Хибины на снегоступах: шагнуть в зимнюю сказку

Из Кировска или Апатитов - навстречу приключениям с гидом-натуралистом
Зимой в Хибины? Легко, если на снегоступах! Представьте: вы идёте по снегу, который скрипит под ногами, словно ритм вселенной. Вокруг — исполинские, укрытые белоснежными шапками горы. Воздух настолько чистый, что им хочется дышать без остановки. А тишина… Та самая целительная тишина Севера. Это не мечта, это — зимняя экскурсия на снегоступах!
Описание экскурсии

Из Кировска или Апатитов мы доберёмся на автомобиле к месту старта. Наденем снегоступы, настроим треккинговые палки, пройдём 5-минутный инструктаж и вперёд — к зимней сказке Хибин!

Вас ждут горные ущелья, плато и вершины. В пути:

  • вы познакомитесь с топонимикой Хибин
  • узнаете о коренном северном народе, населяющем Кольский север
  • услышите об освоении Хибин и Мурманской области
  • окунётесь в уникальный мир растений, птиц и животных края
  • научитесь по следам на снегу определять тех, кто их оставил
  • увидите часть минерального богатства Хибин (минералы у меня с собой)
  • выпьете ароматный чай* со сладостями и потрясающими видами

Треккинг занимает от 3 до 5 часов. Проезд на авто до места старта — не более 30 минут.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на Renault Duster, аренда снегоступов, треккинговых палок, гамашей (при необходимости), горячий чай со сладостями
  • Возможно увеличение количества участников — доплата 2500 ₽ за чел (снаряжение выдаётся) или 1800 ₽ за чел (снаряжение своё) + такси к месту старта и обратно
  • Возраст участников — от 10 лет. Дети в сопровождении родителей. Желательно без животных
  • При неблагоприятных погодных условиях гид оставляет за собой право отменить поход. Возврат предоплаты или перенос на другой день согласовываются в переписке

Максим
Максим — ваш гид в Кировске
Я путешественник-натуралист, эколог, ученый, бёрдвотчер с многолетним опытом, гид по Мурманской области. Родился и вырос на Севере. Многократный участник различных природоохранных экспедиций с орнитологическим уклоном в Мурманской области и не только.
читать дальше

Провожу экскурсии и походы в Мурманской области. Любые локации в любое время года. Один из немногих организаторов прогулок по бёрдвотчингу (наблюдению за птицами). Знакомство со мной — одно из ярчайших событий, которое принесет вам не только массу положительных эмоций, знаний и красоты, но и даст возможность понять, как и почему Арктика окрыляет!

