1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
«Вы не только познакомитесь с историей города от основания до наших дней, но и проникнете в мир вятских легенд и ключевых событий»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Кировом
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Начало: Любое место которое вам удобно
«Вы познакомитесь с историей Успенского Трифонова монастыря, где поговорим об одном из символов города — на протяжении многих веков обитель была его духовным, культурным и образовательным центром»
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа
Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Начало: У Филармонии
«Приглашаю на нескучную обзорную прогулку по Кирову»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
3 499₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)
Расписание: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Кирову
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы уже были на обзорной экскурсии или хотите изменить ее обычную программу»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина6 июня 2024Мы впечатлены, очень понравилось. После таких экскурсий влюбляешься в город, с которым знакомишься. Кира профессиональна и очень приятна в общении. Спасибо. Однозначно рекомендую
- ИИрина6 июня 2024Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было
- ЛЛюбовь3 июня 2024Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!
- ММихаил1 июня 2024Без помощи Кирилла мы не смогли бы полностью оценить красоту Кирова.
- ННаталья10 мая 2024Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.
- ММарина2 мая 2024Выражаю благодарность от нашей группы Евгению. Было очень интересно, комфортно. Обязательно порекомендовала экскурсию друзьям.
- ООльга29 апреля 2024Экскурсия превосходная! Огромное спасибо Ольге за то, что показала свой город с интересной стороны. Не было скучно ни минуты! Обязательно при возможности совершите путешествие во времени между городами Вятка-Хлынов-Вятка-Киров
- ААльбина4 февраля 2024Профессиональный гид, подробно и с любовью рассказывает о родном городе.
- ССветлана1 января 2024Обзорная экскурсия по Кирову. Экскурсовод Ксения легко, непринуждённо, интересно рассказала о своём городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Кирова нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кирове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024