читать дальше

преподносящий материал не сухими фактами "бу-бу-бу", а так, что хочется полностью погрузиться в него!!! Экскурсия построена абсолютно комфортно, без спешки, с посещением знаковых монастырей русского севера. Описывать в отзыве каждый не имеет смысла, это надо приезжать и видеть воочию, ни одни слова не передадут величие и красоту! Товарищи туристы, приезжайте, обязательно берите в экскурсовода Евгения и ни разу не пожалеет о своём выборе!!! Евгений, а Вам от нас троих мы от души хотим пожелать побольше туристов, чтобы Кириллов возрождался и дальше в своём величии, а Вы этому способствовали и так же радели за свой родной город! Удачи Вам во всём!!!