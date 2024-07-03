Экскурсии выходного дня в Кириллове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Кириллов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
56 отзывов
Популярное предложение
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Индивидуальная
4.5 часа
55 отзывов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Гора Маура и Сокольский бор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Природа и легенды горы Маура: индивидуальная экскурсия
Посетите заповедник в окрестностях Кириллова, где обитают редкие виды растений и животных. Узнайте о краснокнижных орхидеях и легендах горы Маура
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июля 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Невероятная экскурсия: очень интересно и познавательно. Евгений обладает невероятными знаниями и любовью к своему родному краю. Несмотря на то, что
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    мы были с 4 маленькими детьми, Евгений все рассказал, показал и с детьми помогал. Рекомендуем всем, кто хочет провести время с пользой и в приятной компании.

  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев, в Ферапонтово посмотреть необыкновенные
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    редкие фрески Дионисия. Очень красивы места, где расположены монастыри! Экскурсия познакомилась меня с богатейшей их историей. Евгений большой знаток истории и живописи, рассказывает очень интересно

    3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев3 монастыря. Всё очень разные. Интересно было узнать о каждом. В Кирилло-Белощерском можно посетить много музеев
  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Гора Маура и Сокольский бор
    Чудесные природные места. Красивый лес, чистый воздух, прекрасные виды, душистые цветочные поляны. Для любителей природы в сопровождении отличного рассказчика
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Евгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глаз, день! Вы потрясающий рассказчик,
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    преподносящий материал не сухими фактами "бу-бу-бу", а так, что хочется полностью погрузиться в него!!! Экскурсия построена абсолютно комфортно, без спешки, с посещением знаковых монастырей русского севера. Описывать в отзыве каждый не имеет смысла, это надо приезжать и видеть воочию, ни одни слова не передадут величие и красоту! Товарищи туристы, приезжайте, обязательно берите в экскурсовода Евгения и ни разу не пожалеет о своём выборе!!! Евгений, а Вам от нас троих мы от души хотим пожелать побольше туристов, чтобы Кириллов возрождался и дальше в своём величии, а Вы этому способствовали и так же радели за свой родной город! Удачи Вам во всём!!!

    Евгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глазЕвгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глазЕвгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глазЕвгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глазЕвгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глазЕвгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глазЕвгений, спасибо Вам большое за наш насыщенный на информацию, историю, разговоры, прогулки и услады для глаз
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
  • Н
    Надежда
    13 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Кириллов
  2. Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
  3. Гора Маура и Сокольский бор
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Кирилло-Белозерский монастырь
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июле 2024
Сейчас в Кириллове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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