Эта экскурсия — необычная. Сначала мы пройдём по историческому центру, и я расскажу о прошлом города. А затем отправимся в местный модный дом, где создают дизайнерскую одежду.
Вы узнаете о работе семейной компании, увидите показ мод и обсудите секреты подбора одежды с экспертом по стилю. И при желании купите понравившиеся модели.
Вы узнаете о работе семейной компании, увидите показ мод и обсудите секреты подбора одежды с экспертом по стилю. И при желании купите понравившиеся модели.
Описание экскурсии
Исторический Киров
Мы прогуляемся по Спасской улице, полюбуемся правым берегом Вятки, где зародился дымковский промысел. Побываем на Перекрёстке времён, пройдём через Ворота Русского Севера и полюбуемся панорамами города.
Модный дом «Три грации»
Вы познакомитесь с современным производством одежды для женщин, узнаете, как создаются коллекции, и увидите работу семейной компании изнутри.
Модный показ
А затем мы станем зрителями дефиле моделей и поговорим с экспертом о стиле, подборе одежды и современных тенденциях.
Организационные детали
- Размерный ряд коллекций модного дома — от 46 до 78 размера
- После экскурсии при желании примерите понравившиеся модели и купите одежду или аксессуары
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Александровском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Я аттестованный экскурсовод Кировской области, ценитель прошлого, исследователь настоящего, строитель будущего, как и каждый из нас!
Входит в следующие категории Кирова
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