Прогулка понравилась. Хотя в Кирове не в первый раз, узнали много нового и побывали в новых для нас уголках города. На память об этой прогулке у нас остались профессионально сделанные фотографии. Спасибо Евгению за красивые снимки и за умение передать любовь к своему городу! Мы теперь тоже влюблены в Киров и вернёмся сюда ещё не раз!