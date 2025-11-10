Спасская улица в Кирове - это настоящая сокровищница истории. Здесь можно увидеть купеческие усадьбы, старинные банки и гимназии. Гид-историк расскажет о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города с

18 века. Экскурсия охватывает архитектурные стили от классицизма до модернизма. Узнайте о вятских ссыльных, гимназистах и важных исторических моментах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Кирова

Ваш гид в Кирове

Описание экскурсии

Дом Аверкия Перминова — одно из старейших жилых зданий города. Построено в 1755 году. Вы узнаете, как в доме соседствовали квартиры вятских губернаторов, полицейская часть и трактир.

Дом Витберга — деревянный на каменном фундаменте 1815 года. Здесь квартировали Александр Витберг и Александр Герцен.

Резиденция губернаторов 1796 года. Я расскажу, когда здесь останавливались император Александр I и цесаревич Александр Николаевич.

Общественный банк 1913 года — модернизированная классика. В 1918 году здание отдали Сельхозбанку, а после в нём размещались обком ВЛКСМ и Дом офицеров.

Здание общественного собрания — центр культуры дореволюционной Вятки. Вы узнаете, какую речь и в честь чего произнёс здесь Герцен в 1837 году.

Дом связи. Он относится к редкому для Вятки стилю конструктивизма. Этот дом — первой крупная общественная постройкой в городе после гражданской войны.

Мраморный дворец — так за роскошь убранства называют новый корпус Вятского художественного музея имени Васнецовых.

Вятский Арбат — пешеходный квартал с арт-объектами, музейным кластером, театром и шедевром вятского модерна — Колубковским универмагом.

Здание мужской гимназии. Среди её известных выпускников — психиатр Бехтерев, хирург Бакулев, археолог Спицын, астроном Гусев, основоположник космонавтики Циолковский.

Спасский собор 18 века — один из самых древних храмов старой Вятки. Я расскажу, когда собор был закрыт, как ему удалось уцелеть и что с ним происходит сегодня.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.