4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг
Зимний айс-флоатинг на Белом море подарит незабываемые эмоции! Наденьте костюм и дрейфуйте среди льдов, наслаждаясь природой и спокойствием
Начало: У вашего отеля
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 100008 000₽ за всё до 2 чел.
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