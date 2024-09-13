Необычные экскурсии по Кировску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Кировске, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Такие загадочные и живописные Хибины
Пешая
30 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: База отдыха «Жемчужина Хибин»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 14:00
8 окт в 14:00
от 3 334 за человека
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
23 000 за всё до 4 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 12:00
8 окт в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фурина
    13 сентября 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Первое моё знакомство с Хибинами прошло с Глебом, который спокойно и интересно рассказывал про эти места, постепенно погружая в этот
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    замечательный мир гор. Было время на остановки и созерцание всей красоты. Глеб интересно рассказал про породы, показал, и каждому участнику дал на память об этих местах. С погодой тоже очень повезло. Еще хорошим подарком для нас были сделаны фото, за которые огромное спасибо Глебу.

  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию
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    на всех участках. Он кстати тоже много знает и интересно рассказывает. Узнали много интересных фактов о природе Хибин. Если сомневаетесь — не сомневайтесь, вы отлично проведете день и в качестве бонуса получите красивые фотографии)

  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
    Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работуХибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу
  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 марта 2024
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
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    эрудита. Незабываемый подъем на гору с великолепной панорамой и вкусным чаем. Далее был забронирован столик с видом на море в ресторане «Причал 11». И наконец изюминкой нашего путешествия стало купание в Белом море (айс-флоатинг). Всё безопасно и под чутким руководством профессионалов. Неожиданно для всех встретились с нерпой. Море эмоций, новой информации и красивых фотографий Вам обеспечено, если Вы проведёте день с гидом Оксаной!!!

  • I
    Iuliia
    25 сентября 2023
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Спасибо, все было очень хорошо, хотя ехать пришлось в дождь! Оксана отлично подготовленный гид как с точки зрения информации, так
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    и с точки зрения наличия всего необходимого вроде дождевиков, треккинговых палок и т. д. Всегда была на связи и передала нам перед самым отъездом кепку, которую мы забыли в машине (не делайте так 😁). По пути рассказала о многих других интересных местах, которые мы теперь тоже собираемся посетить.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Необычные»

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  3. «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Сколько стоит экскурсия по Кировску в октябре 2024
Сейчас в Кировске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 334 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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