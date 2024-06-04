Замки, дворцы и особняки Кисловодска

Найдено 38 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Кисловодске, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
«Оценим панораму курорта, спрятавшегося в живописных горах, и посетим несколько природных локаций в его окрестностях (Замок коварства и любви, Лермонтовская скала, гора Кольцо и др»
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
«Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Очарование курортного Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Экскурсия «Очарование курортного Кисловодска»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кисловодска с экскурсией, где легенды оживают на фоне архитектурных шедевров и природных красот
Начало: Кисловодск
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
«Восстановить силы вы сможете, выпив богатырского напитка «Нарзан», чтобы в завершение осмотреть Замок коварства и любви»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«Замок коварства и любви — вы услышите легенду, зашифрованную в названии замка, и впечатлитесь скалами и буйной растительностью, окружающими средневековый замок»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
«Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«А также оцените красоту изюминки нашего путешествия — Замок коварства и любви»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску на автобусе
Откройте для себя Кисловодск с комфортом на автобусе, узнайте его историю и посетите знаковые места
Начало: От Колоннады Кисловодского парка
«Но замок напоминают и сами здешние скалы, а на одном из утёсов вы разглядите лицо князя»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
На квадроциклах по Кавказу - в группе
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроциклах по Кавказу - в группе
Преодолеть реки, леса и болота, чтобы добраться до самых красивых локаций в окрестностях Кисловодска
Начало: У Медовых водопадов
«Замок коварства и любви — необычное скальное образование в окрестностях Кисловодска»
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
13 500 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Потрясающие окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Замок коварства и любви — туристический комплекс, стилизованный под древний замок»
17 июня в 09:00
24 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«В Безенгийском ущелье мы погрузимся в эту умиротворяющую атмосферу, а в Аушигере искупаемся в термальных источниках, и вы получите заряд энергии природы, после чего мы заедем с вами в замок Шато-Эркен»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500 за человека
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Кисловодском
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
69 отзывов
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Но Замок напоминают и скалы в виде башен, а на одном из утесов разглядим окаменевшее лицо князя»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
309 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Начало: По договоренности
«Скала «Замок» — это высокий утёс, напоминающий своими очертаниями мужскую фигуру»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
от 1 500 за человека
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
«Замок Коварства и Любви, где вас ждет незабываемый ужин с живописным видом»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 7 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
36 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады - Кисловодск с высоты птичьего полета
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
«Во вторник, четверг и воскресенье в данную программу добавляется Замок «Коварства и Любви»»
Расписание: Пн., Вт., Ср. . Чт., Пт., Сб., Вс. в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
«Замок Шато-Эркен Вы знали, что в мире всего 11 винодельческих замков шато и седьмой из них — замок Шато-Эркен недалеко от Нальчика»
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
«В конце пути вас ждет старинная крепость Зылги и замок Курнаят»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
144 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Начало: Кисловодск, пр. Мира, д. 1, Коллонада
«Источник Нарзана и Замок Коварства и Любви в Кисловодске Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям, ландшафт которых очень живописен»
Расписание: Понедельник, среда, четверг, пятница,суббота, воскресенье 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
1 200 за человека
Из Кисловодска - на Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
7 отзывов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700 за всё до 4 чел.
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
11 отзывов
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Испытать на себе суровый нрав и чарующую красоту природы Кавказа
Начало: Возле Замка коварства и любви
«Отправимся в путь от гостинично-ресторанного комплекса «Замок коварства и любви», где вы услышите красивую древнюю легенду о молодом пастухе и дочери богатого князя»
11 июня в 11:00
23 июня в 11:00
1 900 за человека
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Мы поедем к самому красивому замку на Кавказе, и я покажу, что не только Европа, но и Кабардино-Балкария может заявить о своих замках и кабардинских рыцарях»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100 за человека
Квадротур по Берёзовскому ущелью
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квадротур по Берёзовскому ущелью
Прокатиться на квадроцикле по живописному маршруту от Медовых водопадов до Замка коварства и любви
«Вы увидите прекрасный Замок коварства и любви, полюбуетесь горными ландшафтами Карачаево-Черкессии и продегустируете блюда национальной кухни»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 600 за всё до 3 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Чарующие места КМВ, национальная кавказская кухня и термальные источники
Начало: Ваш отель, Кисловодск
«А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе»
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах в окрестностях Кисловодска
Начало: Медовые водопады
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050 за человека
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
«Здесь вы увидите неожиданное для региона строение — замок в романском стиле, отсылающий к Европе 11-12 веков»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800 за человека
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта/вокзала + экскурсия по Кисловодску
Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
«В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Индивидуальная
5 часов
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
9 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
«Как в республике появился замок с несвойственной для Кавказа архитектурой»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Гастропутешествие в окрестностях Кисловодска
Полакомиться царской рыбкой и чаем из местных трав и увидеть, где Лермонтов писал роман
Начало: в центре Кисловодска
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 530 за всё до 4 чел.
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Погружение в Кавказскую сказку: Кисловодск и его живописные окрестности
Начало: По договоренности с гидом
«Также мы посетим загадочный замок, который называют замком «Коварства и Любви»»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
9 июня в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
  • О
    Олег
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
    Были на экскурсии 2 июня, все очень понравилось. Красивые места, много интересных фактов узнали о Кисловодске, и регионе в целом! Гидом была Ольга
  • Л
    Леонид
    3 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Язык троля, это супер.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
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    прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу в группе. Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:) Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху. Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!

    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
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    в 2 часа идеальна, успеваешь насладится прогулкой и не устать от езды. Есть остановка в процессе, где можно размять ноги и пофоткать виды и лошадей. Тимур вежлив, охотно отвечал на все вопросы и рассказывал интересные вещи о лошадях и даже исполнял роль фотографа.

    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
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    воодушевляющие, живописные, крутые скалы и ущелья, зелёные горы, чистая вода, ещё и погода разогрелась до 26 градусов) Жара и солнце на протяжении всей прогулки, конечно, измотали за день, но всё равно всё было очень красиво и захватывающе!

    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
    Экскурсия прошла отлично. Гид Сергей грамотный и эрудированный человек. Рекомендую всем к посещению.
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для фото, сам чудеснейшим образом
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    вас сфотографирует, что почувствуете себя фотомоделью, расскажет историю региона и, конечно же, привезет вас во вкусные места для обеда. Я, благодаря данной поездке и отдельное спасибо нашему гиду Алексею, узнала много нового, увидела непередаваемые красоты природы и отдохнула! Всем рекомендую данную экскурсию, эта одна из лучших!!!!!!! И особенно в компании прекрасного, отзывчивого Алексея!!!! Всем чудесных путешествий!!!

    Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
    Хорошая экскурсия, гид Наталья рассказывает очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  2. Самое главное
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  5. Гижгит
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  7. Джилы-су
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