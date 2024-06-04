1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
«Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
«Восстановить силы вы сможете, выпив богатырского напитка «Нарзан», чтобы в завершение осмотреть Замок коварства и любви»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«Замок коварства и любви — вы услышите легенду, зашифрованную в названии замка, и впечатлитесь скалами и буйной растительностью, окружающими средневековый замок»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
«Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«А также оцените красоту изюминки нашего путешествия — Замок коварства и любви»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Но замок напоминают и сами здешние скалы, а на одном из утёсов вы разглядите лицо князя»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
«Замок коварства и любви — необычное скальное образование в окрестностях Кисловодска»
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Замок коварства и любви — туристический комплекс, стилизованный под древний замок»
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«В Безенгийском ущелье мы погрузимся в эту умиротворяющую атмосферу, а в Аушигере искупаемся в термальных источниках, и вы получите заряд энергии природы, после чего мы заедем с вами в замок Шато-Эркен»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Но Замок напоминают и скалы в виде башен, а на одном из утесов разглядим окаменевшее лицо князя»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
«Скала «Замок» — это высокий утёс, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
«Замок Коварства и Любви, где вас ждет незабываемый ужин с живописным видом»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Во вторник, четверг и воскресенье в данную программу добавляется Замок «Коварства и Любви»»
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
«Замок Шато-Эркен Вы знали, что в мире всего 11 винодельческих замков шато и седьмой из них — замок Шато-Эркен недалеко от Нальчика»
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«В конце пути вас ждет старинная крепость Зылги и замок Курнаят»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Источник Нарзана и Замок Коварства и Любви в Кисловодске Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям, ландшафт которых очень живописен»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
«Отправимся в путь от гостинично-ресторанного комплекса «Замок коварства и любви», где вы услышите красивую древнюю легенду о молодом пастухе и дочери богатого князя»
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Мы поедем к самому красивому замку на Кавказе, и я покажу, что не только Европа, но и Кабардино-Балкария может заявить о своих замках и кабардинских рыцарях»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
«Вы увидите прекрасный Замок коварства и любви, полюбуетесь горными ландшафтами Карачаево-Черкессии и продегустируете блюда национальной кухни»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе»
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
«В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
«Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
«Также мы посетим загадочный замок, который называют замком «Коварства и Любви»»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
9 июня в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
- ООлег3 июня 2024Были на экскурсии 2 июня, все очень понравилось. Красивые места, много интересных фактов узнали о Кисловодске, и регионе в целом! Гидом была Ольга
- ЛЛеонид3 июня 2024Язык троля, это супер.
- ААнастасия1 июня 2024Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
- ДДмитрий31 мая 2024Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
- ВВероника31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
- ЮЮлия31 мая 2024Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
- ННаталья29 мая 2024Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для фото, сам чудеснейшим образом
- ННаталья29 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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