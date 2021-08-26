Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Лучше гор могут быть только горы, на которых побывали в хорошей компании! Для нас, как для путешественников со стажем, не бывает мелочей: все - от начала экскурсии, когда садишься в машину к гиду, до момента, когда возвращаешься домой, - имеет значение. Хотя, конечно, в путешествии на плато Бермамыт нет ничего важнее самого плато. Таким Кавказ предстал перед нами впервые: отвесные скалы ярко-красного цвета, с которых открывается вид на дикие холмы, утопающие в зелени, белоснежный Эльбрус в некотором отдалении и целый каскад гор разной высоты на горизонте. На закате цветА открывающегося перед нами вида постепенно меняются совершенно удивительным образом: создается впечатление, что некий художник добавляет на картину краски и творит шедевр прямо у нас на глазах. К сожалению или к счастью, словами это сложно передать. Спасибо нашему гиду Ивану за возможность увидеть и прочувствовать закат на Бермамыте самостоятельно. Иван вовремя забрал нас на экскурсию от дома, где мы остановились в Кисловодске, на большом комфортабельном джипе. Автомобиль так же, как и профессионализм водителя, играет большую роль в данном путешествии даже не столько с точки зрения комфорта, сколько с точки зрения безопасности и надежности – поездка к Бермамыту занимает больше двух часов по дороге, которую в некоторых местах и дорогой можно назвать с большим снисхождением. Благодаря рассказам Ивана, время в пути прошло увлекательно, весело и почти незаметно. Несколько раз мы останавливались, чтобы сделать фото на фоне гор, табунов лошадей и стад овец. Да, о фотографиях: гид показал нам красивые места для фотосессии на плато, а иногда сам делал фото нашей дружной компании (кстати, фото получились супер. ) Надеемся продолжить наше сотрудничество, и Иван еще не раз покажет много замечательных и красивых мест на Кавказе.