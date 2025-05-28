Путешествие по Кировску предлагает взглянуть на город с новых ракурсов.
Участники увидят живописные виды с площадок на озеро Малый Вудъявр и гору Вудъяврчорр, посетят самый северный женский монастырь и узнают о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на горы и озёра
- 🏛 Посещение монастыря
- 🎨 Арт-объекты на вокзале
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📜 Интересные истории
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка на озеро Малый Вудъявр
- Хибиногорский монастырь
- Заброшенный железнодорожный вокзал
- Миномёт лавинной службы
Описание экскурсии
- Смотровая площадка с видом на озеро Малый Вудъявр, гору Вудъяврчорр и дом духа Гэйлиса
- Хибиногорский монастырь — самый северный в мире женский православный монастырь. И соседствующая с ним база геофака МГУ
- Смотровая площадка на речку Вудъяврйок близ ботанического сада и санатория «Тирвас»
- Микрорайон Кукисвумчорр с видами на Кировский рудник и обрушения горы Юкспорр
- Заброшенный железнодорожный вокзал, превратившийся в арт-объект под открытым небом
- Миномёт лавинной службы
А ещё вы услышите:
- об истории города — от Хибиногорска до Кировска
- почему на стеле заполярного города изображены колосья пшеницы
- легенды саами — коренных народов Севера
- что связывает каждого из нас с Кировском
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Cherry Tiggo 4 PRO, Renault Duster или Hover H5. Гид предложит вам чай в термосе
- Экскурсия рассчитана на 2-3 часа. Мы проедем около 25 км по городу и за его пределами. Пешая часть — менее 1 км
- В экскурсию не входит подъём на канатной дороге, посещение снежной деревни или таинственного леса. Но мы можем начать или закончить экскурсию в любой из этих локаций
- Экскурсия заканчивается у выставочного центра «Апатит» — вы можете посетить его бесплатно самостоятельно после завершения экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Дети до 16 лет
|2550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Кировске
Провёл экскурсии для 364 туристов
Привет! Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
28 мая 2025
Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии локации, услышали легенды саами. Особенно понравилась локация заброшенного вокзала, где не смотря на май, местами лежал снег, чуть ли не по колено. Благодарим Глеба за познавательную экскурсию! Жаль, что нам несколько не повезло с погодой.
О
Ольга
3 апр 2025
Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
Анна
4 мар 2025
Было познавательно и увлекательно)
Полина
3 фев 2025
Очень интересная экскурсия с красивыми местами. Слушать Глеба одно удовольствие, рассказывает все очень интересно и без лишней ненужной информацией. Было здорово🤩 а приятным бонусом была собака гида - Стефа, которая составила нам компанию❤️
Т
Татьяна
14 янв 2025
Интересная обзорная экскурсия, Глеб ответил на все интересующие нас вопросы
