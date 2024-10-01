Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки

читать дальше прогулка по «вятскому Арбату» завершат маршрут.



Узнайте, как зарождался город, почему Вятка считалась золотым дном России и кто из царей здесь побывал. В течение 7 дней после прогулки получите до 50 фотографий в цветокоррекции. Возможна съёмка видеорепортажа по договорённости

На фотопрогулках важна не только съёмка, но и атмосфера города. Прогулка начинается в Александровском саду, затем следует набережная Грина с видом на реку Вятку. Посещение Успенского собора Трифонова монастыря и