3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Завтра в 12:00
27 сен в 00:00
5 100₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Вятки
Познакомиться с Кировом историческим, купеческим, культурным и ремесленным
Начало: В районе улиц Спасской и Володарского
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
Завтра в 12:30
25 сен в 09:30
2 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 августа 2024Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного об истории города, о достопримечательностях Кирова, сделали прекрасные фотографии!
- ГГалина28 июля 2024Встреча с Кировом прошла очень позитивно. Евгений рассказывает коротко и ёмко, дополняя свой рассказ интересными фактами и мягким юмором. Для
- ВВиктория27 июля 2024Евгений - замечательный экскурсовод! Я несколько раз уже была в Кирове, но благодаря Евгению увидела Киров с новой стороны. Очень познавательно. Экскурсия была автомобильно-пешей, самый идеальный вариант. Буду рекомендовать знакомым и не исключаю, что обращусь ещё.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Трифонов монастырь»
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