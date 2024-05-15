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успели, рассказал и про города вокруг, и про сами горы. Из-за снега у нас была зимняя экскурсия на снегоступах, которыми Глеб нас обеспечил, пейзажи вокруг потрясающей красоты. При этом Глеб периодически делал остановки и рассказывал интересные факты, начиная от этимологии саамских названий и заканчивая ягодами, при этом используя наглядные карточки, редко встретишь такой уровень подготовки к экскурсиям. А сваренный кофе на горелке был просто волшебным, спасибо огромное за положительные эмоции!