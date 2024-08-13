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Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска

Уникальная экскурсия в Галиат, где вы увидите древние крепости и насладитесь видами Дигорского ущелья
Галиат, известный как кавказский Мачу-Пикчу, впечатляет своими древними усадьбами и крепостями. Путешествие включает посещение узкого каньона Ахсинта, замка "Фрегат" и музея Наны Задалесской. Впечатляющие виды Дигорского ущелья и руины Дигорского "Колизея" дополнят вашу поездку. На смотровой площадке с качелями можно испытать острые ощущения. Путешествие через Згидский перевал и Алагирское ущелье оставит незабываемые впечатления
5
6 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Древний город Галиат
  • 🌉 Каньон Ахсинта
  • 🏰 Замок «Фрегат»
  • 🏛️ Музей Наны Задалесской
  • 🌄 Дигорское ущелье
  • 🎢 Качели над пропастью
  • 🛤️ Згидский перевал

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Галиата - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе. Октябрь и апрель также подходят для путешествий, но могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, дорога может быть сложной из-за снега, но виды остаются впечатляющими.
Сейчас август — это идеальное время.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска

Что можно увидеть

  • Каньон Ахсинта
  • Скульптура Уастырджи
  • Замок «Фрегат»
  • Музей Наны Задалесской
  • Смотровая площадка с качелями
  • Дигорский «Колизей»
  • Арт-объект «Дала-фандыр»
  • Древний город Галиат
  • Згидский перевал
  • Алагирское ущелье
  • Святилище Уастырджи

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.

Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.

Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.

Музей Наны Задалесской — дань уважения женщине-героине времён нашествия Тамерлана. Находится в Ирафском районе Северной Осетии, в высокогорном селении Задалеск. Музей почитается как святое место и является объектом культурного наследия федерального значения.

Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).

Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.

Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.

Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!

Згидский перевал — мы не станем возвращаться дорогой, которой приехали, а направимся через Згидский перевал в Алагирское ущелье. Дорога займёт полтора часа и будет проходить на высоте более 2500 метров над уровнем моря.

Алагирское ущелье. После перевала наш путь в стону дома будет проходить по Алагирскому ущелью. Раньше эта дорога называлась Военно-Осетинской, а сегодня это Транскавказская автомагистраль — единственная транспортная артерия, связывающая Россию и Южную Осетию. Мы проедем через горные туннели, сероводородные озёра, бурные реки и отвесные скалы.

Святилище Уастырджи. Самое зрелищное в Осетии. Уастырджи — представитель осетинского пантеона. Его почитают местны жители и он первым встречает гостей республики, проезжающих по Транскаму.

По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
  • В Галиате по желанию можем пообедать у местной семьи — около 300 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
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организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
А
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка от человека влюблённого в Северную Осетию-Аланию. Знание горного маршрута,достопримечательностей, обычаев, истории и красивейших мест
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этого региона вызывает подлинное восхищение и неизгладимые впечатления о поездке. Удивительные виды ущелий, горных пейзажей, рек, старинных построек останутся на долго в памяти. Отдельно стоит отметить Святилища Осетии почитаемые местными жителями многие столетия. Спасибо Дмитрию за его труд за желание делится очень интересными и сложными маршрутами.

Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка+2
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
Добрый день, уважаемые путешественники! Эта прекрасная экскурсия с гидом Дмитрием запомнится на долго, как увлекательная поездка
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К
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек, который ответственно относится к своему делу и, не жалея себя, старается показать своим туристам как можно больше красивых и интересных мест) Огромное спасибо, наверное, это была самая насыщенная и незабываемая экскурсия из всех, что я брала в поездке в КМВ
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,+2
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
Потрясающая получилась поездка в Галиат) Дмитрий - очень опытный водитель, прекрасный рассказчик и очень приятный человек,
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Оксана
Прекрасная душевная поездка. Мы благодарим Дмитрия, который был для нас на день прекрасным рассказчиком, внимательным сопровождающим, знающим гидом, адекватным водителем и легким спутником в этом путешествии. Красивые виды гор, Таймазинские водопады, душевнейший обед в Галиате оставили теплые и очень приятные впечатления. Очень рекомендую маршруты Дмитрия, и поездки с ним. Спасибо за классный день!
Прекрасная душевная поездка. Мы благодарим Дмитрия, который был для нас на день прекрасным рассказчиком, внимательным сопровождающим,
Прекрасная душевная поездка. Мы благодарим Дмитрия, который был для нас на день прекрасным рассказчиком, внимательным сопровождающим,
Прекрасная душевная поездка. Мы благодарим Дмитрия, который был для нас на день прекрасным рассказчиком, внимательным сопровождающим,
Прекрасная душевная поездка. Мы благодарим Дмитрия, который был для нас на день прекрасным рассказчиком, внимательным сопровождающим,
Прекрасная душевная поездка. Мы благодарим Дмитрия, который был для нас на день прекрасным рассказчиком, внимательным сопровождающим,
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Анна
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой эстетики. Это самая незабываемая экскурсия в моей жизни!
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой
Дмитрий очень позитивный! Отличный рассказчик и эрудит! Хорошо и безопасно водит. А направления для ценителей такой
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В
Отличный маршрут в хорошей компании. Всем советую. Большая благодарность Дмитрию.
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А
27 января 2024 года индивидуальная экскурсия в древний город Галиат из Кисловодска. Кто-то может сказать, что долго ехать. Не заметили, потому что Дмитрий очень много знает и очень интересно рассказывает.
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Получились несколько экскурсий в одной: обзор достопримечательностей мимо, которых проезжали, история народов Кавказа, памятники. Горы зимой это великолепно. Галиат поразил величественностью и одиночеством. Короче выводы:
1. В дальнейшем на экскурсии только с Дмитрием.
2. Как в песне у В. Высоцкого, что лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал.

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