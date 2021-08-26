Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Посетить одно из самых впечатляющих мест Кавказа и насладиться роскошными видами на Эльбрус

5
26 отзывов
Приглашаю провести день в окружении гор и могучих скал! Вы подниметесь на знаменитое плато Бермамыт, откуда открывается лучшая панорама Эльбруса.

Раскроете тайну брокенского призрака, побываете в аутентичном ауле и услышите старинные легенды.

Я сделаю все, чтобы путешествие прошло познавательно, легко и комфортно.
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт
Древнее плато Бермамыт

Что вас ожидает

Следы прошлого

По пути на Бермамыт мы заедем в заброшенный средневековый аул, где поговорим о шелковом пути и о древних скифских гробницах. А еще заглянем в место, где когда-то стояла великая крепость. Я расскажу, чем еще оно известно и что здесь делал «железный хромец» Тамерлан. По желанию мы также остановимся в Долине нарзанов или в Чайном домике, где вы сможете попробовать целебную минеральную воду, горный чай и разнотравный мед.

Шикарные виды на Эльбрус

Плато Бермамыт запомнится вам мощью, величием и таинственным характером. Местные жители говорят, что именно отсюда «спускаются грозы». Вы полюбуетесь седовласым Эльбрусом и, если повезет, увидите брокенский призрак. Я раскрою происхождение этого природного феномена и поясню, почему древние философы считали Бермамыт «домом языческих богов». Кроме того, вы узнаете, какую роль Кавказ играл в античной мифологии и как на него повлияло открытие Америки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Фольксваген
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Бонус к путешествию: по желанию путешественников сделаем профессиональную фото- и видеосъемку
  • Если вы хотите проводить закат на Бермамыте, то дополнительно оплачивается 1000 руб.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Меня зовут Иван, я гид и организатор авторских туров на комфортабельном внедорожнике Фольксваген. По образованию — преподаватель истории, археологии и музейного дела. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.
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26 реальных отзывов от туристов

