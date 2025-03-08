М Мария Путешествие из Кирова к Тёплому озеру Путешествие с комфортом по живописной дороге. Потрясающей красоты природа. Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍 Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.

А Ася Влюбиться в Киров за 2 часа Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик! 2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного) 100%ный рекомендасьон!

Е Екатерина Влюбиться в Киров за 2 часа Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был. Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был) Все здорово спасибо!