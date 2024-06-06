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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 43 отзыва Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска) Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов Начало: В районе центрального круга Расписание: ежедневно в 06:00 5 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 13 часов 114 отзывов Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 06:00 5555 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 55 отзывов Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят... Расписание: ежедневно в 06:00 5 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска) Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии 14 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 9 отзывов Древняя, средневековая и современная Осетия (из Кисловодска) Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь Начало: С вашего отеля 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Путешествие в ущелье Северной Осетии Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком Начало: Кисловодск 18 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Из Кисловодска - в горную Осетию Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске 30 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Групповая 14 часов 299 отзывов Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья Погрузитесь в мир кавказских гор, альпийских лугов и средневековых крепостей на нашей экскурсии по Северной Осетии Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за человека

10% скидка Мини-группа 14 часов 19 отзывов От Фиагдона до Кармадона: путеводитель по Северной Осетии Приключение ждет! Вас встретят Кавказские горы, водопады и древние крепости. Готовы к незабываемым впечатлениям? Начало: Место вашего проживания в Кисловодске Расписание: Ежедневно в 6:15 6000 5 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Мини-группа 13 часов 115 отзывов Северная Осетия: путешествие от Фиагдона до Города мёртвых Погрузитесь в мир горных вершин, древних башен и уникальных пейзажей Северной Осетии в нашем увлекательном путешествии Начало: Заберем вас от вашего отеля Расписание: Ежедневно: 05.45, 06.00, 06.15 5 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 108 отзывов Город Мёртвых - мифы и легенды Северной Осетии Начало: Курортный бульвар, 14, Кисловодск, Коллонада Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 06:00 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 1 отзыв Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска Расписание: в субботу и воскресенье в 06:30 6 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🛣 Джиппинг Мини-группа 12 часов 5 отзывов Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь Начало: от места вашего проживания в городах КМВ Расписание: ежедневно в 07:00 5 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 1 отзыв Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ) Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00 5 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 4 отзыва Северная Осетия и её живописные ущелья Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек Начало: У Колоннады Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00 4 490 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва К ущельям Северной Осетии из Кисловодска Найти природные и рукотворные сокровища, спрятанные в горах Начало: По месту вашего проживания 25 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 3 отзыва Лучшие места Северной Осетии (из Кисловодска) Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 5 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Вся Осетия за один день: поездка на комфортабельном внедорожнике Самая полная программа по достопримечательностям республики: 4 ущелья и главные памятники старины Начало: По месту вашего проживания от 27 500 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона Начало: В Кисловодске или Пятигорске 25 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие по Северной Осетии: ущелья, Даргавс, термальные источники Откройте для себя дух Северной Осетии: величественные ущелья, древние памятники и расслабление в термальных источниках 28 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Кисловодска Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа 27 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов Дигория: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду) Расписание: Ежедневно с 6.00 - 7.00 от 29 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Мини-группа 13 часов В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона Начало: По вашему адресу в Кисловодске Расписание: ежедневно в 06:00 6300 5 040 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов Путешествие в Сердце Осетии Начало: По договорённости 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Там, где исполняются желания: святилище Мады Майрам в Верхнем Фиагдоне Погрузиться в традиции осетинского народа в путешествии по особо почитаемым местам 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Цейское ущелье: путешествие в одно из красивейших мест Осетии Провести день в горной сказке, узнать о самобытном фольклоре региона и посетить термальные источники Начало: От вашего отеля в Кисловодске 18 000 ₽ за всё до 6 чел.