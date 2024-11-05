Пешие экскурсии-прогулки в Кировске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кировске, цены от 2 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Такие загадочные и живописные Хибины
Пешая
34 отзыва
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: База отдыха «Жемчужина Хибин»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 14:00
15 ноя в 14:00
от 3 334 за человека
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
скидка
20%
14 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
16 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
35002 800 за человека
По Хибинам с учёным-экологом
Пешая
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Познавательный треккинг в горах: знакомство с ягодами, минералами и феноменом высотной поясности
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
15 ноя в 11:00
от 100008 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    5 ноября 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Это была отличная экскурсия,которая превзошла все ожидания. Отдельное спасибо Глебу. Получилось очень информативно и как-то по-семейному круто)) Мы прошли множество интересных мест и узнали много нового. Особенно запомнились красивые виды и уникальная атмосфера. Всем рекомендую эту экскурсию!
  • М
    Мария
    3 ноября 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Провела замечательно время. Много позитивных эмоций. Четкая организация, обратная связь, отличные и дружелюбные гиды, которые ждали и помогали, отвечали на любые вопросы, головокружительные локации. Спасибо огромное!
    Провела замечательно время. Много позитивных эмоций. Четкая организация, обратная связь, отличные и дружелюбные гиды, которые ждали
  • Ю
    Юлия
    11 октября 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Прекрасная прогулка с Глебом. Глеб великолепный рассказчик и человек, влюбленный в Хибины, их природу и путешествия. Горячо рекомендую и сам маршрут, и Глеба как проводника! Я получила огромное удовольствие.
  • Н
    Нина
    15 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
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    успели, рассказал и про города вокруг, и про сами горы. Из-за снега у нас была зимняя экскурсия на снегоступах, которыми Глеб нас обеспечил, пейзажи вокруг потрясающей красоты. При этом Глеб периодически делал остановки и рассказывал интересные факты, начиная от этимологии саамских названий и заканчивая ягодами, при этом используя наглядные карточки, редко встретишь такой уровень подготовки к экскурсиям. А сваренный кофе на горелке был просто волшебным, спасибо огромное за положительные эмоции!

    Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобногоЭкскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобногоЭкскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобногоЭкскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
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    первых минут увлекает в мир гор и долин. На снегоступах ходили впервые, что тоже вызвало положительные эмоции, а приготовленный Глебом кофе в окружении красивых заполярных пейзажей Хибин только восхищает тем, как до мельчайших деталей продуман маршрут. 4 часа пролетели незаметно.

  • А
    Андрей
    6 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Пешеходные»

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  2. Зимние Хибины - на снегоступах
  3. По Хибинам с учёным-экологом
Сколько стоит экскурсия по Кировску в ноябре 2024
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