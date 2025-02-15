Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)

Зимний айс-флоатинг на Белом море подарит незабываемые эмоции! Наденьте костюм и дрейфуйте среди льдов, наслаждаясь природой и спокойствием
Индивидуальная экскурсия на Белое море предлагает уникальный опыт зимнего плавания. Участники надевают специальные костюмы и дрейфуют среди льдов, наслаждаясь морским воздухом. По пути из Кировска до Кандалакши можно узнать о местных легендах и истории освоения Севера. После айс-флоатинга запланирован подъём на гору Волосяная, где открывается потрясающий вид на море. Включены трансфер, гидрокостюмы и сопровождение опытных гидов
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальный опыт зимнего плавания
  • 🏔️ Восхитительные виды с горы Волосяная
  • 🗺️ Полноценная экскурсия по Кольскому полуострову
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🚗 Удобный трансфер и сопровождение
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Ближайшие даты:
3
апр4
апр5
апр6
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апр
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Гора Волосяная
  • Белое море

Описание экскурсии

Экскурсия по Кольскому

По дороге из Кировска до Кандалакши мы расскажем вам про освоение Севера, про горы и озёра, про природу и все интересные места на маршруте. Это будет полноценная экскурсия по полуострову. Вы узнаете легенды и мифы о саамском месте силы и поймёте, почему раньше сюда запрещалось приходить простым людям без шаманов.

Айс-флоатинг на море

На вас наденут специальные костюмы, которые держат на воде, и после вводного инструктажа отправят открывать зимний плавательный сезон. Костюмы имеют высокую степень защиты от холода и влаги и надеваются поверх одежды. Заплыв длится от 30 до 40 минут: на протяжении всего маршрута инструктор всегда будет с вами рядом.

Гора Волосяная

После флоатинга отправимся на гору, с вершины которой открывается невероятный вид на Белое море. Нам предстоит несложный подъём, но он точно не будет скучным. По пути изучим большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. На нём есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. А добравшись до вершины, за чашечкой чая из кольских трав полюбуемся Белым морем с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер от места вашего проживания в Кировске или Апатитах и обратно, сопровождение аккредитованных гидов и инструкторов в воде, чай и перекус, гидрокостюмы, аренда снегоступов (по желанию)
  • Поедем на автомобиле Reno Duster или Hover Derways. Дорога до Кандалакши занимает 1 ч 40 мин в одну сторону
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет (рост от 140 см). Гидрокостюмы надеваются на вашу одежду, вам будет тепло и комфортно
  • Айс-флоатинг может отмениться, если будет шторм в море
  • С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в панорамном ресторане на берегу Белого моря — по меню
  • Фото и видео с дрона — 700 ₽ с чел.
  • Дополнительный перекус: кармашки с олениной, картошкой или красной рыбой — 1000₽ за 2 шт.
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
15 фев 2025
Супер! Очень понравилась экскурсия.
Оксана, огромное спасибо и до новых встреч!
Ф
31 янв 2025
Отличная экскурсия, и на холмы поднялись с прекрасным видом и в море искупались:)
Полина
12 янв 2025
Это было прекрасное путешествие!

Оксана кладезь талантов в одном лице - отличный водитель, хороший фотограф, интересный гид и супер приятный человек! Оперативно отвечала на все вопросы, которые возникали у меня до
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поездки, забрала из места и вернула в другое без проблем, рассказала много информации о Кольском регионе в целом, отвечала на все вопросы.

Прогулка: просто вау! Нам очень повезло с погодой, мы наблюдали Кандалакшу в тумане, причудливые снежные шапки деревьев, соседние склоны и Белое море с высоты. Сначала казалось «да что там подниматься? Выглядит легко!», но после 2 часов дороги, раннего подъема и алкоголя накануне было по началу ох как нелегко))) Общая продолжительность прогулки составила около 2,5 часов, в 11 мы стартовали, в 13.30 уже сидели на заправке пили кофе.
Для будущих путешественников:
1. Не тусите сильно накануне, возьмите водичку в дорогу, так как первые 2 часа движения на автомобиле дорога чисто по лесу, одевайтесь теплее, сначала при подъеме жарко, но на вершине вы замерзнете за 5 минут без движения
2. Возьмите маленькую ледянку как в детстве (с разрешения Оксаны), тогда спуск обратно будет супер веселым. Мы были в болоньевых штанах и скатывались просто на попе, так тоже круто, Оксана глядя на нас присоединилась к веселью, а еще у нас много смешных видео со спуском 💔 спасибо Оксане, что не была суровой, когда мы дурачились и позволила нам это баловство
3. Обязательно дойдите до вершины, да может быть сложно, но виды и красота, которая открывается именно с высоты, стоят каждого усилия и шага!
4. Маршрут по ощущению может быть сложноват пожилым людям, людям с большим весом (>100кг), людям с проблемами с сердцем и с детьми. Хотя при этом считается одним из самых легких.
5. НЕ МУСОРИТЕ. Вы в гостях у природы, она здесь очень красивая и чистая. Наблюдала картину, как мальчик взрывал мини петарды в середине пути (тут у меня вопросы к родителям) и не убрал за собой коробку. Помните, что вы люди, а не свиньи, и не надо гадить, где попало.

Плавание: мы были 11 января, погода в этот день была около -23 градусов, но у воды ощущалось как все -30, особенно когда мы только пришли в себя после прогулки. Сам флоатинг вау, это нечто нереальное, в костюмах было совсем не холодно, нам разрешили остаться в пуховиках, костюмы огромные.
Советы:
1. Обязательно возьмите Балаклаву, желательно яркого нестандартного цвета, так вам будет легче себя отличить на фотках с дрона.
2. Поддевайте термобелье,болоньевые штаны, тонкие перчатки, в общем отнеситесь к одежде ответственно. НО!!! Не надевайте вещи с капюшонами, или отстегивайте их. Мы об этом не знали. Они очень давят на шею во время плавания, у молодого человека было и худи и пальто с капюшоном, когда костюм надели и застегнули (он застегивается выше подбородка) он чуть не отключился, потому что обилие всего пережало сонную артерию.
3. Слушайте инструктора и не отплывайте далеко, течение не супер сильное, но и не слабое. Костюм прекрасно держит на воде. Похоже по ощущению на Мертвое море. Плавать можно только на спине!
4. Если вы вдвоем, не пытайтесь сделать сердечко, получается фигня, потому что вы наполовину обездвижены массивностью одежды под костюмом. Красивые фотки - с позами с растопыренными руками и ногами, и когда синхронно, мы немного растерялись и творили рассинхрон, поэтому не вышло супер инстаграмно 🤣

Все что вспомнила написала, Оксане спасибо большое за чудесный день, это был мой самый длинный по ощущению день с момента детского сада, я наслаждалась каждой минутой и очень не хотелось, чтобы он заканчивался. Уже планирую следующую поездку 🫶

Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!Это было прекрасное путешествие!
Костарева
3 янв 2025
Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.
Оксана провела нас по живописным местам и рассказала увлекательные истории о них.
На протяжении всего времени мы чувствовали себя комфортно и уютно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в атмосферу северной природы, узнать больше о культуре Кольского полуострова, а также насладиться плаванием среди льдов в Белом море
Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием.

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