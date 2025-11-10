Мои заказы

С гидом-историком - по Спасской улице Кирова

Погрузитесь в историю Кирова, исследуя купеческие усадьбы, гимназии и памятники с профессиональным гидом
Спасская улица в Кирове - это настоящая сокровищница истории. Здесь можно увидеть купеческие усадьбы, старинные банки и гимназии. Гид-историк расскажет о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города с
18 века. Экскурсия охватывает архитектурные стили от классицизма до модернизма. Узнайте о вятских ссыльных, гимназистах и важных исторических моментах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Кирова

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📚 Истории знаменитых личностей
  • 🏙️ Прогулка по историческому центру
  • 🕰️ Погружение в прошлое города
  • 🎨 Вдохновение культурой и искусством
Что можно увидеть

  • Дом Аверкия Перминова
  • Дом Витберга
  • Резиденция губернаторов
  • Общественный банк
  • Здание общественного собрания
  • Дом связи
  • Мраморный дворец
  • Вятский Арбат
  • Здание мужской гимназии
  • Спасский собор

Описание экскурсии

Дом Аверкия Перминова — одно из старейших жилых зданий города. Построено в 1755 году. Вы узнаете, как в доме соседствовали квартиры вятских губернаторов, полицейская часть и трактир.

Дом Витберга — деревянный на каменном фундаменте 1815 года. Здесь квартировали Александр Витберг и Александр Герцен.

Резиденция губернаторов 1796 года. Я расскажу, когда здесь останавливались император Александр I и цесаревич Александр Николаевич.

Общественный банк 1913 года — модернизированная классика. В 1918 году здание отдали Сельхозбанку, а после в нём размещались обком ВЛКСМ и Дом офицеров.

Здание общественного собрания — центр культуры дореволюционной Вятки. Вы узнаете, какую речь и в честь чего произнёс здесь Герцен в 1837 году.

Дом связи. Он относится к редкому для Вятки стилю конструктивизма. Этот дом — первой крупная общественная постройкой в городе после гражданской войны.

Мраморный дворец — так за роскошь убранства называют новый корпус Вятского художественного музея имени Васнецовых.

Вятский Арбат — пешеходный квартал с арт-объектами, музейным кластером, театром и шедевром вятского модерна — Колубковским универмагом.

Здание мужской гимназии. Среди её известных выпускников — психиатр Бехтерев, хирург Бакулев, археолог Спицын, астроном Гусев, основоположник космонавтики Циолковский.

Спасский собор 18 века — один из самых древних храмов старой Вятки. Я расскажу, когда собор был закрыт, как ему удалось уцелеть и что с ним происходит сегодня.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Кирове
Кандидат исторических наук, экскурсовод с 15-летним стажем, автор проекта прогулок-экскурсий, аттестованный гид, автор краеведческих путеводителей и монографий.
