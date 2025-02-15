5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный опыт зимнего плавания
- 🏔️ Восхитительные виды с горы Волосяная
- 🗺️ Полноценная экскурсия по Кольскому полуострову
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🚗 Удобный трансфер и сопровождение
Что можно увидеть
- Гора Волосяная
- Белое море
Описание экскурсии
Экскурсия по Кольскому
По дороге из Кировска до Кандалакши мы расскажем вам про освоение Севера, про горы и озёра, про природу и все интересные места на маршруте. Это будет полноценная экскурсия по полуострову. Вы узнаете легенды и мифы о саамском месте силы и поймёте, почему раньше сюда запрещалось приходить простым людям без шаманов.
Айс-флоатинг на море
На вас наденут специальные костюмы, которые держат на воде, и после вводного инструктажа отправят открывать зимний плавательный сезон. Костюмы имеют высокую степень защиты от холода и влаги и надеваются поверх одежды. Заплыв длится от 30 до 40 минут: на протяжении всего маршрута инструктор всегда будет с вами рядом.
Гора Волосяная
После флоатинга отправимся на гору, с вершины которой открывается невероятный вид на Белое море. Нам предстоит несложный подъём, но он точно не будет скучным. По пути изучим большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. На нём есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. А добравшись до вершины, за чашечкой чая из кольских трав полюбуемся Белым морем с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от места вашего проживания в Кировске или Апатитах и обратно, сопровождение аккредитованных гидов и инструкторов в воде, чай и перекус, гидрокостюмы, аренда снегоступов (по желанию)
- Поедем на автомобиле Reno Duster или Hover Derways. Дорога до Кандалакши занимает 1 ч 40 мин в одну сторону
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет (рост от 140 см). Гидрокостюмы надеваются на вашу одежду, вам будет тепло и комфортно
- Айс-флоатинг может отмениться, если будет шторм в море
- С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в панорамном ресторане на берегу Белого моря — по меню
- Фото и видео с дрона — 700 ₽ с чел.
- Дополнительный перекус: кармашки с олениной, картошкой или красной рыбой — 1000₽ за 2 шт.
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Отзывы и рейтинг
Оксана, огромное спасибо и до новых встреч!
Оксана кладезь талантов в одном лице - отличный водитель, хороший фотограф, интересный гид и супер приятный человек! Оперативно отвечала на все вопросы, которые возникали у меня до
Оксана провела нас по живописным местам и рассказала увлекательные истории о них.
На протяжении всего времени мы чувствовали себя комфортно и уютно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в атмосферу северной природы, узнать больше о культуре Кольского полуострова, а также насладиться плаванием среди льдов в Белом море