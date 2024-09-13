6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: База отдыха «Жемчужина Хибин»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 14:00
8 окт в 14:00
от 3 334₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 12:00
8 окт в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФурина13 сентября 2024Первое моё знакомство с Хибинами прошло с Глебом, который спокойно и интересно рассказывал про эти места, постепенно погружая в этот
- ООльга9 августа 2024Экскурсия с Глебом — одно из лучших наших впечатлений за всю поездку. Комфортный темп подъема, второй гид помогает преодолеть дистанцию
- ААлександр2 августа 2024Хибины прекрасны, отличная альтернатива ставшей недоступной Норвегии. Но особенно они хороши в сопровождении гида, влюблённого в свою работу. Глеб очень увлеченный человек, эрудированный и любознательный, прекрасный собеседник, интересный рассказчик. Хотите раскрыть для себя эти горы? Сходите на прогулку с Глебом, не пожалеете!
- ДДмитрий26 марта 2024Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
- ДДмитрий4 марта 2024На сайте выбрали маршрут к Белому морю. Гид Оксана. Прекрасный гид. Всю поездку мы были в заботливых и надежных руках
- IIuliia25 сентября 2023Спасибо, все было очень хорошо, хотя ехать пришлось в дождь! Оксана отлично подготовленный гид как с точки зрения информации, так
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Необычные»
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