В
26 авг 2021
Добрый день. Фантастически, красивое место. Это незабываемая поездка, просто улёт от пейзажей, видов, панорам, гор. Нас возил гид Алексей, отличный профессиональный водитель, внимательный, интересный разссказчик!
А
13 авг 2021
10 августа посетили плато Бермамыт. Места живописные, маленько не повезло с погодой, набежали облака, но и в этом была прелесть. В целом экскурсией остались довольны.
И
13 авг 2021
Хотим выразить большую благодарность Ивану за потрясающую экскурсию. Ездили вчетвером 9.08.2021 (2 взрослых, 2 детей). Планировали на Бермамыт, но из-за размытых дорог маршрут изменился — поехали на Джилы-Су, хотя с таким гидом можно ехать куда угодно) Понравилось абсолютно все: удобная машина, атмосферная музыка, аккуратное умелое вождение, ненавязчивый, но очень интересный рассказ про историю Кавказа и не только от 12000 до н. э. до… мне кажется до Ивана Грозного дошли) (эх, таких бы учителей да в наши школы, ВУЗы. ), бесконечная любовь гида к своему краю, ну и, конечно, окружающая природа: горы/реки/водопады/небо для взрослых, коровки, лошадки, овечки, козочки и, хит сезона, — практически ручные суслики)))) для детей.
Рекомендовали друзьям, поедим сами еще раз, когда будем в этих краях.
Ивану — сил, как можно больше не пресыщаться окружающими видами, благодарных клиентов!
С
13 авг 2021
Прекрасная поездка с со своим колоритным адреналином и эмоциями в комфортабельном автомобиле и со своей внешней экзотикой
А
10 авг 2021
Поездка на плато оставила исключительно положительные воспоминания - неповторимая природа Кавказа сочеталась с ненавязчивым экскурсионным сопровождением добродушного и внимательного гида. Отдельно хочется отметить мастерство вождения нашего гида, оно превосходит все возможные ожидания. Так держать! Всем рекомендую эту экскурсию!
Е
7 авг 2021
Отличная экскурсия, ездили втроем индивидуально, очень эрудированный и приятный рассказчик, маршрут подстраивался под наши пожелания, и еще нас пофотографировали очень здорово. Мы не в первый раз на Бермамыте, но в этот раз много нового узнали)) Пятерка!
О
29 июля 2021
Очень понравилась экскурсия. Иван начитанный человек, интересно рассказывает об истории Кавказа, его народов. Показал интересные и труднодоступные места, прекрасные виды Кавказа
Т
19 июля 2021
Добрый день. Опять повезло с хорошим, знающим свою работу гидом Иваном. Удручает дорога, но Амарок (wolksvagen) очень удобный вид транспорта в горы, безопасность, комфорт, приятный гид, всё в ёлочку. Спасибо Ивану и его напарнику Алексею. Что хотели то получили, а ещё по дороге в Кисловодск прикупили медку. С Уважением семья Даниловых! Будем рекомендовать.
М
17 июля 2021
Лучше гор могут быть только горы, на которых побывали в хорошей компании! Для нас, как для путешественников со стажем, не бывает мелочей: все - от начала экскурсии, когда садишься в машину к гиду, до момента, когда возвращаешься домой, - имеет значение. Хотя, конечно, в путешествии на плато Бермамыт нет ничего важнее самого плато. Таким Кавказ предстал перед нами впервые: отвесные скалы ярко-красного цвета, с которых открывается вид на дикие холмы, утопающие в зелени, белоснежный Эльбрус в некотором отдалении и целый каскад гор разной высоты на горизонте. На закате цветА открывающегося перед нами вида постепенно меняются совершенно удивительным образом: создается впечатление, что некий художник добавляет на картину краски и творит шедевр прямо у нас на глазах. К сожалению или к счастью, словами это сложно передать. Спасибо нашему гиду Ивану за возможность увидеть и прочувствовать закат на Бермамыте самостоятельно. Иван вовремя забрал нас на экскурсию от дома, где мы остановились в Кисловодске, на большом комфортабельном джипе. Автомобиль так же, как и профессионализм водителя, играет большую роль в данном путешествии даже не столько с точки зрения комфорта, сколько с точки зрения безопасности и надежности – поездка к Бермамыту занимает больше двух часов по дороге, которую в некоторых местах и дорогой можно назвать с большим снисхождением. Благодаря рассказам Ивана, время в пути прошло увлекательно, весело и почти незаметно. Несколько раз мы останавливались, чтобы сделать фото на фоне гор, табунов лошадей и стад овец. Да, о фотографиях: гид показал нам красивые места для фотосессии на плато, а иногда сам делал фото нашей дружной компании (кстати, фото получились супер. ) Надеемся продолжить наше сотрудничество, и Иван еще не раз покажет много замечательных и красивых мест на Кавказе.
В
16 июля 2021
Заказали поездку на плато Бермамыт и Джилы-Су. Нашим водителем и гидом был Иван. Незабываемый день! Комфортное авто (WV Amarok), опытный водитель, но это даже не главное. Конечно, это потрясающие природные явления! И вдалеке от асфальта. ))
