Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки

На фотопрогулках важна не только съёмка, но и атмосфера города. Прогулка начинается в Александровском саду, затем следует набережная Грина с видом на реку Вятку. Посещение Успенского собора Трифонова монастыря и
6 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Начнём с прогулки в красивом месте — Александровском саду.
- Пройдём по набережной Грина с чудесным видом на реку Вятку.
- Окажемся у самого старого здания нашего города — Успенского собора Трифонова монастыря.
- Прогуляемся по «вятскому Арбату» и поднимемся на один из живописных холмов к центральной гостинице. Здесь и закончим.
Я расскажу:
- Как зарождался наш город и как ссыльные повлияли на его развитие.
- Почему Вятка считалась золотым дном России.
- Кто из царей побывал на Вятке и что им больше всего здесь понравилось.
Организационные детали
- В течение 7 дней после прогулки вы получите до 50 фотографий в цветокоррекции. Их можно будет скачать с Яндекс Диска.
- По желанию можем снять видеорепортаж о нашей прогулке — обсуждается отдельно при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 611 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.Задать вопрос
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