Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

По пути на Бермамыт мы заедем в заброшенный средневековый аул, где поговорим о шелковом пути и о древних скифских гробницах. А еще заглянем в место, где когда-то стояла великая крепость. Я расскажу, чем еще оно известно и что здесь делал «железный хромец» Тамерлан. По желанию мы также остановимся в Долине нарзанов или в Чайном домике, где вы сможете попробовать целебную минеральную воду, горный чай и разнотравный мед.
Плато Бермамыт запомнится вам мощью, величием и таинственным характером. Местные жители говорят, что именно отсюда «спускаются грозы». Вы полюбуетесь седовласым Эльбрусом и, если повезет, увидите брокенский призрак. Я раскрою происхождение этого природного феномена и поясню, почему древние философы считали Бермамыт «домом языческих богов». Кроме того, вы узнаете, какую роль Кавказ играл в античной мифологии и как на него повлияло открытие Америки.