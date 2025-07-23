Вы услышите о событиях, оставивших след в судьбе собора, о его уникальной архитектуре и о том, как он связан со Спасскими воротами Московского Кремля. Наше путешествие по храму благословлено настоятелем храма. Я расскажу об особых иконах и святынях, хранящихся в соборе, а также о том, как храм переживал различные эпохи, сохраняя своё духовное значение для города и его жителей. Экскурсия будет дополнена интересными фактами и свидетельствами о роли собора в культурной и религиозной жизни Вятки.

На втором этаже собора ведутся реставрационные работы, он пока для посещений недоступен. Важная информация: Стоимость экскурсии для группы от 1-го до 5-ти человек включительно - 1500 руб. При составе группы от 6-ти до 10-ти человек включительно стоимость для всей группы - 2500 руб.

* На втором этаже собора ведутся реставрационные работы, он пока для посещений недоступен. Важная информация: Стоимость экскурсии для группы от 1-го до 5-ти человек включительно - 1500 руб. При составе группы от 6-ти до 10-ти человек включительно стоимость для всей группы - 2500 руб.

** На втором этаже собора ведутся реставрационные работы, он пока для посещений недоступен. Важная информация: Стоимость экскурсии для группы от 1-го до 5-ти человек включительно - 1500 руб. При составе группы от 6-ти до 10-ти человек включительно стоимость для всей группы - 2500 руб.