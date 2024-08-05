Трифонов монастырь – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Трифонов монастырь» в Кирове, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Первая встреча с Кировом
На машине
59 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Завтра в 12:00
27 сен в 00:00
5 100 за всё до 3 чел.
Загадки Вятки
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Вятки
Познакомиться с Кировом историческим, купеческим, культурным и ремесленным
Начало: В районе улиц Спасской и Володарского
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вятка православная
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
Завтра в 12:30
25 сен в 09:30
2 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Первая встреча с Кировом
    Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного об истории города, о достопримечательностях Кирова, сделали прекрасные фотографии!
  • Г
    Галина
    28 июля 2024
    Первая встреча с Кировом
    Встреча с Кировом прошла очень позитивно. Евгений рассказывает коротко и ёмко, дополняя свой рассказ интересными фактами и мягким юмором. Для
    читать дальше

    тех, кто любит оставлять о своих туристических путешествиях красивые фотографии - Евгений просто уникален. Он фотограф и выбирает просто изумительно-восхитительные локации. Мы очень благодарны и за то, что он не ограничился рассказом только о городе, мы много узнали и о Вятском крае. Наряду с историческими и архитектурными памятниками Евгений показал просто невероятную березовую рощу в черте города. Огромное спасибо Евгению за этот замечательный день!

    Встреча с Кировом прошла очень позитивно. Евгений рассказывает коротко и ёмко, дополняя свой рассказ интересными фактами
  • В
    Виктория
    27 июля 2024
    Первая встреча с Кировом
    Евгений - замечательный экскурсовод! Я несколько раз уже была в Кирове, но благодаря Евгению увидела Киров с новой стороны. Очень познавательно. Экскурсия была автомобильно-пешей, самый идеальный вариант. Буду рекомендовать знакомым и не исключаю, что обращусь ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Трифонов монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая встреча с Кировом
  2. Загадки Вятки
  3. Вятка православная
Какие места ещё посмотреть в Кирове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Музей истории шоколада Криолло
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кирову в сентябре 2024
Сейчас в Кирове в категории "Трифонов монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2024 год по теме «Трифонов монастырь», 59 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам