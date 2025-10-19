Мои заказы

Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Кирову

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Кирове, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
8 часов
39 отзывов
Водная прогулка
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
Исследуйте Чимбулатский комплекс, насладитесь природой и узнайте о богатыре Чимбулате. Путешествие подарит незабываемые впечатления
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
«Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий»
13 апр в 00:00
14 апр в 00:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
Полюбоваться застывшими во льду вятскими пейзажами и вечно живым озером
Начало: В удобном для вас месте
«Увидите церковь Рождества Иоанна Предтечи 19 века и живописные вятские холмы»
Завтра в 00:30
17 фев в 00:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Увлекательная поездка в Котельнич из Кирова подарит вам возможность увидеть древние валуны и тематический парк с динозаврами. Подходит для всей семьи
Начало: На Театральной площади
«Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий»
19 апр в 00:00
20 апр в 00:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 октября 2025
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Могла бы, поставила 10 оценку. Не ожидала, что такие красивые места есть в Кировской области. Погуляли, послушали, пока ехали смотрели видео про город. Супер день и супер путешествие вышло. Огромное спасибо Евгению.
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.
    Родниковый водопад очень симпатичен, особенно в жаркую погоду.
    Виды на Немду с высоты Буржатского утеса и горы Чимбулата завораживают.
    А длинную дорогу скрашивают ролики-фильмы про Киров и другие древние города Вятского края.
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Огромная благодарность Евгению за замечательный день! Хорошая погода, душевный маршрут и интересная беседа) экскурсию очень рекомендуем!
    Приносим извинения, что пришлось провести с нами чуть больше времени, чем положено, и большое спасибо за трансфер)
  • И
    Инна
    19 июня 2025
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Прекрасно, что есть Евгений, который может свезти и показать такую красоту
  • Т
    Тихонова
    7 мая 2025
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По времени это заняло приблизительно
    читать дальше

    1,5 часа туда и там прогулка по красивым местам вдоль реки Немда 1,5 км. Увидели водопад (правда в этом году без воды),живописную расщелину среди деревьев, а также столь же живописный утес с цветущими на нем местными краснокнижными цветочками. На обратном пути посетили дендрарий. Евгений понравился очень доброжелательным и позитивным настроем, любовью к своему краю, подготовкой к экскурсии, а также аккуратным и спокойным вождением. В общем, отлично провели время, полюбовались красотами Вятского края и пообщались с очень приятным молодым парнем.

  • М
    Мария
    8 марта 2025
    Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
    Путешествие с комфортом по живописной дороге.

    Потрясающей красоты природа.
    Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍

    Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
  • А
    Анна
    24 ноября 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Мы были на этой замечательной экскурсии в августе. Евгений прекрасный рассказчик, фотограф, человек. Помогал в дороге детям, адаптировано рассказывал основные
    читать дальше

    моменты. Нас сильно впечатлил водопад, умылись чистой холодной водой, прикоснулись к камням в расщелине. Прогулка вдоль реки и по лесу, дорога на автомобиле - всё нам запомнится!!!

  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
    Очень довольны поездкой, насыщенный разнообразный день. Рекомендую!
  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Живописные пейзажи, святыня для марийцев, место захоронения князя Чимбулата. Тишина, красота, прекрасно проведенный день наедине с природой. Спасибо Евгению!
  • В
    Виктория
    17 сентября 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Действительно - живописное место! Мне кажется, оно будет завораживать в любую погоду и в любое время года!
    Огромная благодарность Евгению за то, что умеет делиться и заражать своим отношением к природе и архитектуре Вятки!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат;
  2. Путешествие из Кирова к Тёплому озеру;
  3. Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам.
Какие места ещё посмотреть в Кирове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Спасский Собор;
  2. Набережная Грина;
  3. Самое главное;
  4. Театральная площадь;
  5. Собор Александра Невского;
  6. Александровский сад;
  7. Набережная;
  8. Музей истории шоколада Криолло.
Сколько стоит экскурсия по Кирову в феврале 2026
Сейчас в Кирове в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
