Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию по зимнему Кирову, где вы почувствуете дух праздника на ярких новогодних площадках, узнаете традиции прошлого и секреты старинного уклада жизни.



Наш маршрут пройдет через знаковые исторические места: от архитектурных шедевров купеческих особняков и древнего монастыря до живописной набережной с видами на родину знаменитой Дымковской игрушки. Завершится путешествие в самом фотогеничном уголке города. 5 5 отзывов

Екатерина Ваш гид в Кирове Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Вас ждут яркие открытия, неожиданные факты и уникальные виды на зимний Киров. Наша экскурсия начнется у символа счастья — Вятской птицы на Театральной площади. Далее мы прогуляемся по старинной Спасской улице с её купеческими усадьбами, где оживает история. Мы увидим калейдоскоп идей на Фестивале ёлок, познакомимся с традициями и сувенирами на Вятской ярмарке, согревшись ароматными новогодними напитками. Вы узнаете, как отмечали Новый год на Вятке 100 лет назад и где вятские кавалеры назначали свидания барышням. Рассмотрим уникальные узоры «Ворот Русского Севера» и полюбуемся на старинный Трифонов монастырь из арки Вятского кремля. На набережной Вятки насладятся видами на заречную часть города — место рождения знаменитой Дымковской игрушки. Завершим экскурсию в самой популярной фотолокации — Александровском саду. Каждый участник получит в подарок чек-лист интересных мест города.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Театральная площадь Завершение: Александровский сад Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.