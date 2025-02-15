читать дальше

поездки, забрала из места и вернула в другое без проблем, рассказала много информации о Кольском регионе в целом, отвечала на все вопросы.



Прогулка: просто вау! Нам очень повезло с погодой, мы наблюдали Кандалакшу в тумане, причудливые снежные шапки деревьев, соседние склоны и Белое море с высоты. Сначала казалось «да что там подниматься? Выглядит легко!», но после 2 часов дороги, раннего подъема и алкоголя накануне было по началу ох как нелегко))) Общая продолжительность прогулки составила около 2,5 часов, в 11 мы стартовали, в 13.30 уже сидели на заправке пили кофе.

Для будущих путешественников:

1. Не тусите сильно накануне, возьмите водичку в дорогу, так как первые 2 часа движения на автомобиле дорога чисто по лесу, одевайтесь теплее, сначала при подъеме жарко, но на вершине вы замерзнете за 5 минут без движения

2. Возьмите маленькую ледянку как в детстве (с разрешения Оксаны), тогда спуск обратно будет супер веселым. Мы были в болоньевых штанах и скатывались просто на попе, так тоже круто, Оксана глядя на нас присоединилась к веселью, а еще у нас много смешных видео со спуском 💔 спасибо Оксане, что не была суровой, когда мы дурачились и позволила нам это баловство

3. Обязательно дойдите до вершины, да может быть сложно, но виды и красота, которая открывается именно с высоты, стоят каждого усилия и шага!

4. Маршрут по ощущению может быть сложноват пожилым людям, людям с большим весом (>100кг), людям с проблемами с сердцем и с детьми. Хотя при этом считается одним из самых легких.

5. НЕ МУСОРИТЕ. Вы в гостях у природы, она здесь очень красивая и чистая. Наблюдала картину, как мальчик взрывал мини петарды в середине пути (тут у меня вопросы к родителям) и не убрал за собой коробку. Помните, что вы люди, а не свиньи, и не надо гадить, где попало.



Плавание: мы были 11 января, погода в этот день была около -23 градусов, но у воды ощущалось как все -30, особенно когда мы только пришли в себя после прогулки. Сам флоатинг вау, это нечто нереальное, в костюмах было совсем не холодно, нам разрешили остаться в пуховиках, костюмы огромные.

Советы:

1. Обязательно возьмите Балаклаву, желательно яркого нестандартного цвета, так вам будет легче себя отличить на фотках с дрона.

2. Поддевайте термобелье,болоньевые штаны, тонкие перчатки, в общем отнеситесь к одежде ответственно. НО!!! Не надевайте вещи с капюшонами, или отстегивайте их. Мы об этом не знали. Они очень давят на шею во время плавания, у молодого человека было и худи и пальто с капюшоном, когда костюм надели и застегнули (он застегивается выше подбородка) он чуть не отключился, потому что обилие всего пережало сонную артерию.

3. Слушайте инструктора и не отплывайте далеко, течение не супер сильное, но и не слабое. Костюм прекрасно держит на воде. Похоже по ощущению на Мертвое море. Плавать можно только на спине!

4. Если вы вдвоем, не пытайтесь сделать сердечко, получается фигня, потому что вы наполовину обездвижены массивностью одежды под костюмом. Красивые фотки - с позами с растопыренными руками и ногами, и когда синхронно, мы немного растерялись и творили рассинхрон, поэтому не вышло супер инстаграмно 🤣



Все что вспомнила написала, Оксане спасибо большое за чудесный день, это был мой самый длинный по ощущению день с момента детского сада, я наслаждалась каждой минутой и очень не хотелось, чтобы он заканчивался. Уже планирую следующую поездку 🫶