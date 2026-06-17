Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальная экскурсия на плато Бермамыт - это уникальный шанс погрузиться в атмосферу Кавказа, его природы и истории.Вас ждет восхождение на одно из самых живописных мест Кисловодска, где каждый камень хранит

в себе частицу истории. Поднимитесь на знаменитое плато, чтобы своими глазами увидеть величественный Эльбрус и, возможно, стать свидетелем уникального природного явления - брокенского призрака. Ваш личный гид расскажет о древних скифских гробницах, великой крепости и забытых средневековых аулах. Вы сможете посетить Долину нарзанов, отведать целебную минеральную воду и местные лакомства. Экскурсия предусматривает комфортное путешествие на внедорожнике и возможность заказать фото - и видеосъемку с квадрокоптера. Подарите себе этот день полный открытий и незабываемых впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Бермамыт - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, и виды на Эльбрус открываются во всей красе. Весной и осенью, в мае и сентябре, тоже можно насладиться красотой плато, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с декабря по февраль, посещение возможно, но погодные условия могут быть суровыми, что ограничивает комфортность поездки.

Сейчас август — это идеальное время.