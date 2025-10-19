С Светлана Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Могла бы, поставила 10 оценку. Не ожидала, что такие красивые места есть в Кировской области. Погуляли, послушали, пока ехали смотрели видео про город. Супер день и супер путешествие вышло. Огромное спасибо Евгению.

Е Елена Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Прекрасное путешествие в красивейший уголок Вятского края.

Родниковый водопад очень симпатичен, особенно в жаркую погоду.

Виды на Немду с высоты Буржатского утеса и горы Чимбулата завораживают.

А длинную дорогу скрашивают ролики-фильмы про Киров и другие древние города Вятского края.

Н Наталья Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Огромная благодарность Евгению за замечательный день! Хорошая погода, душевный маршрут и интересная беседа) экскурсию очень рекомендуем!

Приносим извинения, что пришлось провести с нами чуть больше времени, чем положено, и большое спасибо за трансфер)

И Инна Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Прекрасно, что есть Евгений, который может свезти и показать такую красоту

Т Тихонова Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат читать дальше 1,5 часа туда и там прогулка по красивым местам вдоль реки Немда 1,5 км. Увидели водопад (правда в этом году без воды),живописную расщелину среди деревьев, а также столь же живописный утес с цветущими на нем местными краснокнижными цветочками. На обратном пути посетили дендрарий. Евгений понравился очень доброжелательным и позитивным настроем, любовью к своему краю, подготовкой к экскурсии, а также аккуратным и спокойным вождением. В общем, отлично провели время, полюбовались красотами Вятского края и пообщались с очень приятным молодым парнем. Здравствуйте! 5 мая совершили автомобильное путешествие с Евгением из Кирова на Чимбулат и реку Немда. По времени это заняло приблизительно

М Мария Путешествие из Кирова к Тёплому озеру Путешествие с комфортом по живописной дороге.



Потрясающей красоты природа.

Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍



Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.

А Анна Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат читать дальше моменты. Нас сильно впечатлил водопад, умылись чистой холодной водой, прикоснулись к камням в расщелине. Прогулка вдоль реки и по лесу, дорога на автомобиле - всё нам запомнится!!! Мы были на этой замечательной экскурсии в августе. Евгений прекрасный рассказчик, фотограф, человек. Помогал в дороге детям, адаптировано рассказывал основные

А Анна Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам Очень довольны поездкой, насыщенный разнообразный день. Рекомендую!

А Анна Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Живописные пейзажи, святыня для марийцев, место захоронения князя Чимбулата. Тишина, красота, прекрасно проведенный день наедине с природой. Спасибо Евгению!