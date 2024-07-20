1 чел.
По популярности
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
«Узнаем, как связаны между собой кировский Спасский собор и Спасские ворота Московского Кремля»
Завтра в 17:00
24 июля в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову. Узнайте историю переименования Вятки, полюбуйтесь купеческими домами и храмами, услышите легенды города
Начало: У Филармонии
«Вы осмотрите Семёновскую площадь, на которой до прихода советской власти стоял Александро-Невский собор»
24 июля в 11:30
31 июля в 11:30
3 499₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вятка православная
Посетить женский и мужской монастыри Кирова в компании гида с библейско-богословским образованием
Начало: У Преображенского женского монастыря
«А также полюбуемся оригинальными росписями Успенского собора»
24 июля в 09:30
25 июля в 09:30
2 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория20 июля 2024Приятно узнавать новое о родной земле. Спасибо Даше за прекрасную прогулку по самому центру. И дети включились - это очень важно
- ФФирдавис15 июля 2024Экскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбе России. Оно оказалось настолько
- ССветлана12 июля 2024Гид Дарья, любит свой город, знает тайные дорожки и тропы, которые ведут в сердце Кирова. Два часа пролетели не заметно. Спасибо за экскурсию.
- ЕЕкатерина4 июля 2024Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию. Отправляла свою маму и тетю. Они в восторге! Знание материала и его подача просто на высоте. При всем при этом Дарья была очень внимательна. Еще раз огромное спасибо!!!
- ААлександр25 июня 2024Все прошло замечательно, не смотря на изменчивую погоду города Кирова, что даже внесло некий шарм от употребления вкусного облепихового чая
- ДДмитрий21 июня 2024У Вятки свои порядки!) Отличная экскурсия, интересный маршрут. Атмосферу города передает 100%!
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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