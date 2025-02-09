В Хибины на снегоступах - из Кировска

Погрузитесь в мир Хибин, отправившись в поход на снегоступах. Узнайте о легендах, истории и природных чудесах Заполярья, наслаждаясь потрясающими видами
Экскурсия на снегоступах по Хибинам из Кировска предлагает уникальную возможность исследовать уединённые уголки Заполярья.

Путешественники узнают о местных легендах и истории саами, увидят природные фонтаны, образующиеся зимой в виде голубых сосулек.

Прогулка по заснеженным тропам сопровождается рассказами о географических названиях и древних легендах. На привале вас ждёт чай из северных трав с видом на величественные горы
5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальный опыт похода по снегу
  • 🗺️ Откроете тайны Хибин
  • 🌌 Увидите природные чудеса
  • 🧙‍♂️ Узнаете местные легенды
  • 🌿 Попробуете чай из северных трав
  • 🚗 Включен трансфер на Renault Duster
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
В Хибины на снегоступах - из Кировска
В Хибины на снегоступах - из Кировска
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Долина озера Малый Вудьявр
  • Ледяные фонтаны

Описание экскурсии

Из Кировска до начальной точки маршрута мы доедем на машине, там возьмём в аренду снегоступы и отправимся покорять зимние Хибины.

По пути вы:

  • Услышите о природе местных географических названий
  • Узнаете о саами — коренном народе Кольского полуострова
  • Выучите несколько фраз на саамском языке
  • Познакомитесь с древними легендами о Хибинах
  • Углубитесь в историю формирования и освоения гор, которым 380 миллионов лет
  • Побываете в долине озера Малый Вудьявр, где подземные воды выходят на поверхность, образуя фонтаны. Зимой вода в них замерзает, образуя голубые сосульки до четырёх метров высотой, внутри которых бурлит вода. Вы увидите две таких ледяных скульптуры
  • Выпьете чаю из северных трав на привале с потрясающим видом на горы

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на Renault Duster
  • Дополнительно оплачивается аренда снегоступов (700 ₽ с человека)
  • Возможно увеличение количества участников за доплату (2000 ₽ с человека + такси до начальной точки маршрута)
  • В походе могут принять участие путешественники старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Детали похода на снегоступах

  • Перед началом похода аккредитованный гид проведёт инструктаж по технике безопасности
  • Участие в походе не требует каких-либо специальных навыков — инструктор научит вас всему необходимому
  • В зависимости от физической подготовки и настроения путешественников поход займет 3–4 часа, протяжённость маршрута варьируется от 3 до 6 км
  • Чай входит в стоимость: каждый участник получает термос и несёт его самостоятельно
  • При неблагоприятных погодных условиях мы оставляем за собой право отменить поход и согласуем с вами в переписке возврат предоплаты или перенос на другой день

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Кировске у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алёна
9 фев 2025
Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
О
2 фев 2025
В Хибины на снегоступах- звучит, признаться, страшно, особенно если вы до этого момента такого опыта не имели. К счастью, наш гид - Оксана - развеяла все наши опасения и провела
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сказочную экскурсию по заснеженным вершинам Хибин. Экскурсия не требует специальной физической подготовки, со снегоступами справиться даже ребёнок. Оксана открыла для нас Север с совершенной новой, чудесной стороны. Время пролетело незаметно, а впечатления остались на всю жизнь!
Выражаем особенную благодарность гиду Оксане и её спутнице Дюне (прекрасной собачке с розовым хвостиком)

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