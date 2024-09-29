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эрудита. Незабываемый подъем на гору с великолепной панорамой и вкусным чаем. Далее был забронирован столик с видом на море в ресторане «Причал 11». И наконец изюминкой нашего путешествия стало купание в Белом море (айс-флоатинг). Всё безопасно и под чутким руководством профессионалов. Неожиданно для всех встретились с нерпой. Море эмоций, новой информации и красивых фотографий Вам обеспечено, если Вы проведёте день с гидом Оксаной!!!