Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Галиата - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе. Октябрь и апрель также подходят для путешествий, но могут быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, дорога может быть сложной из-за снега, но виды остаются впечатляющими.

Галиат, известный как кавказский Мачу-Пикчу, впечатляет своими древними усадьбами и крепостями. Путешествие включает посещение узкого каньона Ахсинта, замка "Фрегат" и музея Наны Задалесской. Впечатляющие виды Дигорского ущелья и руины Дигорского "Колизея" дополнят вашу поездку. На смотровой площадке с качелями можно испытать острые ощущения. Путешествие через Згидский перевал и Алагирское ущелье оставит незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.

Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.

Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.

Музей Наны Задалесской — дань уважения женщине-героине времён нашествия Тамерлана. Находится в Ирафском районе Северной Осетии, в высокогорном селении Задалеск. Музей почитается как святое место и является объектом культурного наследия федерального значения.

Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).

Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.

Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.

Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!

Згидский перевал — мы не станем возвращаться дорогой, которой приехали, а направимся через Згидский перевал в Алагирское ущелье. Дорога займёт полтора часа и будет проходить на высоте более 2500 метров над уровнем моря.

Алагирское ущелье. После перевала наш путь в стону дома будет проходить по Алагирскому ущелью. Раньше эта дорога называлась Военно-Осетинской, а сегодня это Транскавказская автомагистраль — единственная транспортная артерия, связывающая Россию и Южную Осетию. Мы проедем через горные туннели, сероводородные озёра, бурные реки и отвесные скалы.

Святилище Уастырджи. Самое зрелищное в Осетии. Уастырджи — представитель осетинского пантеона. Его почитают местны жители и он первым встречает гостей республики, проезжающих по Транскаму.

По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.

Организационные детали