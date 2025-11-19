Днём Кировск — это горнолыжные склоны и музеи, а ночью у него начинается другая жизнь.
Мы отправимся в путешествие после захода солнца, чтобы увидеть, как в темноте проявляется другое сияние города: не только огни подсветки, но и таинственный блеск истории, застывшей в камне и льду.
Описание экскурсии
Посетим ключевые точки ночного города, среди которых:
- Биг-Бен, миномёт и вагонетка, полная руды
- городские муралы и стелы
- виды на озеро Большой Вудъявр и огни города
Прогуляемся:
- к смотровой площадке
- заброшенной сфеновой фабрике
- голубым ледяным кристаллам в гидрологических скважинах
Обсудим:
- как развивался город — от советского Хибиногорска до современного центра туризма
- какое у него индустриальное наследие и при чём здесь ГУЛАГ
- почему на стеле три колоса и где искать саамский сейд
- в чём секрет чистейшей воды Хибин и ледяных кристаллов
- как камни могут светиться в темноте
Кому будет интересно
Ценителям нестандартных маршрутов и заброшенных зданий, научных и исторических фактов и саамских легенд. Детям от 7 лет тоже будет нескучно — в экскурсии есть интерактивные моменты.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле, делаем остановки в интересных локациях и прогуливаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Дети до 16 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Глеб — ваш гид в Кировске
Провёл экскурсии для 366 туристов
Я провожу походы и экскурсии по Хибинам и окрестностям. По основному роду деятельности я учёный-эколог, также являюсь популяризатором науки, общественным инспектором по охране природы Роспотребнадзора, популяризирую бег и туризм. Прошёл переподготовку на проведение экологических экскурсий на природной территории. Окончил курсы оказания первой помощи Красного креста. Буду рад познакомить вас с нашими удивительными краями!
