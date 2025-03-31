Александровский костёл – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский костёл» в Кирове, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
5500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Кирову
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Вятке: история и впечатления
Погрузитесь в атмосферу Вятки через объектив камеры, узнайте интересные факты и насладитесь видами города. Получите уникальные фотографии и эмоции
Начало: Александровский сад, Киров
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
5200 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Экскурсоводом по Кирову был Вячеслав Викторович. Экскурсия выше всех похвал! Мы узнали очень много полезной информации, всё по полочкам. Обошли
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    весь исторический центр. Вячеслав Викторович рассказал очень много интересных деталей об исторических особняках и его владельцах. 2 часа пролетели как один миг и было очень грустно расставаться с таким интересным, начитанным и любящим свое дело экскурсоводом

  • Л
    Людмила
    10 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
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    с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен. Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени. После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом. Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!

  • С
    Светлана
    8 января 2025
    Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
    Увидели всю историческую часть города, историю возникновения и развития города, рассказ гида интересный и понятный.
  • Д
    Дмитрий
    10 января 2023
    Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
    Очень интересная экскурсия. осмотрели основные достопримечательности, получили много интересной информации.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Александровский костёл»

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  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Александровский сад
  5. Набережная
  6. Музей истории шоколада Криолло
  7. Чимбулатский комплекс
  8. Скала Камень
  9. Скала Часовой
  10. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Кирову в апреле 2025
Сейчас в Кирове в категории "Александровский костёл" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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