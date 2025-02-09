Экскурсия на снегоступах по Хибинам из Кировска предлагает уникальную возможность исследовать уединённые уголки Заполярья.
Путешественники узнают о местных легендах и истории саами, увидят природные фонтаны, образующиеся зимой в виде голубых сосулек.
Прогулка по заснеженным тропам сопровождается рассказами о географических названиях и древних легендах. На привале вас ждёт чай из северных трав с видом на величественные горы
Путешественники узнают о местных легендах и истории саами, увидят природные фонтаны, образующиеся зимой в виде голубых сосулек.
Прогулка по заснеженным тропам сопровождается рассказами о географических названиях и древних легендах. На привале вас ждёт чай из северных трав с видом на величественные горы
7 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный опыт похода по снегу
- 🗺️ Откроете тайны Хибин
- 🌌 Увидите природные чудеса
- 🧙♂️ Узнаете местные легенды
- 🌿 Попробуете чай из северных трав
- 🚗 Включен трансфер на Renault Duster
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Долина озера Малый Вудьявр
- Ледяные фонтаны
Описание экскурсии
Из Кировска до начальной точки маршрута мы доедем на машине, там возьмём в аренду снегоступы и отправимся покорять зимние Хибины.
По пути вы:
- Услышите о природе местных географических названий
- Узнаете о саами — коренном народе Кольского полуострова
- Выучите несколько фраз на саамском языке
- Познакомитесь с древними легендами о Хибинах
- Углубитесь в историю формирования и освоения гор, которым 380 миллионов лет
- Побываете в долине озера Малый Вудьявр, где подземные воды выходят на поверхность, образуя фонтаны. Зимой вода в них замерзает, образуя голубые сосульки до четырёх метров высотой, внутри которых бурлит вода. Вы увидите две таких ледяных скульптуры
- Выпьете чаю из северных трав на привале с потрясающим видом на горы
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на Renault Duster
- Дополнительно оплачивается аренда снегоступов (700 ₽ с человека)
- Возможно увеличение количества участников за доплату (2000 ₽ с человека + такси до начальной точки маршрута)
- В походе могут принять участие путешественники старше 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Детали похода на снегоступах
- Перед началом похода аккредитованный гид проведёт инструктаж по технике безопасности
- Участие в походе не требует каких-либо специальных навыков — инструктор научит вас всему необходимому
- В зависимости от физической подготовки и настроения путешественников поход займет 3–4 часа, протяжённость маршрута варьируется от 3 до 6 км
- Чай входит в стоимость: каждый участник получает термос и несёт его самостоятельно
- При неблагоприятных погодных условиях мы оставляем за собой право отменить поход и согласуем с вами в переписке возврат предоплаты или перенос на другой день
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировске у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 277 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двухЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
9 фев 2025
Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
О
Ольга
2 фев 2025
В Хибины на снегоступах- звучит, признаться, страшно, особенно если вы до этого момента такого опыта не имели. К счастью, наш гид - Оксана - развеяла все наши опасения и провела
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