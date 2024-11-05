6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: База отдыха «Жемчужина Хибин»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 14:00
15 ноя в 14:00
от 3 334₽ за человека
скидка
20%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
35002 800₽ за человека
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Познавательный треккинг в горах: знакомство с ягодами, минералами и феноменом высотной поясности
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
от 100008 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина5 ноября 2024Это была отличная экскурсия,которая превзошла все ожидания. Отдельное спасибо Глебу. Получилось очень информативно и как-то по-семейному круто)) Мы прошли множество интересных мест и узнали много нового. Особенно запомнились красивые виды и уникальная атмосфера. Всем рекомендую эту экскурсию!
- ММария3 ноября 2024Провела замечательно время. Много позитивных эмоций. Четкая организация, обратная связь, отличные и дружелюбные гиды, которые ждали и помогали, отвечали на любые вопросы, головокружительные локации. Спасибо огромное!
- ЮЮлия11 октября 2024Прекрасная прогулка с Глебом. Глеб великолепный рассказчик и человек, влюбленный в Хибины, их природу и путешествия. Горячо рекомендую и сам маршрут, и Глеба как проводника! Я получила огромное удовольствие.
- ННина15 мая 2024Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
- ААндрей6 мая 2024Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Пешеходные»
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