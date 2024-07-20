Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кирова

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кирове, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
143 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
«Узнаем, как связаны между собой кировский Спасский собор и Спасские ворота Московского Кремля»
Завтра в 17:00
24 июля в 08:00
3 400 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову. Узнайте историю переименования Вятки, полюбуйтесь купеческими домами и храмами, услышите легенды города
Начало: У Филармонии
«Вы осмотрите Семёновскую площадь, на которой до прихода советской власти стоял Александро-Невский собор»
24 июля в 11:30
31 июля в 11:30
3 499 за всё до 8 чел.
Вятка православная
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вятка православная
Посетить женский и мужской монастыри Кирова в компании гида с библейско-богословским образованием
Начало: У Преображенского женского монастыря
«А также полюбуемся оригинальными росписями Успенского собора»
24 июля в 09:30
25 июля в 09:30
2 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    20 июля 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Приятно узнавать новое о родной земле. Спасибо Даше за прекрасную прогулку по самому центру. И дети включились - это очень важно
  • Ф
    Фирдавис
    15 июля 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Экскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбе России. Оно оказалось настолько
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    значительно, сожалею что раньше не знал этого. Экскурсовод Кира последовательно рассказывала все важные события, связанные с городом Киров и точно, по месту, показывала все факты, сопоставляя их архивной фотодокументацией. Также любезно отвечала на наши вопросы, так как они возникали от неожиданных познаний. Осталось хорошее впечатление и желание посетить город Киров еще раз.

    Экскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбеЭкскурсия по Кирову предвосхитила все мои ожидания, потому что я познал истинное значение Кирова в судьбе
  • С
    Светлана
    12 июля 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Гид Дарья, любит свой город, знает тайные дорожки и тропы, которые ведут в сердце Кирова. Два часа пролетели не заметно. Спасибо за экскурсию.
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Спасибо большое Дарье за чудесную экскурсию. Отправляла свою маму и тетю. Они в восторге! Знание материала и его подача просто на высоте. При всем при этом Дарья была очень внимательна. Еще раз огромное спасибо!!!
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Все прошло замечательно, не смотря на изменчивую погоду города Кирова, что даже внесло некий шарм от употребления вкусного облепихового чая
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    с целью согреться от пронизывающего, внезапно налетевшего ветра. За полтора с небольшим часа и пройденного расстояния окунулись с помощью экскурсовода Киры, за что ей огромное спасибо, в пятивековую глубину, а затем и до Новгородцев, прибывших на Вятские земли. Совсем не академический рассказ побуждает интерес после экскурсии посетить музеи, которые еще больше и во всей глубине раскрывают Вятскую сторону нашей Родины. Огромное спасибо экскурсоводу за знания, эрудицию, объемные и полные ответы на вопросы.

  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    У Вятки свои порядки!) Отличная экскурсия, интересный маршрут. Атмосферу города передает 100%!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июле 2024
Сейчас в Кирове в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 3 499. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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