скидка
20%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
28 дек в 10:00
2 янв в 12:30
35002800₽ за человека
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 83336667₽ за человека
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Обзорная экскурсия по Кировску: увидеть главные и негласные достопримечательности города
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 90007200₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера30 ноября 2024Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно. Лёгкий, спокойный, незагруженный. Огромное спасибо!
- ННина15 мая 2024Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
- ААндрей6 мая 2024Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Скидки»
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