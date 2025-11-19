Зимой в Хибины? Легко, если на снегоступах! Представьте: вы идёте по снегу, который скрипит под ногами, словно ритм вселенной. Вокруг — исполинские, укрытые белоснежными шапками горы. Воздух настолько чистый, что им хочется дышать без остановки. А тишина… Та самая целительная тишина Севера. Это не мечта, это — зимняя экскурсия на снегоступах!
Описание экскурсии
Из Кировска или Апатитов мы доберёмся на автомобиле к месту старта. Наденем снегоступы, настроим треккинговые палки, пройдём 5-минутный инструктаж и вперёд — к зимней сказке Хибин!
Вас ждут горные ущелья, плато и вершины. В пути:
- вы познакомитесь с топонимикой Хибин
- узнаете о коренном северном народе, населяющем Кольский север
- услышите об освоении Хибин и Мурманской области
- окунётесь в уникальный мир растений, птиц и животных края
- научитесь по следам на снегу определять тех, кто их оставил
- увидите часть минерального богатства Хибин (минералы у меня с собой)
- выпьете ароматный чай* со сладостями и потрясающими видами
Треккинг занимает от 3 до 5 часов. Проезд на авто до места старта — не более 30 минут.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на Renault Duster, аренда снегоступов, треккинговых палок, гамашей (при необходимости), горячий чай со сладостями
- Возможно увеличение количества участников — доплата 2500 ₽ за чел (снаряжение выдаётся) или 1800 ₽ за чел (снаряжение своё) + такси к месту старта и обратно
- Возраст участников — от 10 лет. Дети в сопровождении родителей. Желательно без животных
- При неблагоприятных погодных условиях гид оставляет за собой право отменить поход. Возврат предоплаты или перенос на другой день согласовываются в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кировске
Я путешественник-натуралист, эколог, ученый, бёрдвотчер с многолетним опытом, гид по Мурманской области. Родился и вырос на Севере. Многократный участник различных природоохранных экспедиций с орнитологическим уклоном в Мурманской области и не только.
