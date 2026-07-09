Приглашаю в экспедицию к древнему новгородскому волоку — важнейшему торговому пути от Волги и из Балтики в Архангельск.
Мы доедем на внедорожнике до древнего села Волокославинское, посетим Ферапонтов монастырь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пересядем на яхту, покатаемся по Северо-Двинскому каналу и озёрам нацпарка «Русский Север». Пришвартуемся у Кирилло-Белозёрского монастыря.
Мы доедем на внедорожнике до древнего села Волокославинское, посетим Ферапонтов монастырь — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пересядем на яхту, покатаемся по Северо-Двинскому каналу и озёрам нацпарка «Русский Север». Пришвартуемся у Кирилло-Белозёрского монастыря.
Описание экскурсии
Насыщенный маршрут (возможен обратный порядок) в тёплое время года
- Из Кириллова на автомобиле Land Cruiser доезжаем до Ферапонтово (20 км). Самостоятельно осматриваем монастырь и собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО
- Едем до Волокославинского, осматриваем село Никольский Торжок и руины заброшенной Благовещенской церкви — единственного культового сооружения России, где располагалась фабрика гармони. Храм стоит прямо на возвышенности, где начинался знаменитый древний волок Славенский (участок суши, обычно с перевалом между двумя озёрами или реками — прим.)
- Спускаемся к воде и дальше путешествуем по Северо-Двинскому каналу на парусной яхте
- На тихом уютном канале мы пройдём через шлюзы и старинные мосты до сих пор работающей системы, которая соединяет бассейны Волги и Северной Двины уже 200 лет
- Проезжаем семь лесных озёр. Купаемся, рассматриваем Кирилло-Белозёрский монастырь с воды и прибываем на причал Кириллова
- Вы самостоятельно знакомитесь с Кирилло-Белозёрским музеем-заповедником и городом
Новые знания и интересный опыт
- Потрогаем руками памятник инженерного искусства 19 века — Северо-Двинский канал (или канал герцога Вюртембергского)
- Я покажу старинный купеческий дом, который мы восстанавливаем под картинную галерею
- Кроме того, вы увидите потаённые места северной природы, куда нет доступа никаким другим способом, кроме водного — маршрут проходит по территории национального парка «Русский Север»
- А также попробуете себя в роли штурмана парусной яхты
В общем, подписывайтесь на наш (Северо-Двинский) канал, будет интересно!
Кому подойдёт экскурсия
Компании друзей, семье с детьми и любым самостоятельным путешественникам. Вы можете взять с собой детскую коляску или собаку.
Организационные детали
Транспорт
- Часть поездки проходит на восьмиместном автомобиле (есть детские кресла), часть — на парусной килевой стальной яхте «Даная» 1982 года (рефит 2023 года, есть каюта и тент от дождя/солнца)
- Я люблю свою парусную яхту, тщательно ухаживаю за ней. Есть зарядка для гаджетов и все необходимые средства безопасности: радиосвязь, лодка и спасательные жилеты
Тайминг
- Дорога в одну сторону — 0,5 часа
- Самостоятельный осмотр Ферапонтовского монастыря — 1 час
- Пешая прогулка — 1 час
- Посещение местного музея в Волокославинском (по будням) — 1 час
- Прогулка на яхте — 4,5 часов
Особенности маршрута
- Водная часть экскурсии возможна только в навигацию, ориентировочно с 10 мая по 10 октября
- Программа гибкая: пешая, автомобильная и водная части могут быть скорректированы под ваши вкусы, компанию, погоду
Прочие детали
- Дополнительные расходы опциональны: питание в кафе и экспозиции в монастыре. Вход на территории обителей бесплатный
- С собой можно брать готовую еду и напитки
- Рекомендации по подготовке к поездке (что надеть и взять с собой) вы увидите после бронирования
- Для оформления разрешения на посещение территории национального парка «Русский Север» понадобятся ваши полные имена
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Согласуем в переписке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Кириллове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 327 туристов
Родился в Вологде в 1978 году, здесь стал архитектором, затем учился и работал в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, на Чукотке. Путешествовал по России и Европе, писал публицистику, например: «Советская монументальная живопись
Входит в следующие категории Кириллова
Похожие экскурсии на «За 500 лет до Кириллова»
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:30
11 июл в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по Гостинодворской улице
Путешествие по историческому центру Кириллова, где купеческие дома и памятники расскажут о прошлом и настоящем этого уникального города
Начало: У Казанского собора
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
от 44 000 ₽ за экскурсию