Описание

Что вас ожидает: Значимые вехи истории Вы раскроете перед собой странички истории, на которых запечатлены роли великих князей, царей и патриархов в истории монастыря на рубеже XIV-XVIII веков. Они стали неотъемлемой частью этой обители, и вы узнаете, как они влияли на развитие монастыря. Превосходные просмотровые башни На маршруте вы окунетесь в атмосферу старинной крепости. Вас ожидают впечатляющие просмотровые башни, которые расположены вдоль периметра монастыря. Они не только являлись элементами защиты, но и местами невероятных видов на окрестности. Строительство и сложности Вы узнаете о сложностях, с которыми сталкивалось строительство монастыря и башен, и какие обстоятельства повлияли на этот процесс. Набеги поляков и литовцев в начале XVII века оставили свой след в истории обители, и вы раскроете эту главу вместе со мной. Время для путешествия в прошлое Прогулка вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря — это путешествие в прошлое. Вы погрузитесь в дух тех времен, проникнетесь историческими фактами и легендами, которые создали этот уникальный монастырь. Уникальные реликвии После экскурсии, которая проходит вокруг древней крепости Кирилло-Белозерского монастыря вы сможете самостоятельно ознакомиться с экспозициями музея-заповедника. Где расположены уникальные подлинные монастырские вещи разных веков, увидите личные вещи основателя монастыря Кирилла Белозерского (XIV века) — шуба, посох, вериги, крест. На территории монастыря расположен главный собор — Успенский (1497 г.), в котором сохранился иконостас XV века, практически в полном составе (из 60 икон сохранились 58!) Из 58 икон в экспозициях музея можно увидеть 38 икон Важная информация: В монастыре есть действующие храмы. При желании, после экскурсии, вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба.