Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки

Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
На фотопрогулках важна не только съёмка, но и атмосфера города. Прогулка начинается в Александровском саду, затем следует набережная Грина с видом на реку Вятку. Посещение Успенского собора Трифонова монастыря и
читать дальше

прогулка по «вятскому Арбату» завершат маршрут.

Узнайте, как зарождался город, почему Вятка считалась золотым дном России и кто из царей здесь побывал. В течение 7 дней после прогулки получите до 50 фотографий в цветокоррекции. Возможна съёмка видеорепортажа по договорённости

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фото-прогулка
  • 🏞 Прогулка по красивым местам
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👑 Узнайте о царях, побывавших на Вятке
  • 📅 Получите до 50 фотографий
  • 🎥 Возможность видеорепортажа
    • Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
    Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
    Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

    Что можно увидеть

  • Александровский сад
  • Набережная Грина
  • Успенский собор Трифонова монастыря
  • Вятский Арбат

    • Описание фото-прогулки

    • Начнём с прогулки в красивом месте — Александровском саду.
    • Пройдём по набережной Грина с чудесным видом на реку Вятку.
    • Окажемся у самого старого здания нашего города — Успенского собора Трифонова монастыря.
    • Прогуляемся по «вятскому Арбату» и поднимемся на один из живописных холмов к центральной гостинице. Здесь и закончим.

    Я расскажу:

    • Как зарождался наш город и как ссыльные повлияли на его развитие.
    • Почему Вятка считалась золотым дном России.
    • Кто из царей побывал на Вятке и что им больше всего здесь понравилось.

    Организационные детали

    • В течение 7 дней после прогулки вы получите до 50 фотографий в цветокоррекции. Их можно будет скачать с Яндекс Диска.
    • По желанию можем снять видеорепортаж о нашей прогулке — обсуждается отдельно при бронировании.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Александровском саду
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Кирова

    Похожие экскурсии из Кирова

    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Пешая
    153 отзыва
    1.5 часа
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
    Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
    Сегодня в 15:30
    Завтра в 08:00
    3 400 за всё до 6 чел.
    Первая встреча с Кировом
    На машине
    60 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Исторические и культурные тайны Кирова
    Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
    Начало: От места где вам удобно
    Завтра в 00:00
    2 окт в 00:00
    5 100 за всё до 3 чел.
    Киров: от истоков до возмужания
    Пешая
    7 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Лучший выбор
    Киров: от истоков до возмужания
    Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
    Начало: На набережной Вятки
    4 окт в 09:00
    9 окт в 09:00
    3 000 за всё до 10 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Кирове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Кирове
    ХорошоТам