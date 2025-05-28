А Александра

Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии локации, услышали легенды саами. Особенно понравилась локация заброшенного вокзала, где не смотря на май, местами лежал снег, чуть ли не по колено. Благодарим Глеба за познавательную экскурсию! Жаль, что нам несколько не повезло с погодой.