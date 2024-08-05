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тех, кто любит оставлять о своих туристических путешествиях красивые фотографии - Евгений просто уникален. Он фотограф и выбирает просто изумительно-восхитительные локации. Мы очень благодарны и за то, что он не ограничился рассказом только о городе, мы много узнали и о Вятском крае. Наряду с историческими и архитектурными памятниками Евгений показал просто невероятную березовую рощу в черте города. Огромное спасибо Евгению за этот замечательный день!