Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
«Прогуляетесь по просторной набережной, полюбуетесь рекой Вятка и ротондами Александровского сада»
Завтра в 15:00
5 апр в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
«От Театральной площади мы пройдемся по самым романтичным местам Кирова — набережной Грина и Александровскому саду с белоснежными ротондами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
«Булычева, прозванный "вятским чудом", Успенский Трифонов мужской монастырь, Свято-Серафимовский собор, посетите Александровский сад, набережную Грина, смотровую площадку и многое другое»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААся13 февраля 2025Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик! 2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного) 100%ный рекомендасьон!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был. Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был) Все здорово спасибо!
- LLeonid3 февраля 2025Дарья -молодец! Прекрасная экскурсия в свободном формате. С отступлениями, шутками и обсуждениями. Два часа пролетели незаметно!
- ЛЛюдмила10 января 2025Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
- ЕЕлена9 января 2025Экскурсию по формату больше авторскую, чем обзорную, провела Ольга Прокопьевна! У гида свой взгляд на важные вехи истории города и
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Александровский сад»
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