыкновенные
- ММарина30 июня 2024Чудесные природные места. Красивый лес, чистый воздух, прекрасные виды, душистые цветочные поляны. Для любителей природы в сопровождении отличного рассказчика
- ННаталья25 июня 2024Евгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глаз, день! Вы потрясающий рассказчик,
- ММария17 августа 2023Спасибо гиду-мы были сложной командой!
- ННадежда13 августа 2023Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июле 2024
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