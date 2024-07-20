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с целью согреться от пронизывающего, внезапно налетевшего ветра. За полтора с небольшим часа и пройденного расстояния окунулись с помощью экскурсовода Киры, за что ей огромное спасибо, в пятивековую глубину, а затем и до Новгородцев, прибывших на Вятские земли. Совсем не академический рассказ побуждает интерес после экскурсии посетить музеи, которые еще больше и во всей глубине раскрывают Вятскую сторону нашей Родины. Огромное спасибо экскурсоводу за знания, эрудицию, объемные и полные ответы на вопросы.