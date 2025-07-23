Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Спасскому собору города Кирова — одному из старейших храмов Вятского края, чья история начинается с деревянной церкви постройки 1552 года.
Описание экскурсии
Вы услышите о событиях, оставивших след в судьбе собора, о его уникальной архитектуре и о том, как он связан со Спасскими воротами Московского Кремля. Наше путешествие по храму благословлено настоятелем храма. Я расскажу об особых иконах и святынях, хранящихся в соборе, а также о том, как храм переживал различные эпохи, сохраняя своё духовное значение для города и его жителей. Экскурсия будет дополнена интересными фактами и свидетельствами о роли собора в культурной и религиозной жизни Вятки.
- На втором этаже собора ведутся реставрационные работы, он пока для посещений недоступен. Важная информация: Стоимость экскурсии для группы от 1-го до 5-ти человек включительно - 1500 руб. При составе группы от 6-ти до 10-ти человек включительно стоимость для всей группы - 2500 руб.
Все экскусрии возможны только между утренней и вечерней службами, т. е. с началом в интервале от 11 до 15 ч.
- Экскурсия
- Личные расходы туриста, в Т.Ч. пожертвования на свечи, записки и др.
Начало: Притвор Спасского собора (внутри собора при входе)
Завершение: Спасский собор
Когда: Все экскусрии возможны только между утренней и вечерней службами, т. е. с началом в интервале от 11 до 15 ч.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Стоимость экскурсии для группы от 1-го до 5-ти человек включительно - 1500 руб
- При составе группы от 6-ти до 10-ти человек включительно стоимость для всей группы - 2500 руб
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Ирина
23 июл 2025
Евгения
21 июл 2025
Спасибо большое нашему экскурсоводу Ольге за подробный и интересный рассказ о Спасском соборе. Было интересно и детям и взрослым. К сожалению не получилось подняться на второй этаж и колокольню, так как идут ремонтные работы.
Надежда
11 июл 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная! Ольга замечательный человек и экскурсовод! Всем кто приезжает в город однозначно рекомендую!
Полина
11 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Узнали много многого. У экскурсовода приятный голос, объясняет всё понятно. Видно что человек знает историю своей малой Родины. Советуем, время пролетело незаметно!!!
Елена
21 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Ольга, с душой и очень профессионально рассказала об истории собора, о хранящихся в соборе иконах и реликвиях. Затронула и историю города, события давно минувших лет. Экскурсию рекомендую как для людей верующих, так и для просто интересующихся.
Hi+79116
17 мая 2025
Очень познавательно было услышать рассказ Ольги об истории Собора, так же очень интересно рассказано было и про иконы. Рекомендую.
Ольга
3 мая 2025
Очень, интересная экскурсия для любых возрастов. Ольга очень приятная женщина и знающий экскурсовод. час пролетает не заметно, но остаётся в голове много интересных фактов.
