5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📚 Истории знаменитых личностей
- 🏙️ Прогулка по историческому центру
- 🕰️ Погружение в прошлое города
- 🎨 Вдохновение культурой и искусством
Что можно увидеть
- Дом Аверкия Перминова
- Дом Витберга
- Резиденция губернаторов
- Общественный банк
- Здание общественного собрания
- Дом связи
- Мраморный дворец
- Вятский Арбат
- Здание мужской гимназии
- Спасский собор
Описание экскурсии
Дом Аверкия Перминова — одно из старейших жилых зданий города. Построено в 1755 году. Вы узнаете, как в доме соседствовали квартиры вятских губернаторов, полицейская часть и трактир.
Дом Витберга — деревянный на каменном фундаменте 1815 года. Здесь квартировали Александр Витберг и Александр Герцен.
Резиденция губернаторов 1796 года. Я расскажу, когда здесь останавливались император Александр I и цесаревич Александр Николаевич.
Общественный банк 1913 года — модернизированная классика. В 1918 году здание отдали Сельхозбанку, а после в нём размещались обком ВЛКСМ и Дом офицеров.
Здание общественного собрания — центр культуры дореволюционной Вятки. Вы узнаете, какую речь и в честь чего произнёс здесь Герцен в 1837 году.
Дом связи. Он относится к редкому для Вятки стилю конструктивизма. Этот дом — первой крупная общественная постройкой в городе после гражданской войны.
Мраморный дворец — так за роскошь убранства называют новый корпус Вятского художественного музея имени Васнецовых.
Вятский Арбат — пешеходный квартал с арт-объектами, музейным кластером, театром и шедевром вятского модерна — Колубковским универмагом.
Здание мужской гимназии. Среди её известных выпускников — психиатр Бехтерев, хирург Бакулев, археолог Спицын, астроном Гусев, основоположник космонавтики Циолковский.
Спасский собор 18 века — один из самых древних храмов старой Вятки. Я расскажу, когда собор был закрыт, как ему удалось уцелеть и что с ним происходит сегодня.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.