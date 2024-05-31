Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За один день вы посетите 3 красивейшие локации на комфортабельном внедорожнике и увидите потрясающие красоты Кавказа! Мы попробуем вкуснейшие хычины, а водитель-гид приготовит вам кофе в турке на локации с прекрасными видами на Эльбрус. Этот тур подарит вам самые яркие впечатления! 5 1 отзыв

Яна Ваш гид в Кисловодске Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-6 человек Когда Ежедневно в 7:00 8500 ₽ за человека

Описание экскурсии Что вас ожидает: Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность! Его высота составляет 2592 метра над уровнем моря. Отсюда перед вами откроется красивейшая панорама на Эльбрус. Далее мы держим путь в древний аул Хасаут, который находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. В давние времена на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, который населяли Аланы. Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас есть возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой! Здесь вы посетите красивейшие водопады, насладитесь природой и сделаете самые красивые фото. ВНИМАНИЕ! Выезды осуществляются из городов: - Пятигорск - Кисловодск - Ессентуки Важная информация: Дополнительно оплачивается на месте по прибытию на локации: Эко-сбор Скалы Аватары: 50 руб/чел. Эко-Сбор: Бермамыт - 100 руб/чел. Эко-сбор Джилы-Су: 300 рублей Транспорт: комфортабельные внедорожники по типу: Toyota Sequoia, Prado, Patriot

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плато Бермамыт

Скалы «Два монаха»

Скала Амфитеатр

Аул Хасаут

Урочище Джилы-Су Что включено Трансфер по всему маршруту

Что включено Трансфер по всему маршруту

Сопровождение и работа водителя-гида Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем вас по указанному вами адресу Завершение: Привозим по вашему адресу Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Мы заберем вас по указанному вами адресу