Мы сами никогда бы не доехали до Бермамыта, но Иван не просто "довёз" до места, мы заезжали на самые красивые точки и удобные с точки зрения фотографий локации.
Кстати, Иван сам прекрасный рассказчик - историк, антрополог, просто увлеченный человек, в дороге мы успели обсудить десятки вопросов, поэтому не заметили, как прошли часы дороги. Отдельные благодарности ему за то, что завёз в село Схауат, это из тех нетуристских объектов, которые остаются неизвестными, если не попадаются гиды, знающие и любящие свой край. Нам повезло, и мы очень, очень благодарны Ивану!
Плато Бермамыт завораживает! Джилы-Су - очень любопытный природный объект! И весь путь - прекрасные виды Кавказа!
О
11 июля 2021
Впечатляет! Не перестаю восхищаться природой! Ездили сегодня на плато Бермамыт, начав экскурсию с Иваном. За интересной беседой провели часть пути. Следует отметить, что основной отрезок дороги к плато - это бездорожье и колейность, поэтому важно на каком автомобиле будете добираться до конечной точки. К сожалению и хорошая машина может подвести, но, к слову сказать, сразу на подмену прибыл Алексей. У обоих комфортабельные автомобили Фольксваген амарок. Дальнейший путь держали с Алексеем. Очень приятный молодой человек, аккуратный водитель. Дал много ценных рекомендаций относительно самостоятельного путешествия по Кавказу. Подсказывал удачные локации и ракурсы фотосъемки. День пролетел незаметно! И бонусом идет видеоролик вашего пребывания на плато. Рекомендую от души! Ребята молодцы! В следующий приезд обязательно возьмем у них экскурсию!
Ж
10 июля 2021
Заказывала у Ивана авторскую экскурсию на Бермамыт, купилась именно на подчеркнутое в описание его образование - преподаватель истории, археологии и музейного дела. Предварительно созвонилась и списалась. Каково же было мое удивление, когда вместо Ивана приехал водитель Алексей. Я спросила Алексея, почему Иван не предупредил о смене экскурсовода, Алексей сказал, странно, должен был предупредить. Знала бы заранее, написала бы в поддержку Трипстера. Кстати, никакого обещанного в описании экскурсии бонусного фото и смонтированного видеоролика не было. Про гида Алексея плохого ничего сказать не могу - деликатный, вежливый, аккуратно водит, но все же больше водитель, чем гид. Эти три звезды ему. Считаю, такое отношение Ивана к людям, которые оплачивают его услуги циничным, бабки платят и ладно, все "скушают". Надо не путать людей, писать - работает команда гидов. И удалите замануху в описании про бонусный смонтированный видеоролик.
Иван
Ответ гида:
Я крайне удивлён Вашему негативному отзыву…
Меня, в силу возникновения трудностей, иногда заменяет Алексей, который зарекомендовал себя как блестящий профессиональный гид. Это видно по предыдущим отзывам… но тем не менее, поехав по скидке почти в половину стоимости, на авто премиум класса, оказав максимальный сервис. Добавив дополнительные локации в виде медовых водопадов, дабы оставить хорошее впечатление из за непогоды, которых в данной экскурсии нет… получить такой отзыв, да ещё с такими эпитетами как "цинично", "бабки скушают"… нет слов.
По существу скажу. Выводы сделал. Продолжаем работать над качеством наших экскурсий.
Фото видео всегда делаем по просьбе. Не всем это нужно.
Алмаз
4 июля 2021
Когда я проснулся и рядом со мной лежала замечательная обворожительная девушка, я думал, что ничего красивее на свете больше не увижу… если бы не Иван. . Мы отлично провели время, насладились красотами КВМ, пейзжами гор. После таких картин по-настоящему понимаешь, что в жизни имеет значение. Моментами было страшно, так как я очень пугаюсь грозы. . но шутки Ивана и общая атмосфера. . КВМ, я тебя люблю! By Violet
Людмила
2 июля 2021
Выражаем благодарность Ивану за прекрасную поездку! За интересной беседой дорога совсем не показалась сложной (нам, как пассажирам, по крайней мере)) Великолепный Бермамыт, из-за изменившихся погодных условий не удалось увидеть закат на котором. Но благодаря профессионализму нашего замечательного гида получили массу впечателений от измененного вовремя курса. Мы еще долго будем вспоминать наш "забег" с грозовым фронтом))) И все-таки мы увидели величественные вершины Эльбруса! Обязательно вернемся еще раз и будем советовать всем друзьям! Спасибо еще раз!
ЕЛЕНА
26 июня 2021
Встречали рассвет на Бермамыте. Алексей пунктуальный, аккуратный водитель, интересный рассказчик. Привез сначала на место откуда лучшие виды на Эльбрус. Дорога сложная, кого укачивает лучше выбрать другую экскурсию с Алексеем
Ещё 11 отзывов

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