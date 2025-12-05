Приглашаем вас на экскурсию по зимнему Кирову, где вы почувствуете дух праздника на ярких новогодних площадках, узнаете традиции прошлого и секреты старинного уклада жизни.
Наш маршрут пройдет через знаковые исторические места: от архитектурных шедевров купеческих особняков и древнего монастыря до живописной набережной с видами на родину знаменитой Дымковской игрушки. Завершится путешествие в самом фотогеничном уголке города.
Описание экскурсииВас ждут яркие открытия, неожиданные факты и уникальные виды на зимний Киров. Наша экскурсия начнется у символа счастья — Вятской птицы на Театральной площади. Далее мы прогуляемся по старинной Спасской улице с её купеческими усадьбами, где оживает история. Мы увидим калейдоскоп идей на Фестивале ёлок, познакомимся с традициями и сувенирами на Вятской ярмарке, согревшись ароматными новогодними напитками. Вы узнаете, как отмечали Новый год на Вятке 100 лет назад и где вятские кавалеры назначали свидания барышням. Рассмотрим уникальные узоры «Ворот Русского Севера» и полюбуемся на старинный Трифонов монастырь из арки Вятского кремля. На набережной Вятки насладятся видами на заречную часть города — место рождения знаменитой Дымковской игрушки. Завершим экскурсию в самой популярной фотолокации — Александровском саду. Каждый участник получит в подарок чек-лист интересных мест города.
М
Максим
5 дек 2025
Коротко, насыщенно, душевно. Глинтвейн согрел. Отличный способ почувствовать дух зимней Вятки за пару часов.
Н
Наталия
2 дек 2025
Познавательно и очень красиво. Экскурсовод зарядил новогодним настроением. Истории впечатлили. Спасибо.
А
Анна
1 дек 2025
Прогулка как сказка! Ярмарка, глинтвейн, история ёлок — волшебно. Виды с набережной зимой завораживают. Обязательно вернусь с семьей.
О
Ольга
30 ноя 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с Кировом. Гид ответил на все вопросы. Нам понравилось, рекомендуем.
С
Сергей
29 ноя 2025
Отличный маршрут по праздничному городу. Фестиваль ёлок — невероятно! Спасибо за теплую атмосферу и интересные факты. Рекомендую.
