Экскурсия в Кириллове: Уникальные реликвии Кирилло-Белозерского Монастыря
Вы узнаете об основных вехах истории древней обители XIV века, какую роль сыграли великие князья, цари и патриархи на рубеже XIV-XVIII вв., увидите огромные просмотровые башни расположенных по периметру древней крепости, узнаете историю строительства и как на строительство их повлияли набеги поляков и литовцев в начале XVII века и многое другое.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Значимые вехи истории Вы раскроете перед собой странички истории, на которых запечатлены роли великих князей, царей и патриархов в истории монастыря на рубеже XIV-XVIII веков. Они стали неотъемлемой частью этой обители, и вы узнаете, как они влияли на развитие монастыря. Превосходные просмотровые башни На маршруте вы окунетесь в атмосферу старинной крепости. Вас ожидают впечатляющие просмотровые башни, которые расположены вдоль периметра монастыря. Они не только являлись элементами защиты, но и местами невероятных видов на окрестности. Строительство и сложности Вы узнаете о сложностях, с которыми сталкивалось строительство монастыря и башен, и какие обстоятельства повлияли на этот процесс. Набеги поляков и литовцев в начале XVII века оставили свой след в истории обители, и вы раскроете эту главу вместе со мной. Время для путешествия в прошлое Прогулка вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря — это путешествие в прошлое. Вы погрузитесь в дух тех времен, проникнетесь историческими фактами и легендами, которые создали этот уникальный монастырь. Уникальные реликвии После экскурсии, которая проходит вокруг древней крепости Кирилло-Белозерского монастыря вы сможете самостоятельно ознакомиться с экспозициями музея-заповедника. Где расположены уникальные подлинные монастырские вещи разных веков, увидите личные вещи основателя монастыря Кирилла Белозерского (XIV века) — шуба, посох, вериги, крест. На территории монастыря расположен главный собор — Успенский (1497 г.), в котором сохранился иконостас XV века, практически в полном составе (из 60 икон сохранились 58!) Из 58 икон в экспозициях музея можно увидеть 38 икон Важная информация: В монастыре есть действующие храмы. При желании, после экскурсии, вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- В монастыре есть действующие храмы. При желании
- После экскурсии
- Вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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