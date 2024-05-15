Прогулки на снегоступах в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «На снегоступах» в Кировске, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
14 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
«Мы отправимся в край снегов на снегоступах по горной долине Малого Вудъявра»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
28 дек в 10:00
2 янв в 12:30
3500 за человека
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Начало: Ул. Ботанический сад 29 (Санаторий Тирвас)
«Познакомиться с природными красотами в интерактивном формате вместе с ученым Экологом, получить первый опыт ходьбы на снегоступах»
Завтра в 11:00
28 дек в 11:00
2300 за человека
В Хибины на снегоступах - из Кировска
На снегоступах
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Погрузитесь в мир Хибин, отправившись в поход на снегоступах. Узнайте о легендах, истории и природных чудесах Заполярья, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: В Кировске у вашего отеля
«Из Кировска до начальной точки маршрута мы доедем на машине, там возьмём в аренду снегоступы и отправимся покорять зимние Хибины»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    15 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
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    успели, рассказал и про города вокруг, и про сами горы. Из-за снега у нас была зимняя экскурсия на снегоступах, которыми Глеб нас обеспечил, пейзажи вокруг потрясающей красоты. При этом Глеб периодически делал остановки и рассказывал интересные факты, начиная от этимологии саамских названий и заканчивая ягодами, при этом используя наглядные карточки, редко встретишь такой уровень подготовки к экскурсиям. А сваренный кофе на горелке был просто волшебным, спасибо огромное за положительные эмоции!

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  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
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    первых минут увлекает в мир гор и долин. На снегоступах ходили впервые, что тоже вызвало положительные эмоции, а приготовленный Глебом кофе в окружении красивых заполярных пейзажей Хибин только восхищает тем, как до мельчайших деталей продуман маршрут. 4 часа пролетели незаметно.

  • А
    Андрей
    6 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «На снегоступах»

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Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2024
Сейчас в Кировске в категории "На снегоступах" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2025 год на снегоступах, 14 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль