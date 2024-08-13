7 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Древний город Галиат
- 🌉 Каньон Ахсинта
- 🏰 Замок «Фрегат»
- 🏛️ Музей Наны Задалесской
- 🌄 Дигорское ущелье
- 🎢 Качели над пропастью
- 🛤️ Згидский перевал
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Каньон Ахсинта
- Скульптура Уастырджи
- Замок «Фрегат»
- Музей Наны Задалесской
- Смотровая площадка с качелями
- Дигорский «Колизей»
- Арт-объект «Дала-фандыр»
- Древний город Галиат
- Згидский перевал
- Алагирское ущелье
- Святилище Уастырджи
Описание экскурсии
Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.
Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.
Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.
Музей Наны Задалесской — дань уважения женщине-героине времён нашествия Тамерлана. Находится в Ирафском районе Северной Осетии, в высокогорном селении Задалеск. Музей почитается как святое место и является объектом культурного наследия федерального значения.
Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).
Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.
Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.
Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!
Згидский перевал — мы не станем возвращаться дорогой, которой приехали, а направимся через Згидский перевал в Алагирское ущелье. Дорога займёт полтора часа и будет проходить на высоте более 2500 метров над уровнем моря.
Алагирское ущелье. После перевала наш путь в стону дома будет проходить по Алагирскому ущелью. Раньше эта дорога называлась Военно-Осетинской, а сегодня это Транскавказская автомагистраль — единственная транспортная артерия, связывающая Россию и Южную Осетию. Мы проедем через горные туннели, сероводородные озёра, бурные реки и отвесные скалы.
Святилище Уастырджи. Самое зрелищное в Осетии. Уастырджи — представитель осетинского пантеона. Его почитают местны жители и он первым встречает гостей республики, проезжающих по Транскаму.
По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
- Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
- В Галиате по желанию можем пообедать у местной семьи — около 300 руб.