Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Древнее плато Бермамыт

Проведите незабываемый день среди горных вершин, открывая панорамы Эльбруса и тайны древних аулов
Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт - это уникальный шанс погрузиться в атмосферу Кавказа, его природы и истории.

Вас ждет восхождение на одно из самых живописных мест Кисловодска, где каждый камень хранит
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в себе частицу истории.

Поднимитесь на знаменитое плато, чтобы своими глазами увидеть величественный Эльбрус и, возможно, стать свидетелем уникального природного явления - брокенского призрака.

Ваш личный гид расскажет о древних скифских гробницах, великой крепости и забытых средневековых аулах. Вы сможете посетить Долину нарзанов, отведать целебную минеральную воду и местные лакомства.

Экскурсия предусматривает комфортное путешествие на внедорожнике и возможность заказать фото - и видеосъемку с квадрокоптера. Подарите себе этот день полный открытий и незабываемых впечатлений

5
50 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Невероятные виды на Эльбрус
  • 📜 Исторические рассказы и легенды
  • 🌄 Возможность увидеть брокенского призрака
  • 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 📸 Возможность фото - и видеосъемки
  • 🍵 Дегустация минеральной воды и чая

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения плато Бермамыт - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, и виды на Эльбрус открываются во всей красе. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться красотой плато, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с декабря по февраль, посещение возможно, но погодные условия могут быть суровыми, что ограничивает комфортность поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Средневековый аул
  • Долина нарзанов
  • Чайный домик

Описание экскурсии

Следы прошлого

По пути на Бермамыт мы заедем в заброшенный средневековый аул, где поговорим о шелковом пути и о древних скифских гробницах. А еще заглянем в место, где когда-то стояла великая крепость. Я расскажу, чем еще оно известно и что здесь делал «железный хромец» Тамерлан. По желанию мы также остановимся в Долине нарзанов или в Чайном домике, где вы сможете попробовать целебную минеральную воду, горный чай и разнотравный мед.

Шикарные виды на Эльбрус

Плато Бермамыт запомнится вам мощью, величием и таинственным характером. Местные жители говорят, что именно отсюда «спускаются грозы». Вы полюбуетесь седовласым Эльбрусом и, если повезет, увидите брокенский призрак. Я раскрою происхождение этого природного феномена и поясню, почему древние философы считали Бермамыт «домом языческих богов». Кроме того, вы узнаете, какую роль Кавказ играл в античной мифологии и как на него повлияло открытие Америки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • По желанию возможна фото- и/или видеосъемка с профессионального квадрокоптера, а также монтаж. Цена договорная и зависит от объема.
  • Если вы хотите проводить закат на Бермамыте, то дополнительно оплачивается 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
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истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня. Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
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1
Т
Дата посещения: 17 июн 2026
Погодные условия не позволили посетить эту экскурсию , НО Иван предложил альтернативное решение 👍👍 помощник Алексей нас свозил в Карачаево на замечательные локации и показал замечательные места , мы всей группой остались довольные , спасибо вам за организацию и безопастность 👍
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А
Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию, погода внесла свои коррективы и мы не смогли поехать на плато, но так оказалось даже лучше, предложил поехать на Эльбрус и не прогадал, он открылся
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нам во всей красе. Иван очень приятный собеседник и образованный человек, в поездке не было скучно ни минуты, узнала много нового об истории мест 👍 заехали и кофе попить, и хичины поесть, ценник везде приемлемый. Водитель он тоже отменный, я прыгнула на переднее сидение и чувствовала себя спокойно, все успевали рассмотреть, никаких резких виражей. Для девушек будет отдельный плюс, что Иван отлично фотографирует 😄хайли рекоменд

Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию, погода внесла свои коррективы и мы не смогли поехать на плато,
Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию, погода внесла свои коррективы и мы не смогли поехать на плато,
Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию, погода внесла свои коррективы и мы не смогли поехать на плато,
Спасибо Ивану за прекрасную экскурсию, погода внесла свои коррективы и мы не смогли поехать на плато,
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Т
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо профессионализму и чуйке Ивана, он составил для нас другой маршрут так, что мы обошли
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всю непогоду и получили огромное удовольствие от поездки, нам даже показался капризный Эльбрус) Общение с Иваном было максимально комфортным, интересным, с юмором) Иван имея историческое, архиологическое образование не засыпает сухими фактами и датами, а вовлекает тебя в увлекательный рассказ! Мы провели день в красоте и оживленных беседах! Душевное спасибо) большое желание вернуться в более длительное путешествие под его руководством)

Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо+2
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
Нам не повезло с погодой и на плато мы, к сожалению, не попали, но огромное спасибо
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Г
Непредсказуемость погоды и древнее плато Бермамыт от нас спряталось, поэтому Иван предложил проехать другим маршрутом. Мы посетили перевал Гумбаши и Шоанинский храм. Перевал Гумбаши - завораживающие пейзажи, нет места спешке
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(гармония, спокойствие и горный воздух). Шоанинский храм - место силы, потрясающее расположение, внутри храма очень аскетично. Эта аскетичность придает храму ещё больше значения и, как древнейшему мудрецу, глубокого уважения. И конечно же вкуснейшие хычины и горный чай. Спасибо огромное Ивану за прекрасное путешествие и незабываемые впечатления.

Непредсказуемость погоды и древнее плато Бермамыт от нас спряталось, поэтому Иван предложил проехать другим маршрутом. Мы
Непредсказуемость погоды и древнее плато Бермамыт от нас спряталось, поэтому Иван предложил проехать другим маршрутом. Мы
Непредсказуемость погоды и древнее плато Бермамыт от нас спряталось, поэтому Иван предложил проехать другим маршрутом. Мы
Непредсказуемость погоды и древнее плато Бермамыт от нас спряталось, поэтому Иван предложил проехать другим маршрутом. Мы
Непредсказуемость погоды и древнее плато Бермамыт от нас спряталось, поэтому Иван предложил проехать другим маршрутом. Мы
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Виолетта
Решение поехать на Бермамыт пришло спонтанно под Новый год, мы не надеялись его реализовать - в запасе был только один день и то сразу после прилёта. Случилось новогоднее чудо 😅
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- мы нашли Ивана, который согласился на авантюру: забрал нас прямо с рейса, пересадил на мускулистого волчонка-амарока и отвёз на плато Бермамыт по настоящему off-road. Случилось второе чудо: мы не застряли (браво волчонку и навыкам Ивана), словили шикарную погоду, увидели Эльбрус (он застенчиво спрятал вершины, но в закат все-таки показался полностью, интригант), понаблюдали за парящими орлами и табуном лошадей. Чудо номер три: потрясающее видео, снятое Иваном с дрона, которое мы смотрели уже дома, только вернувшись с КМВ, и с твёрдой уверенностью прилетать сюда снова и снова. Огромное спасибо, слов нет, одни эмоции💫

Решение поехать на Бермамыт пришло спонтанно под Новый год, мы не надеялись его реализовать - в
Решение поехать на Бермамыт пришло спонтанно под Новый год, мы не надеялись его реализовать - в
Решение поехать на Бермамыт пришло спонтанно под Новый год, мы не надеялись его реализовать - в
Решение поехать на Бермамыт пришло спонтанно под Новый год, мы не надеялись его реализовать - в
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Блия
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так еще дополнит это историческими фактами и приколами 😂 Лучше гида в нашем путешествии и
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быть не могло!
Увидеть Эльбрус … и захотеть вернуться 🫶 А еще у Ивана есть квадрокоптер, и это было лучшим решением, потому что, не один новомодный телефон или камера не передадут это так, как съемка с квадрокоптера. Тем более когда вы находитесь выше облаков ☁️⛅️☁️

❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
❤️❤️❤️ Нет слов, это нужно увидеть своими глазами … Иван мало того Вам все покажет, так
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