Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Погрузитесь в атмосферу Вятки через объектив камеры, узнайте интересные факты и насладитесь видами города. Получите уникальные фотографии и эмоции
Начало: Александровский сад, Киров
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
5200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 марта 2025Экскурсоводом по Кирову был Вячеслав Викторович. Экскурсия выше всех похвал! Мы узнали очень много полезной информации, всё по полочкам. Обошли
- ЛЛюдмила10 января 2025Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
- ССветлана8 января 2025Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
- ДДмитрий10 января 2023Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Александровский костёл»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кирове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Кирову в апреле 2025
Сейчас в Кирове в категории "Александровский костёл" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2025 год по теме «Александровский костёл», 22 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь