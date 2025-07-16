На моих фотопрогулках важно не только сделать красивые снимки, но и показать город так, чтобы вы захотели сюда вернуться.
Мы изучим историю Вятки через увлекательные рассказы, без скучных дат и сухих фактов, и почувствуем современную атмосферу города.
В результате вы получите не только памятные фотографии, но и яркие эмоции, а также рекомендации, куда сходить и что попробовать.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание фото-прогулкиМаршрут начнётся в Александровском саду, откуда мы отправимся на набережную Грина с потрясающим видом на реку Вятку. Затем посетим самое старое здание города — Успенский собор Трифонова монастыря, прогуляемся по «вятскому Арбату» и завершим прогулку на одном из живописных холмов у центральной гостиницы. Я расскажу, как зарождался наш город, как ссыльные повлияли на его развитие, почему Вятка считалась золотым дном России, а также кто из царей здесь побывал и что им особенно понравилось. Важная информация:
- В течение 7 дней после прогулки вы получите до 50 фотографий в цветокоррекции. Их можно будет скачать с Яндекс Диска.
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon Z7 II • По желанию можем снять видеорепортаж о нашей прогулке.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- 50 фотографий в цветокоррекции
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровский сад, Киров
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В течение 7 дней после прогулки вы получите до 50 фотографий в цветокоррекции. Их можно будет скачать с Яндекс Диска
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon Z7 II
- По желанию можем снять видеорепортаж о нашей прогулке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
16 июл 2025
Прогулка понравилась. Хотя в Кирове не в первый раз, узнали много нового и побывали в новых для нас уголках города. На память об этой прогулке у нас остались профессионально сделанные фотографии. Спасибо Евгению за красивые снимки и за умение передать любовь к своему городу! Мы теперь тоже влюблены в Киров и вернёмся сюда ещё не раз!
Входит в следующие категории Кирова
