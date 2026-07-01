Эта экскурсия — необычная. Сначала мы пройдём по историческому центру, и я расскажу о прошлом города. А затем отправимся в местный модный дом, где создают дизайнерскую одежду. Вы узнаете о работе семейной компании, увидите показ мод и обсудите секреты подбора одежды с экспертом по стилю. И при желании купите понравившиеся модели.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Кирове

Описание экскурсии

Исторический Киров

Мы прогуляемся по Спасской улице, полюбуемся правым берегом Вятки, где зародился дымковский промысел. Побываем на Перекрёстке времён, пройдём через Ворота Русского Севера и полюбуемся панорамами города.

Модный дом «Три грации»

Вы познакомитесь с современным производством одежды для женщин, узнаете, как создаются коллекции, и увидите работу семейной компании изнутри.

Модный показ

А затем мы станем зрителями дефиле моделей и поговорим с экспертом о стиле, подборе одежды и современных тенденциях.

Организационные детали