Днём Кировск — это горнолыжные склоны и музеи, а ночью у него начинается другая жизнь. Мы отправимся в путешествие после захода солнца, чтобы увидеть, как в темноте проявляется другое сияние города: не только огни подсветки, но и таинственный блеск истории, застывшей в камне и льду.

от 6000 ₽ за человека

Ваш гид в Кировске

Глеб

Описание экскурсии

Посетим ключевые точки ночного города, среди которых:

Биг-Бен, миномёт и вагонетка, полная руды

городские муралы и стелы

виды на озеро Большой Вудъявр и огни города

Прогуляемся:

к смотровой площадке

заброшенной сфеновой фабрике

голубым ледяным кристаллам в гидрологических скважинах

Обсудим:

как развивался город — от советского Хибиногорска до современного центра туризма

какое у него индустриальное наследие и при чём здесь ГУЛАГ

почему на стеле три колоса и где искать саамский сейд

в чём секрет чистейшей воды Хибин и ледяных кристаллов

как камни могут светиться в темноте

Кому будет интересно

Ценителям нестандартных маршрутов и заброшенных зданий, научных и исторических фактов и саамских легенд. Детям от 7 лет тоже будет нескучно — в экскурсии есть интерактивные моменты.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле, делаем остановки в интересных локациях и прогуливаемся.