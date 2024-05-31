За один день вы посетите 3 красивейшие локации на комфортабельном внедорожнике и увидите потрясающие красоты Кавказа! Мы попробуем вкуснейшие хычины, а водитель-гид приготовит вам кофе в турке на локации с прекрасными видами на Эльбрус. Этот тур подарит вам самые яркие впечатления!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность! Его высота составляет 2592 метра над уровнем моря. Отсюда перед вами откроется красивейшая панорама на Эльбрус. Далее мы держим путь в древний аул Хасаут, который находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. В давние времена на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, который населяли Аланы. Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас есть возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой! Здесь вы посетите красивейшие водопады, насладитесь природой и сделаете самые красивые фото. ВНИМАНИЕ! Выезды осуществляются из городов: - Пятигорск - Кисловодск - Ессентуки Важная информация: Дополнительно оплачивается на месте по прибытию на локации: Эко-сбор Скалы Аватары: 50 руб/чел. Эко-Сбор: Бермамыт - 100 руб/чел. Эко-сбор Джилы-Су: 300 рублей Транспорт: комфортабельные внедорожники по типу: Toyota Sequoia, Prado, Patriot
Ежедневно в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Скалы «Два монаха»
- Скала Амфитеатр
- Аул Хасаут
- Урочище Джилы-Су
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение и работа водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Мы заберем вас по указанному вами адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
31 мая 2024
Поездка очень понравилась, горы, луга, замечательная компания. Пол дороги смеялись. Погода была прекрасная, мы на радугу посмотрели и на облака, и на горы, а в конце Эльбрус перестал скрываться за
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир гор и ущелий, исследуйте водопады и минеральные источники Джилы-Су. Узнайте о культуре Кавказа и насладитесь карачаевской кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
21 авг в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су
Проведите день среди кавказских гор и источников! Вас ждут альпийские луга, свежий воздух и секреты Эльбруса
Начало: В любом удобном для Вас месте
21 авг в 07:00
23 авг в 07:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Откройте для себя плато Бермамыт, древний аул Хасаут и целебные воды Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Завтра в 07:30
21 авг в 07:30
27 000 ₽ за всё до 4 чел.