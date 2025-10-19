Водная прогулка
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
«Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий»
13 апр в 00:00
14 апр в 00:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
Полюбоваться застывшими во льду вятскими пейзажами и вечно живым озером
Начало: В удобном для вас месте
«Увидите церковь Рождества Иоанна Предтечи 19 века и живописные вятские холмы»
Завтра в 00:30
17 фев в 00:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Увлекательная поездка в Котельнич из Кирова подарит вам возможность увидеть древние валуны и тематический парк с динозаврами. Подходит для всей семьи
Начало: На Театральной площади
«Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий»
19 апр в 00:00
20 апр в 00:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 октября 2025Могла бы, поставила 10 оценку. Не ожидала, что такие красивые места есть в Кировской области. Погуляли, послушали, пока ехали смотрели видео про город. Супер день и супер путешествие вышло. Огромное спасибо Евгению.
- ЕЕлена29 июля 2025Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
Родниковый водопад очень симпатичен, особенно в жаркую погоду.
Виды на Немду с высоты Буржатского утеса и горы Чимбулата завораживают.
А длинную дорогу скрашивают ролики-фильмы про Киров и другие древние города Вятского края.
- ННаталья14 июля 2025Огромная благодарность Евгению за замечательный день! Хорошая погода, душевный маршрут и интересная беседа) экскурсию очень рекомендуем!
Приносим извинения, что пришлось провести с нами чуть больше времени, чем положено, и большое спасибо за трансфер)
- ИИнна19 июня 2025Прекрасно, что есть Евгений, который может свезти и показать такую красоту
- ТТихонова7 мая 2025Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По времени это заняло приблизительно
- ММария8 марта 2025Путешествие с комфортом по живописной дороге.
Потрясающей красоты природа.
Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍
Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
- ААнна24 ноября 2024Мы были на этой замечательной экскурсии в августе. Евгений прекрасный рассказчик, фотограф, человек. Помогал в дороге детям, адаптировано рассказывал основные
- ААнна28 октября 2024Очень довольны поездкой, насыщенный разнообразный день. Рекомендую!
- ААнна28 октября 2024Живописные пейзажи, святыня для марийцев, место захоронения князя Чимбулата. Тишина, красота, прекрасно проведенный день наедине с природой. Спасибо Евгению!
- ВВиктория17 сентября 2024Действительно - живописное место! Мне кажется, оно будет завораживать в любую погоду и в любое время года!
Огромная благодарность Евгению за то, что умеет делиться и заражать своим отношением к природе и архитектуре Вятки!
