Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
11 апр в 11:00
12 апр в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру
Всего в 120 км от Кирова скрывается зимняя сказка. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления и атмосферные фото в окружении природы
Начало: В удобном для вас месте
8 апр в 00:30
9 апр в 00:00
11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Основательно изучить значимую улицу Вятки и погрузиться в её прошлое
Начало: На улице Карла Маркса
Завтра в 10:00
8 апр в 10:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 марта 2025Путешествие с комфортом по живописной дороге. Потрясающей красоты природа. Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍 Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
- ААся13 февраля 2025Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик! 2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного) 100%ный рекомендасьон!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был. Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был) Все здорово спасибо!
- LLeonid3 февраля 2025Дарья -молодец! Прекрасная экскурсия в свободном формате. С отступлениями, шутками и обсуждениями. Два часа пролетели незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Необычные»
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