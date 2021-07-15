Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Кавказские просторы

По дороге на плато Бермамыт вы увидите пасущиеся стада лошадей и цветущие альпийские луга, послушаете истории про местные обычаи и восхититесь красотой нашей природы. Вам откроются фантастические виды на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Я расскажу связанные с ними легенды и сделаю остановки на лучших смотровых площадках.

Невероятный Бермамыт

На плато Бермамыт вы увидите знаменитые скалы Два монаха и прогуляетесь до каменного амфитеатра. Раскроете историю его происхождения и услышите о таинственном явлении, известном под названием «брокенские призраки». А еще по желанию посетите аутентичное кафе у обрыва, согреетесь чаем на травах и попробуете карачаевские хычины.

Организационные детали