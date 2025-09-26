Мои заказы

К лучшим панорамам Кавказа - из Кисловодска

Откройте для себя невероятные виды Кавказа и Эльбруса, древние петроглифы и аул-призрак. Погрузитесь в историю и насладитесь природой
Экскурсия «К лучшим панорамам Кавказа - из Кисловодска» предлагает уникальную возможность насладиться великолепными видами на Эльбрус и Кавказский хребет с плато Шаджатмаз.

Путешествие включает знакомство с древней скальной живописью и историей аула-призрака Схауат, основанного в XVIII веке.

Участники смогут попробовать целебную воду из природного источника и узнать о традициях карачаево-балкарского народа. Путешествие на автомобиле подарит незабываемые эмоции и новые знания о Кавказе
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды на Эльбрус
  • 🗿 Древние петроглифы
  • 🏞 Аул-призрак Схауат
  • 💧 Целебная вода из родника
  • 📸 Уникальные фотолокации
К лучшим панорамам Кавказа - из Кисловодска© Дмитрий
К лучшим панорамам Кавказа - из Кисловодска© Дмитрий
К лучшим панорамам Кавказа - из Кисловодска© Дмитрий
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Плато Шаджатмаз
  • Аул Схауат
  • Петроглифы периода Неолит

Описание экскурсии

  • Скальная живопись 0 петроглифы периода Неолит
  • Смотровая площадка на плато Шаджатмаз с панорамным видом на Эльбрус
  • «Лавочка счастья» — отличная локация для ваших фото
  • Древний аул Схауат (аул-призрак), основанный в начале 18 века. Вы познакомитесь с культурным наследием Карачаевского района и послушаете трагическую историю этого места
  • Нарзан. Природный минеральный источник находится на территории аула. По желанию можно попробовать и взять с собой целебную воду

По пути гид расскажет, как образовались горы Кавказа. Познакомит с обычаями и традициями карачаево-балкарского народа. И с удовольствием ответит на ваши вопросы. Дополнительно по договорённости можно заехать в гости к альпакам, посетить экопарк «Долина Нарзанов».

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле УАЗ Patriot, SsangYong или Toyota
  • Программа не рекомендуется детям до 5 лет и гипертоникам
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание — от 500 ₽ с человека
  • Входной билет в экопарк — 250 ₽ с человека
  • Посещение альпак — 500 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 448 туристов
Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более шести лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно! Говорят, счастьем нужно
читать дальше

делиться. А счастливые люди добрее, охотнее поддерживают других и заряжают хорошим настроением. Путешествия по потрясающим уголкам нашего края гарантированно подарят вам яркие эмоции и глубокое чувство восхищения. Наша команда постоянно движется вперёд, открывая новые интересные маршруты. Мы вкладываем душу в каждое направление, тщательно прорабатывая детали, чтобы наши гости отдыхали с комфортом, получали только положительные впечатления и возвращались к нам снова и снова. С солидным багажом знаний и опыта, на надёжных и подготовленных автомобилях мы с радостью познакомим вас с культурой и традициями Кавказа, покажем лучшие достопримечательности и помогуем увидеть этот удивительный край по-новому. Мир открыт тем, кто его видит. Открой глаза и путешествуй!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
Наталья
26 сен 2025
Ездили с семьёй на экскурсию. Получили массу положительных эмоций, впечатлений и прекрасных фотографий. Дмитрий прекрасный гид и рассказчик. Мы узнали много интересного. Бонусом от Дмитрия был вкуснейший горный чай со сладостями. Рекомендую.
М
Максим
11 сен 2025
10 го числа ездили с семьей на экскурсию с гидом Дмитрием. Путешествуем часто и нас сложно удивить. Дмитрий прекрасный рассказчик и знающий свой край гид. Нам все очень понравилось. Потрясающая природа,насыщенная экскурсия. И мы намерены приехать ещё. И обязательно обратимся к Дмитрию, Рекомендую.
Дмитрий
Дмитрий
11 сен 2025
Впервые через Трипстер заказали экскурсию и остались полностью довольны. Выбирали экскурсию на пол дня и обратились к Дмитрию.
Дмитрий влюбил нас в Кавказ. Интересные исторические факты, прекрасные виды и грамотно сбалансирован
читать дальше

маршрут. Нет утомительных переездов, а за каждым поворотом открывается вид не похожий на предыдущий.
Дмитрий прекрасно владеет историей этих мест. Интересные факты древней и современной истории. Сразу видно профессионал своего дела. А как он водит свой Патриот, это отдельная история. Очень комфортно было передвигаться по локациям. В следующим году вернёмся сюда осознанно и охватить постараемся максимум.
Всем рекомендую Дмитрия, ни и конечно же сами только с ним.

p.s. Дмитрий: вам процветания и удачи, влюбляйте людей в ваш регион, так как влюбили нас. Спасибо огромное, до новых встреч.

Светлана
Светлана
8 авг 2025
Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.
Марат-интересный собеседник, очень коммуникабельный, веселый, добрый и чуткий человек.
Очень любит свой родной край, и поэтому ему очень хотелось показать много интересного.
Спасибо ему за новые впечатления, красивые виды.
Не забываемый восторг от поездки!
Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.
Ольга
Ольга
7 июл 2025
Ездили на плато Канжол через озера Шадхурей. С озерами не повезло, был туман. Всю дорогу на плато наблюдали густую "молочную" пелену. Уж было расстроились. Однако, в конце пути нас ждал
читать дальше

великолепный сюрприз! Панорама открылась сказочная. Понравилось намного больше, чем Бермамыт. Эльбрус во всем великолепии. Красота и тишина. Мы были там одни. Дорога тяжелая, иной раз было страшновато. Но оно того стоило. Спасибо организатору за правильно выбранную машину, в мае еще были снежные перекаты и не все авто могут преодолеть это препятствие. Очень рекомендую побывать в данном месте!

Ездили на плато Канжол через озера Шадхурей. С озерами не повезло, был туман. Всю дорогу наЕздили на плато Канжол через озера Шадхурей. С озерами не повезло, был туман. Всю дорогу на
Е
Евгений
14 июн 2025
Отличное путешествие гид Сергей. Была плохая погода по ходу изменили маршрут все очень понравилось. Очень интересный рассказ про природу и историю Кавказа. Рекомендуем

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии из Кисловодска

Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Джиппинг
На машине
8 часов
377 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
Плато Бермамыт днём или на закате
Откройте для себя плато Бермамыт с его величественными видами на Кавказ и Эльбрус. Насладитесь природой и уникальными ландшафтами
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 12:30
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
3590 ₽ за человека
Из Кисловодска - на гору Харбас: секретная смотровая площадка с видом на Эльбрус
Джиппинг
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - на гору Харбас
Путешествие на гору Харбас подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и другие природные красоты. Выберите удобное время для поездки
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
На машине
7 часов
60 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска
Путешествие на плато Бермамыт в мини-группе. Насладитесь видами Кавказских гор, Эльбруса и закатами. Посетите Медовые водопады и гору Шапка
Начало: Кисловодск
Расписание: ежедневно в 08:00 и 12:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске