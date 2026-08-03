Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Плато Бермамыт — одно из самых впечатляющих мест в окрестностях Кисловодска.
Вы насладитесь красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр и узнаете о загадочном «брокенском призраке».
А я с легкостью и юмором расскажу о местах, которые мы посетим, и поделюсь легендами нашего древнего края.
Вы насладитесь красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр и узнаете о загадочном «брокенском призраке».
А я с легкостью и юмором расскажу о местах, которые мы посетим, и поделюсь легендами нашего древнего края.
Описание экскурсии
Кавказские просторы
По дороге на плато Бермамыт вы увидите пасущиеся стада лошадей и цветущие альпийские луга, послушаете истории про местные обычаи и восхититесь красотой нашей природы. Вам откроются фантастические виды на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Я расскажу связанные с ними легенды и сделаю остановки на лучших смотровых площадках.
Невероятный Бермамыт
На плато Бермамыт вы увидите знаменитые скалы Два монаха и прогуляетесь до каменного амфитеатра. Раскроете историю его происхождения и услышите о таинственном явлении, известном под названием «брокенские призраки». А еще по желанию посетите аутентичное кафе у обрыва, согреетесь чаем на травах и попробуете карачаевские хычины.
Организационные детали
- При желании на плато можно устроить пикник, остаться ночевать в палатках или встретить: рассвет — 3000 ₽, закат —2000 ₽
- Можно расширить маршрут (долина нарзанов, аул Хасаут, Гришкина балка) — детали в переписке
- Экологический сбор на плато —100 ₽ с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Обратите внимание: цена поездки в праздничные дни составит 20 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1817 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 199 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
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Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман и облака, видимость была почти нулевой, но Магомед уверенно вёл машину, будто видел дорогу
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Е
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то в плотном густом облаке. Но нас повезло, мы оказались выше облаков, и Эльбрус показался
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"Счастье не за горами, оно в горах".
Возможно.
Каждый воспринимает по-своему, как устроен мир.
Для нас же троих (молодые бабушка, дедушка и внук, 10 лет) в поездке на горное плато Бермамыт лишь приоткрылось
Возможно.
Каждый воспринимает по-своему, как устроен мир.
Для нас же троих (молодые бабушка, дедушка и внук, 10 лет) в поездке на горное плато Бермамыт лишь приоткрылось
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Е
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт! Марат накануне созвонился, подсказал какие вещи необходимо взять с собой и скорректировал время выезда
Марат
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за отзыв, всегда буду рад вас видеть в наших путешествиях.
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Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не экскурсия, это целое приключение. Ездили семьей: родители, я и сын 8 лет, каждый нашел
Марат
Ответ организатора:
Надежда большое вам спасибо за такие тёплые слова, я очень рад что вам понравилась поездка с нами, я буду рад видеть вас всегда в наших новых поездках. Спасибо вам!
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