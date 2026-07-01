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В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома

Познакомиться с историей города и побывать на модном дефиле
Эта экскурсия — необычная. Сначала мы пройдём по историческому центру, и я расскажу о прошлом города. А затем отправимся в местный модный дом, где создают дизайнерскую одежду.

Вы узнаете о работе семейной компании, увидите показ мод и обсудите секреты подбора одежды с экспертом по стилю. И при желании купите понравившиеся модели.
В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома
В гости к трём грациям: прогулка по Кирову с посещением модного дома

Описание экскурсии

Исторический Киров

Мы прогуляемся по Спасской улице, полюбуемся правым берегом Вятки, где зародился дымковский промысел. Побываем на Перекрёстке времён, пройдём через Ворота Русского Севера и полюбуемся панорамами города.

Модный дом «Три грации»

Вы познакомитесь с современным производством одежды для женщин, узнаете, как создаются коллекции, и увидите работу семейной компании изнутри.

Модный показ

А затем мы станем зрителями дефиле моделей и поговорим с экспертом о стиле, подборе одежды и современных тенденциях.

Организационные детали

  • Размерный ряд коллекций модного дома — от 46 до 78 размера
  • После экскурсии при желании примерите понравившиеся модели и купите одежду или аксессуары

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Я аттестованный экскурсовод Кировской области, ценитель прошлого, исследователь настоящего, строитель будущего, как и каждый из нас!

Входит в следующие категории Кирова

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