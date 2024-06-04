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прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу в группе. Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:) Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху. Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!