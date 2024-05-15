3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
«Мы отправимся в край снегов на снегоступах по горной долине Малого Вудъявра»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
28 дек в 10:00
2 янв в 12:30
3500₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Начало: Ул. Ботанический сад 29 (Санаторий Тирвас)
«Познакомиться с природными красотами в интерактивном формате вместе с ученым Экологом, получить первый опыт ходьбы на снегоступах»
Завтра в 11:00
28 дек в 11:00
2300₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Погрузитесь в мир Хибин, отправившись в поход на снегоступах. Узнайте о легендах, истории и природных чудесах Заполярья, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: В Кировске у вашего отеля
«Из Кировска до начальной точки маршрута мы доедем на машине, там возьмём в аренду снегоступы и отправимся покорять зимние Хибины»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина15 мая 2024Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
- ААндрей6 мая 2024Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «На снегоступах»
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