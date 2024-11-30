Экскурсии со скидкой в Кировске до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Кировске, цены от 2800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
скидка
20%
14 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
28 дек в 10:00
2 янв в 12:30
35002800 за человека
По Хибинам с учёным-экологом
Пешая
скидка
20%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 83336667 за человека
Скрытые места Хибиногорска
На машине
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Обзорная экскурсия по Кировску: увидеть главные и негласные достопримечательности города
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 11:00
23 дек в 11:00
от 90007200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    30 ноября 2024
    По Хибинам с учёным-экологом
    Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно. Лёгкий, спокойный, незагруженный. Огромное спасибо!
    Глеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированноГлеб -мастер своего дела и знаток своей специальности; выстроил грамотно маршрут; отвечал на вопросы, подготовил информацию структурированно
  • Н
    Нина
    15 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
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    успели, рассказал и про города вокруг, и про сами горы. Из-за снега у нас была зимняя экскурсия на снегоступах, которыми Глеб нас обеспечил, пейзажи вокруг потрясающей красоты. При этом Глеб периодически делал остановки и рассказывал интересные факты, начиная от этимологии саамских названий и заканчивая ягодами, при этом используя наглядные карточки, редко встретишь такой уровень подготовки к экскурсиям. А сваренный кофе на горелке был просто волшебным, спасибо огромное за положительные эмоции!

    Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобногоЭкскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобногоЭкскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобногоЭкскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
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    первых минут увлекает в мир гор и долин. На снегоступах ходили впервые, что тоже вызвало положительные эмоции, а приготовленный Глебом кофе в окружении красивых заполярных пейзажей Хибин только восхищает тем, как до мельчайших деталей продуман маршрут. 4 часа пролетели незаметно.

  • А
    Андрей
    6 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2024
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