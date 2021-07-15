Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!

Оценить лучший вид на Эльбрус, полюбоваться величественными скалами и узнать о местных традициях

5
9 отзывов
Плато Бермамыт — одно из самых впечатляющих мест в окрестностях Кисловодска.

Вы насладитесь красотой Кавказских гор, увидите древний амфитеатр и узнаете о загадочном «брокенском призраке».

А я с легкостью и юмором расскажу о местах, которые мы посетим, и поделюсь легендами нашего древнего края.
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!
На внедорожнике — к грандиозному плато Бермамыт!

Что вас ожидает

Кавказские просторы

По дороге на плато Бермамыт вы увидите пасущиеся стада лошадей и цветущие альпийские луга, послушаете истории про местные обычаи и восхититесь красотой нашей природы. Вам откроются фантастические виды на Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Я расскажу связанные с ними легенды и сделаю остановки на лучших смотровых площадках.

Невероятный Бермамыт

На плато Бермамыт вы увидите знаменитые скалы Два монаха и прогуляетесь до каменного амфитеатра. Раскроете историю его происхождения и услышите о таинственном явлении, известном под названием «брокенские призраки». А еще по желанию посетите аутентичное кафе у обрыва, согреетесь чаем на травах и попробуете карачаевские хычины.

Организационные детали

  • При желании на плато можно встретить рассвет или закат, устроить пикник или остаться ночевать в палатках. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в Кисловодске
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марат
Марат
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Занимаюсь поездками в горы уже два года. С радостью поделюсь красотой нашей природы и расскажу о местных обычаях. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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9 реальных отзывов от туристов

О
15 июля 2021
Немного не повезло с погодой, но это надо понимать и принимать). Места шикарные, дикая природа, компания замечательная). Кристина и Марат/ весёлые ребята и в целом замечательные люди😁👌. Советую 👍🏻😉
Екатерина
8 июля 2021
Это была лучшая поездка из всего нашего отпуска! С нами была Кристина. Она - прекрасный водитель, очень веселая и доброжелательная. Согласилась по нашей просьбе передвинуть первоначальное время начала поездки, потому что у нас изменились планы. В ее компании чувствовали себя как с хорошим другом. Она никуда нас не торопила, мы остановились во всех обзорных точках, терпеливо ждали, когда уйдет облако, чтобы мы могли все рассмотреть, неспешно пообедали на плато. Природа просто восхитительна. Ехать надо обязательно. ! Только понимать, что это скорее путешествие, а не классическая экскурсия.
А
23 июня 2021
Мы ездили на плато с Маратом и Кристиной. Просто замечательные люди, очень внимательные и приятные собеседники. Всем рекомендую посетить плато и выбрать Марата в качестве своего сопровождающего.
И
15 июня 2021
Добрый день! Нам очень понравилась поездка, только это не экскурсия, а джип-тур, экскурсовод, он же водитель, Марат, не рассказал ничего, но, в принципе, это было не обязательно, потому как перед этими красотами все меркнет
Татьяна
17 мая 2021
Рекомендую ВСЕМ. ! В тур на плато Бырмамыт мы отправились в первый же день нашего отдыха в КВМ и оно сделало мой отпуск 😃 💣
Всё! Абсолютно всё! Начиная с начала маршрута и до заключительной локации, невероятной красоты картины 🏔🧡от впечатлений и распирающих эмоций меня просто разрывало 🤪
Кристина и Марат, позитивная, весёлая и добрая пара (вы навсегда в моем 🧡)
Безопасно и максимально бережно везли нас по бездорожью, ни разу не отказали в остановке, когда ещё и ещё хочется запечатлеть захватывающий вид гор или просто цветочек 😁, рассказали о самых лучших локациях для фото, а так же фоткали нас, вырвавшихся из каменный джунглей взрослых детей с несползающей улыбкой на лицах 😃😃😃
Спасибо 🧡
Elena
10 мая 2021
Экскурсия на внедорожнике к плато Бермамыт - лучшее, что может с вами случиться! После неё остаётся море впечатлений и несколько сотен фотографий, достойных публикации в журналах National Geographic. Марат - опытный и внимательный водитель, с которым даже 2-летний ребёнок спокойно перенёс долгую дорогу. Однозначно ещё вернёмся.
Н
4 мая 2021
Невероятная, фантастическая экскурсия, с очень милыми, ответственными и очень заботливыми, горячо любящими и хорошо знающими свой край и его прекрасную природу Маратом и Кристиной. Получили море впечатлений и удовольствия от поездки. Потрясающие виды Эльбруса и Кавказского хребта! Просто завораживающий Бермамыт! Всё увидели в полной красе и узнали очень много интересного и неожиданного об этих местах. Ребята подсказывали самые невероятные места и ракурсы для фотографий и с удовольствием делали для для нас видео и фото. Марат оказался ещё и профессиональным фотографом, знающим как правильно снимать в этих местах, чтобы даже от фотографий захватывало дух, после экскурсии мы получили море очень крутых фото.
Марат и Кристина, с вами было супер! Огромное спасибо! Мы обязательно к вам вернёмся.
Н
2 мая 2021
Прекрасная экскурсия, замечательный гид Марат, доброжелательный, ответственный, веселый. Очень повезло с погодой, масса эмоций и впечатлений.
О
25 апр 2021
Ездили на экскурсию в межсезонье по бездорожью. Марат уверенный, опытный водитель и хороший рассказчик. Делает свою работу с удовольствием. Если вы поедете на экскурсию с Маратом, считайте, что повезло.

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