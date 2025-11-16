Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Сияние ночного Кировска
Огни города, саамские легенды и камни, что светятся в темноте
Начало: В удобном для вас месте
15 дек в 18:00
16 дек в 18:00
от 6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААбрамова16 ноября 2025Невероятно интересные рассказы
- ААлександра28 мая 2025Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
- ООльга3 апреля 2025Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
- ААнна4 марта 2025Было познавательно и увлекательно)
- ППолина3 февраля 2025Очень интересная экскурсия с красивыми местами. Слушать Глеба одно удовольствие, рассказывает все очень интересно и без лишней ненужной информацией. Было здорово🤩 а приятным бонусом была собака гида - Стефа, которая составила нам компанию❤️
- ТТатьяна14 января 2025Интересная обзорная экскурсия, Глеб ответил на все интересующие нас вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Озеро Большой Вудъявр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2025
Сейчас в Кировске в категории "Озеро Большой Вудъявр" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2025 год по теме «Озеро Большой Вудъявр», 20 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль