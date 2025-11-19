Зимой в Хибины? Легко, если на снегоступах! Представьте: вы идёте по снегу, который скрипит под ногами, словно ритм вселенной. Вокруг — исполинские, укрытые белоснежными шапками горы. Воздух настолько чистый, что им хочется дышать без остановки. А тишина… Та самая целительная тишина Севера. Это не мечта, это — зимняя экскурсия на снегоступах!

Ваш гид в Кировске

Из Кировска или Апатитов мы доберёмся на автомобиле к месту старта. Наденем снегоступы, настроим треккинговые палки, пройдём 5-минутный инструктаж и вперёд — к зимней сказке Хибин!

Вас ждут горные ущелья, плато и вершины. В пути:

вы познакомитесь с топонимикой Хибин

узнаете о коренном северном народе, населяющем Кольский север

услышите об освоении Хибин и Мурманской области

окунётесь в уникальный мир растений, птиц и животных края

научитесь по следам на снегу определять тех, кто их оставил

увидите часть минерального богатства Хибин (минералы у меня с собой)

выпьете ароматный чай* со сладостями и потрясающими видами

Треккинг занимает от 3 до 5 часов. Проезд на авто до места старта — не более 30 минут.

Организационные детали