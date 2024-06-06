Экскурсии в Северную Осетию из Кисловодска

Найдено 27 экскурсий в категории «Северная Осетия» в Кисловодске, цены от 4 490 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
5 500 за человека
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ущелье Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Путешествие в ущелье Северной Осетии
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
Начало: Кисловодск
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 300 за всё до 3 чел.
Из Кисловодска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
299 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
5 000 за человека
От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
скидка
10%
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии
Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям?
Начало: Место вашего проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
60005 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
115 отзывов
Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых
Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии
Начало: Заберем вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15
Завтра в 05:45
9 июня в 05:45
5 000 за человека
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
108 отзывов
Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии
Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 500 за человека
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30
15 июня в 06:30
16 июня в 06:30
6 000 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 300 за человека
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 700 за человека
Северная Осетия и её живописные ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 490 за человека
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К ущельям Северной Осетии из Кисловодска
Найти природные и рукотворные сокровища, спрятанные в горах
Начало: По месту вашего проживания
11 июня в 08:30
21 июня в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска)
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 000 за человека
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике
Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины
Начало: По месту вашего проживания
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 27 500 за всё до 7 чел.
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс + термальные источники Бирагзанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники
Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
28 500 за всё до 4 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска
Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Дигория: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
Дигория: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно с 6.00 - 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 29 000 за всё до 6 чел.
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
63005 040 за человека
Путешествие в Сердце Осетии
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Сердце Осетии
Начало: По договорённости
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
22 000 за всё до 4 чел.
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне
Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
23 000 за всё до 4 чел.
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии
Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники
Начало: От вашего отеля в Кисловодске
5 авг в 07:00
6 авг в 07:00
18 000 за всё до 6 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Кисловодска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
9 июня в 06:15
69005 520 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
    читать дальше

    твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!

  • П
    Павел
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
  • н
    надежда
    31 мая 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Отличная поездка в Осетию! Много интересного и позновательного было услышано об этносе, сказаниях, быте, традициях, кухне, истории народа Осетии от
    читать дальше

    гида Виталия. Огромная ему Благодарность. Ну а восхититься природной Красотой Осетии можно только побывав там лично! Любовь к Осетии останется в сердце у меня навсегда! Спасибо организаторам!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
    Спасибо Александру за прекрасно проведенное время в Осетии!
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Увлекательная исторически позновательная поездка, отдельное спасибо гиду Александру за подробное повествование об этом удивительно красивом крае. Всем советую посетить данный край, эмоции гарантированны только положительные! Не забывайте с собой паспорт!
  • Н
    Нелли
    29 мая 2024
    От Фиагдона до Кармадона: главные достопримечательности Северной Осетии
    Прекрасный экскурсовод Виталий-кладезь информации, всё организованно блестяще, впечатлений масса, будем переваривать целый год!
  • Л
    Лем
    28 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Время, проведëнное на экскурсии с Олегом были лучшими часами, проведëнными нами на Кавказе. Исключительно грамотный, эрудированный, вежливый, пункуальный человек. Начало
    читать дальше

    экскурсии началось строго в запланированное время. Время в дороги под рассказы Олега пролетело моментально. Останавливались в красивейших местах. Кушали самую вкусную еду на Кавказе. Эмоций и впечатлений море!!! Спасибо этому замечательному человеку за великолепную экскурсию! Однозначно рекомендуем для экскурсий по Кавказу!!! С уважением, Алексей и Ольга (экскурсия в РСО - Аланию 26.05.2024 на самых "блатных" местах).

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Северная Осетия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
  2. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
  3. Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
  4. Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
  5. Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска)
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Северная Осетия" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 4 490 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 801 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 27 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Северная Осетия», 801 ⭐ отзыв, цены от 4490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам