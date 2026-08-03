Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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суровое величие Кавказских гор. Нас возил водитель Расул на "Патриоте".

И, повезло. Молодой, сноровистый парень, знающий своё дело. Вежливый, предупредительный. Ещё его ценное качество - лаконичность, подаёт информацию интересно, по существу. (бывают утомительные болтуны, это не про него). Ему - большое отдельное спасибо за удивительное для нас приключение с острым сюжетом. За Позитив с большой буквы.

В чём же позитив?

Бескрайнее раздолье предгорья Кавказа. Нетронутые цивилизацией пейзажи. Вольные пастбища, табуны чистокровных карачаевских скакунов; стада ленивых упитанных коров; отары суетливых овец. Для всей домашней живности здесь рай. При этом не забываем и про остальных хозяев этих мест - волков, медведей, пернатых и дальше по списку.

Сорок километров гор без асфальта. Ревущий на бездорожье двигатель. Невероятные подъёмы и спуски - где по камням, где по топкой грязи (слава "Патриоту"!).

Ну и о самом плато:

Вспоминаю В. С. Высоцкого:"Здесь вам не равнина, здесь климат иной". Действительно. 2600 над уровнем моря.

Одевайтесь тепло, бродить придётся в облаках, выше парящих внизу орлов. Если вы не бессмертный, не подходите к краю пропасти, бездна вглядывается в тебя… Что ещё… Позирующие на фоне Эльбруса немногочисленные джипперы - туристы в состоянии эйфории. Безбашенные девочки, ради фотосессии себя красивой, балансирующие на самом краю, а то и за краем всего разумного. Сочные, со сковородки хычины и горный чай.

Гордые, заляпанные грязью, труженники высокогорья - внедорожники; девяносто процентов, это УАЗики и немного "японцев".

Не увидел ни одного сказочно проходимого "китайца". Местные водители объяснили - горы не для паркетников.

Не знаю, что ещё описать. Если не были, посетите обязательно и всё поймёте сами. Так устроен мир.