Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт

Оценить лучший вид на Эльбрус, полюбоваться величественными скалами и узнать о местных традициях
Плато Бермамыт — одно из самых впечатляющих мест в окрестностях Кисловодска.

Вы насладитесь красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр и узнаете о загадочном «брокенском призраке».

А я с легкостью и юмором расскажу о местах, которые мы посетим, и поделюсь легендами нашего древнего края.
5
199 отзывов
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт
На внедорожнике - к грандиозному плато Бермамыт

Описание экскурсии

Кавказские просторы

По дороге на плато Бермамыт вы увидите пасущиеся стада лошадей и цветущие альпийские луга, послушаете истории про местные обычаи и восхититесь красотой нашей природы. Вам откроются фантастические виды на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Я расскажу связанные с ними легенды и сделаю остановки на лучших смотровых площадках.

Невероятный Бермамыт

На плато Бермамыт вы увидите знаменитые скалы Два монаха и прогуляетесь до каменного амфитеатра. Раскроете историю его происхождения и услышите о таинственном явлении, известном под названием «брокенские призраки». А еще по желанию посетите аутентичное кафе у обрыва, согреетесь чаем на травах и попробуете карачаевские хычины.

Организационные детали

  • При желании на плато можно устроить пикник, остаться ночевать в палатках или встретить: рассвет — 3000 ₽, закат —2000 ₽
  • Можно расширить маршрут (долина нарзанов, аул Хасаут, Гришкина балка) — детали в переписке
  • Экологический сбор на плато —100 ₽ с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Обратите внимание: цена поездки в праздничные дни составит 20 000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1817 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
195
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Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
Все отлично)) Жаль с погодой не повезло, зато лису покормили)
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Kirill
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман и облака, видимость была почти нулевой, но Магомед уверенно вёл машину, будто видел дорогу
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внутренним взором. И вот, когда мы добрались до плато, произошло чудо: солнце взошло, туман рассеялся, и перед нами открылся захватывающий вид на Эльбрус. Это было настолько красиво, что все трудности пути мгновенно забылись. Магомед не только отличный водитель, но и замечательный рассказчик — он поделился местными легендами и интересными фактами о плато. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто готов к небольшим приключениям ради незабываемых впечатлений!

Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
Экскурсия на рассвет на Бермамыт — это настоящее испытание и награда одновременно. Мы ехали сквозь туман
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Е
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то в плотном густом облаке. Но нас повезло, мы оказались выше облаков, и Эльбрус показался
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нам всей своей красотой! Прекрасный гид, пунктуальный, легкий, приятный и ненавязчивый. Все, что можно было показать (даже в темноте перед рассветом) и рассказать нам, показал и рассказал). Поездка была очень комфортной! Это, несомненно, останется ярким воспоминанием на всю жизнь, в том числе, благодаря удаче и комфорту со стороны гида! Огромная благодарность! 🙏 Рекомендасьон ✅

Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
Фантастические виды 😍до последнего не знали, откроется ли нам Эльбрус. Ехали то с чистым небом, то
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Андрей
"Счастье не за горами, оно в горах".
Возможно.
Каждый воспринимает по-своему, как устроен мир.
Для нас же троих (молодые бабушка, дедушка и внук, 10 лет) в поездке на горное плато Бермамыт лишь приоткрылось
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суровое величие Кавказских гор. Нас возил водитель Расул на "Патриоте".
И, повезло. Молодой, сноровистый парень, знающий своё дело. Вежливый, предупредительный. Ещё его ценное качество - лаконичность, подаёт информацию интересно, по существу. (бывают утомительные болтуны, это не про него). Ему - большое отдельное спасибо за удивительное для нас приключение с острым сюжетом. За Позитив с большой буквы.
В чём же позитив?
Бескрайнее раздолье предгорья Кавказа. Нетронутые цивилизацией пейзажи. Вольные пастбища, табуны чистокровных карачаевских скакунов; стада ленивых упитанных коров; отары суетливых овец. Для всей домашней живности здесь рай. При этом не забываем и про остальных хозяев этих мест - волков, медведей, пернатых и дальше по списку.
Сорок километров гор без асфальта. Ревущий на бездорожье двигатель. Невероятные подъёмы и спуски - где по камням, где по топкой грязи (слава "Патриоту"!).
Ну и о самом плато:
Вспоминаю В. С. Высоцкого:"Здесь вам не равнина, здесь климат иной". Действительно. 2600 над уровнем моря.
Одевайтесь тепло, бродить придётся в облаках, выше парящих внизу орлов. Если вы не бессмертный, не подходите к краю пропасти, бездна вглядывается в тебя… Что ещё… Позирующие на фоне Эльбруса немногочисленные джипперы - туристы в состоянии эйфории. Безбашенные девочки, ради фотосессии себя красивой, балансирующие на самом краю, а то и за краем всего разумного. Сочные, со сковородки хычины и горный чай.
Гордые, заляпанные грязью, труженники высокогорья - внедорожники; девяносто процентов, это УАЗики и немного "японцев".
Не увидел ни одного сказочно проходимого "китайца". Местные водители объяснили - горы не для паркетников.
Не знаю, что ещё описать. Если не были, посетите обязательно и всё поймёте сами. Так устроен мир.

"Счастье не за горами, оно в горах".
"Счастье не за горами, оно в горах".
"Счастье не за горами, оно в горах".
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Е
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт! Марат накануне созвонился, подсказал какие вещи необходимо взять с собой и скорректировал время выезда
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с 10:00 на 8:00 в соответствии с погодными условиями и угадали по погоде идеально, что позволило нам насладится более полно с предстоящими видами. Ездили 01.04.2026 года всей семьей: я, муж и дочь 11 лет, все чувствовали себя безопасно, надежно и комфортно. По пути к плато Бермамыт Дмитрий рассказывал интересные факты про Кисловодск, а также о тех локациях, где мы останавливались и что важно - рассказывал с душевным интересом, что не могло нас не порадовать. По пути мы делали остановки полюбоваться красивыми видами и сделать классные фотографии. Пока мы гуляли и наслаждались видами, тем временем наши экскурсоводы приготовили вкусный чай и сладости. Дорога назад выдалась ещё удивительнее, мы повстречали стадо Яков и покормили Лису. Поездкой остались довольны и под впечатлением. Всем рекомендуем однозначно!!!

Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Хотим всей семьей выразить благодарность нашему гиду Дмитрию и Марату за организацию поездки на плато Бермамыт!
Марат
Марат
Ответ организатора:
Елена, спасибо большое за отзыв, всегда буду рад вас видеть в наших путешествиях.
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Nadezda
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не экскурсия, это целое приключение. Ездили семьей: родители, я и сын 8 лет, каждый нашел
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в этой поездки свое, что будет помнить долго!
Марат помог подгадать с погодой (переносили экскурсию), благодаря этому увидели все: солнце, горы, снег, облака. Словами не передать эмоции: атмосфера «края света», ты и горы, это завораживает.
Также впечатлил оффроуд, эмоций у сына было море. Марат - мастер своего дела!
Очень рекомендую побывать на такой экскурсии.

Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Хочется еще раз сказать Марату огромное спасибо за эмоции и впечатления. Плато Бермамыт - это не
Марат
Марат
Ответ организатора:
Надежда большое вам спасибо за такие тёплые слова, я очень рад что вам понравилась поездка с нами, я буду рад видеть вас всегда в наших новых поездках. Спасибо вам!
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