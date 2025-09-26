Экскурсия «К лучшим панорамам Кавказа - из Кисловодска» предлагает уникальную возможность насладиться великолепными видами на Эльбрус и Кавказский хребет с плато Шаджатмаз.
Путешествие включает знакомство с древней скальной живописью и историей аула-призрака Схауат, основанного в XVIII веке.
Участники смогут попробовать целебную воду из природного источника и узнать о традициях карачаево-балкарского народа. Путешествие на автомобиле подарит незабываемые эмоции и новые знания о Кавказе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на Эльбрус
- 🗿 Древние петроглифы
- 🏞 Аул-призрак Схауат
- 💧 Целебная вода из родника
- 📸 Уникальные фотолокации
Что можно увидеть
- Плато Шаджатмаз
- Аул Схауат
- Петроглифы периода Неолит
Описание экскурсии
- Скальная живопись 0 петроглифы периода Неолит
- Смотровая площадка на плато Шаджатмаз с панорамным видом на Эльбрус
- «Лавочка счастья» — отличная локация для ваших фото
- Древний аул Схауат (аул-призрак), основанный в начале 18 века. Вы познакомитесь с культурным наследием Карачаевского района и послушаете трагическую историю этого места
- Нарзан. Природный минеральный источник находится на территории аула. По желанию можно попробовать и взять с собой целебную воду
По пути гид расскажет, как образовались горы Кавказа. Познакомит с обычаями и традициями карачаево-балкарского народа. И с удовольствием ответит на ваши вопросы. Дополнительно по договорённости можно заехать в гости к альпакам, посетить экопарк «Долина Нарзанов».
Организационные детали
- Поедем на автомобиле УАЗ Patriot, SsangYong или Toyota
- Программа не рекомендуется детям до 5 лет и гипертоникам
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание — от 500 ₽ с человека
- Входной билет в экопарк — 250 ₽ с человека
- Посещение альпак — 500 ₽ с человека
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 448 туристов
Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более шести лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
26 сен 2025
Ездили с семьёй на экскурсию. Получили массу положительных эмоций, впечатлений и прекрасных фотографий. Дмитрий прекрасный гид и рассказчик. Мы узнали много интересного. Бонусом от Дмитрия был вкуснейший горный чай со сладостями. Рекомендую.
М
Максим
11 сен 2025
10 го числа ездили с семьей на экскурсию с гидом Дмитрием. Путешествуем часто и нас сложно удивить. Дмитрий прекрасный рассказчик и знающий свой край гид. Нам все очень понравилось. Потрясающая природа,насыщенная экскурсия. И мы намерены приехать ещё. И обязательно обратимся к Дмитрию, Рекомендую.
Дмитрий
11 сен 2025
Впервые через Трипстер заказали экскурсию и остались полностью довольны. Выбирали экскурсию на пол дня и обратились к Дмитрию.
Дмитрий влюбил нас в Кавказ. Интересные исторические факты, прекрасные виды и грамотно сбалансирован
Светлана
8 авг 2025
Поездка получилась интересная. Маршрут подстраивался под нас, за что отдельное спасибо Марату.
Марат-интересный собеседник, очень коммуникабельный, веселый, добрый и чуткий человек.
Очень любит свой родной край, и поэтому ему очень хотелось показать много интересного.
Спасибо ему за новые впечатления, красивые виды.
Не забываемый восторг от поездки!
Ольга
7 июл 2025
Ездили на плато Канжол через озера Шадхурей. С озерами не повезло, был туман. Всю дорогу на плато наблюдали густую "молочную" пелену. Уж было расстроились. Однако, в конце пути нас ждал
Е
Евгений
14 июн 2025
Отличное путешествие гид Сергей. Была плохая погода по ходу изменили маршрут все очень понравилось. Очень интересный рассказ про природу и историю Кавказа. Рекомендуем
