Экскурсии в Александровский сад в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский сад» в Кирове, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
«Прогуляетесь по просторной набережной, полюбуетесь рекой Вятка и ротондами Александровского сада»
Завтра в 15:00
5 апр в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Кирова
Начнем с Театральной площади, пройдемся по набережной Грина и Александровскому саду, увидим культовые постройки и памятники, завершив прогулку в парке Кирова
Начало: По согласованию с гидом
«От Театральной площади мы пройдемся по самым романтичным местам Кирова — набережной Грина и Александровскому саду с белоснежными ротондами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кирову
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по главным достопримечательностям Кирова
Погрузитесь в самобытную атмосферу Кирова, узнайте о дымковской игрушке и вятском кружеве, прогуляйтесь по древним улочкам и посетите многовековые монастыри
Начало: По согласованию с гидом
«Булычева, прозванный "вятским чудом", Успенский Трифонов мужской монастырь, Свято-Серафимовский собор, посетите Александровский сад, набережную Грина, смотровую площадку и многое другое»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
31 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    13 февраля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик! 2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного) 100%ный рекомендасьон!
  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был. Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был) Все здорово спасибо!
    Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже былОтличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже былОтличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был
  • L
    Leonid
    3 февраля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья -молодец! Прекрасная экскурсия в свободном формате. С отступлениями, шутками и обсуждениями. Два часа пролетели незаметно!
  • Л
    Людмила
    10 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию. Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид
    читать дальше

    с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен. Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени. После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом. Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Обзорная экскурсия по Кирову
    Экскурсию по формату больше авторскую, чем обзорную, провела Ольга Прокопьевна! У гида свой взгляд на важные вехи истории города и
    читать дальше

    его значимые места, не упомянутые в описании экскурсии! Лично мне понравилось, так как до этого успела побывать на автобусной обзорной экскурсии и что-то уже знала о Вятке-Кирове!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Александровский сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Киров за 2 часа
  2. Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
  3. Обзорная экскурсия по Кирову
Какие места ещё посмотреть в Кирове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Александровский сад
  4. Музей истории шоколада Криолло
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кирову в марте 2025
Сейчас в Кирове в категории "Александровский сад" можно забронировать 3 экскурсии от 3999 до 5500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2025 год по теме «Александровский сад», 44 ⭐ отзыва, цены от 3999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май